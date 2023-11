SCORPION ET ASCENDANT SCORPION

24 octobre – 22 novembre

Il est temps de faire évoluer vos projets de la phase conceptuelle aux considérations plus concrètes, notamment celles liées aux ressources matérielles et aux finances. Élaborez un plan d’action afin de mieux saisir le bigger picture. La rétrograde de Mercure vous encourage à partager votre vision avec des personnes qui peuvent vous apporter de nouvelles perspectives. En cas de malentendus, restez ouvert d’esprit et favorisez la curiosité pour trouver un terrain d’entente. Cette période est une opportunité de remettre en question votre rigidité pour mieux cibler vos priorités.

SAGITTAIRE ET ASCENDANT SAGITTAIRE

23 novembre – 21 décembre

Décembre inaugure un nouveau cycle porteur de confiance et d’optimisme. Pour en tirer le meilleur parti, il est conseillé de réfléchir aux enseignements de l’année passée et de clarifier vos objectifs futurs en vous appuyant sur ce qui stimule votre motivation et votre volonté d’action. Pendant la rétrograde de Mercure, évaluez votre situation financière de manière réaliste et évitez de vous engager dans des obligations qui vous causerait un stress inutile. Préparez-vous sagement sans anticiper le pire, afin de faire face efficacement à d’éventuels imprévus.

CAPRICORNE ET ASCENDANT CAPRICORNE

22 décembre – 20 janvier

Vous entrez dans une période où la rétrospective de l’année précédente et l’intégration de ses enseignements deviennent une priorité. Il est judicieux de réserver du temps pour la solitude, où la seule tâche consiste à recharger vos batteries. Parfois, la chose la plus efficace à faire est de ne rien faire. Pendant la rétrograde de Mercure, vous bénéficierez d’un moment de clarté important concernant les prochaines étapes de votre développement. Cette prise de conscience vous encourage à mettre votre égo de côté et à redéfinir la personne que vous souhaitez devenir.