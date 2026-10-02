Taureau : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

L’automne vous va à merveille. Vous avez pris goût aux soirées qui arrivent plus tôt et aux excuses pour rester à la maison, et cela vous fait du bien. Toutefois, faites un petit effort cette semaine. S’il y a une affaire de famille à régler ou des rénovations qui s’éternisent, c’est le moment idéal pour cocher quelques cases sur votre liste de choses à faire. Le rythme s’apaisera par la suite, et vous pourrez alors retrouver un nid qui vous ressemble.

Semaine du 21 septembre

Cette journée au spa ou cette retraite qui vous fait de l’œil? Passez à l’action. La pleine lune, plus tard dans la semaine, pourrait avoir un impact sur vos réserves d’énergie; c’est le moment d’être à l’écoute de vous-même plutôt que de repousser vos limites. S’accorder un véritable moment pour se ressourcer, quitte à décliner quelques invitations, n’est pas un pas en arrière: c’est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment.

Semaine du 14 septembre

Cette semaine, votre regard se tourne vers l’extérieur, au-delà des limites de votre zone de confort. Oui, tout ça peut être un peu déstabilisant, mais voyez-y une invitation à quitter la ville si vous le pouvez, ne serait-ce que brièvement, pour rencontrer des personnes qui voient le monde différemment de vous. Impossible de partir? Aucun problème. Cherchez plutôt à tisser des liens en ligne, que ce soit en rejoignant une communauté ou en vous inscrivant à un cours avec des personnes aux quatre coins du monde.

Semaine du 7 septembre

Pendant que tout le monde cherche à adopter de nouvelles routines et à être plus productif, votre esprit est ailleurs. Cette semaine, l’amour est au premier plan. Que vous soyez en couple ou célibataire, c’est le moment idéal pour faire monter la température. Si vous êtes en couple, organisez une activité qui vous tient à cœur. Si vous êtes célibataire, ouvrez l’œil: la personne que vous rencontrerez cette semaine pourrait bien être celle que vous inviterez bientôt à souper à la maison.

Semaine du 31 août

L’été n’est pas terminé tant que vous n’en avez pas décidé autrement, et les invitations de cette semaine vont le prouver. Vos amis sollicitent votre temps, vos idées et votre énergie positive si particulière; mais, honnêtement, les personnes que vous rencontrerez par leur intermédiaire pourraient bien s’avérer être la partie la plus intéressante. Certaines conversations pourraient même se poursuivre bien après que les soirées soient terminées.

Semaine du 24 août

L’éclipse lunaire de cette semaine met votre famille de cœur à l’avant-plan. Qu’il s’agisse de passer plus de temps avec ceux qui vous comprennent vraiment ou de résoudre des tensions avec un proche, vos amitiés les plus précieuses prennent une nouvelle importance. N’oubliez pas: cette clarté est un cadeau, pas une complication. Voyez-y un rappel de toujours être présente pour les personnes qui le sont pour vous, aussi souvent que possible.

Semaine du 17 août

On dirait que tout votre entourage revient d’un été en Europe, mais pas question de jalousie ici. Il est fort probable que vous prépariez vous-même une escapade ou que vous soyez déjà en train de terminer vos valises. Et si vous restez sur place, vous ne risquez pas de vous ennuyer pour autant: cette semaine pourrait bien être celle où vous lancerez enfin ce projet qui vous tient à cœur et qui a tout pour attirer tous les regards. C’est votre moment et vous dictez vos propres conditions.

Semaine du 10 août

L’éclipse solaire de cette semaine met votre vie à la maison sous les projecteurs. Avez-vous discrètement consulté des annonces immobilières? Le logement idéal pourrait soudainement se présenter et vous pourriez déménager plus rapidement que prévu. Si un déménagement n’est pas à l’ordre du jour, canalisez plutôt cette énergie vers votre espace actuel. Réaménager votre coin bureau pourrait vous apporter le renouveau dont vous avez besoin.

Semaine du 3 août

Cette semaine, tous les regards sont tournés vers vous au travail. Vous entamez le mois avec la ferme intention de vous dépasser, et cela porte ses fruits. Attendez-vous à une promotion ou à une pluie d’éloges bien mérités. Toutefois, si vous sentez que votre carrière ne vous passionne plus autant qu’avant, c’est le moment idéal pour commencer à explorer ce qui pourrait réellement vous épanouir.

Semaine du 27 juillet

La pleine lune de cette semaine place votre carrière au premier plan, et vous avez de bonnes raisons de célébrer sur le plan professionnel. Des changements pourraient survenir plus vite que prévu. Si vous sentez qu’une nouvelle direction s’impose, résistez à l’envie de vous y opposer. Voyez cela comme un signe envoyé par l’univers: quelque chose de mieux est déjà en route. Restez ouverte et laissez cet élan vous porter vers de plus grands horizons.

Semaine du 20 juillet

Cette semaine, votre foyer est votre havre de bonheur, que vous soyez encore en train de déballer des boîtes ou que vous tombiez de plus en plus sous le charme de l’espace que vous avez créé. Cette énergie d’ancrage et ce besoin de cocooning s’étendent également à votre famille. Être présente pour vos parents à travers de petites attentions bienveillantes apporte une chaleur qui perdurera bien au-delà de la semaine.

