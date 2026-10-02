Semaine du 5 octobre 2026

Chaque semaine, la consultante créative Lea Monaco partage votre horoscope hebdomadaire, vous donnant un aperçu de ce que les étoiles prédisent pour votre avenir immédiat.

Cliquez sur votre signe ci-dessous pour découvrir ce que les astres vous réservent.

À lire aussi dans Astro