Semaine du 13 juillet

De nouvelles idées font leur apparition cette semaine, surtout si vous ressentez l’envie de sortir de votre zone de confort. Il peut s’agir, par exemple, de réserver enfin ce voyage dont vous rêvez depuis longtemps ou de consacrer du temps à une passion qui vous anime vraiment. Même si cela ne semble mener nulle part pour l’instant, ayez confiance: vous êtes exactement là où vous devez être.

Semaine du 6 juillet

Alors que vous entrez en plein cœur de l’été, votre attention se tourne vers votre intérieur. C’est la semaine idéale pour profiter pleinement de votre demeure, que ce soit pour passer des soirées paisibles avec votre partenaire ou pour repenser votre espace afin qu’il reflète la personne que vous êtes devenue. Une pointe de nostalgie pourrait surgir à mesure que vous vous détachez de vieilles habitudes, mais n’y voyez pas une raison de faire du surplace. Vous ne tournez pas le dos au passé; vous faites simplement de la place à une nouvelle version de votre foyer… et de vous-même, prête à éclore.

Semaine du 29 juin

Une opportunité inattendue ou une collaboration est sur le point d’élargir vos horizons d’une manière insoupçonnée. Ce qui vous semble improbable aujourd’hui pourrait bien être la voie à suivre; plus vous vous éloignerez de votre réalité actuelle, plus la récompense sera grande. Que vous décrochiez un nouveau client à l’international ou que vous montiez à bord d’un avion vers une destination inconnue, un changement de décor a le pouvoir de transformer complètement votre perspective.

Semaine du 22 juin

Vous poursuivez sur votre erre d’aller, mais cette semaine pourrait vous sembler un peu plus complexe. À l’approche de la rétrogradation de Mercure, attendez-vous à quelques pauses inattendues qui viendront perturber votre rythme habituel: une réponse tardive, un projet à revoir, une conversation laissée en suspens. Plutôt que de forcer les choses, considérez ces pauses comme des occasions pour vous reconnecter à vous-même.

Semaine du 15 juin

Cette semaine, Taureau, quelque chose vous passionne, alors suivez cette étincelle. Un projet qui vous tient à cœur prend plus de place, et votre ambition n’a d’égale que l’ampleur de la tâche. Cette tension est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Avant de foncer tête baissée, prenez le temps de réfléchir et de vous appuyer sur vos proches. Une conversation constructive pourrait vous apporter la clarté dont vous avez besoin.

Semaine du 8 juin

Votre agenda est bien rempli et votre esprit n’a jamais été aussi vif. Un voyage de rêve, un projet passionnant qui prend de l’ampleur, une vie sociale qui s’anime soudainement: c’est votre saison pour profiter d’activités intenses et agréables. Acceptez les invitations, les conversations nocturnes, les projets spontanés. Ce rythme vous convient parfaitement et il n’est pas près de ralentir.

Semaine du 1er juin

La semaine commence sur une note positive et vos finances prennent enfin la bonne direction. Une rentrée d’argent vous offre l’occasion idéale de réduire vos dettes et de commencer à bâtir la sécurité financière que vous méritez. On sait qu’il peut être tentant de s’offrir une paire de sandales à petits talons, mais si vous faites les bons choix, votre futur vous remerciera.

Semaine du 25 mai

De bonnes nouvelles pourraient bien vous parvenir cette semaine. Les astres s’alignent en votre faveur sur le plan financier, et si une rentrée d’argent inattendue se présente, considérez-la comme une récompense pour votre patience. Et si cette abondance ne se manifeste pas encore concrètement, canalisez votre énergie pour mettre de l’ordre dans vos finances. Quoi qu’il en soit, Taureau, votre relation avec vos finances va devenir bien plus épanouissante.

Semaine du 18 mai

Une vague d’espoir vous enveloppe cette semaine. La puissante influence de la nouvelle lune dans votre signe solaire amplifie vos intentions, vous offrant une occasion unique de transformer vos rêves en quelque chose de concret. Cependant, les astres vous rappellent une chose essentielle: assurez-vous que ce que vous construisez soit aligné avec vos valeurs les plus profondes plutôt qu’avec les attentes extérieures.

Semaine du 11 mai

Tous ces efforts déployés en coulisses pour un client exigeant portent leurs fruits, même si vous ne voyez pas encore les résultats. La récompense approche, et quand elle arrivera, chaque nuit blanche en aura valu la peine. En attendant, prenez le temps de vous recentrer. Un peu de réflexion cette semaine pourrait changer votre perspective de façon inattendue.

Semaine du 4 mai

Les relations sont au cœur de vos préoccupations cette semaine. Si le week-end dernier vous a laissé quelques interrogations, considérez cela comme un signe de l’univers vous invitant à y prêter attention. En couple? Si la vision de l’avenir de votre partenaire diffère de la vôtre, il est temps d’en parler. Et si vous êtes célibataire, sortez de la maison! Une rencontre enrichissante pourrait être plus proche que vous ne le pensez.

Semaine du 27 avril

C’est votre saison, et voici le moment d’en profiter pleinement. Après des semaines de travail en coulisses, un changement est en train de prendre forme et vous le ressentez profondément. Prenez le temps de célébrer. Par ailleurs, votre esprit se tourne vers des questions financières plus importantes: comment faire fructifier votre argent, optimiser vos investissements et bâtir quelque chose de durable? Écoutez votre intuition.

Semaine du 20 avril

Un changement s’annonce dans votre situation financière. Si vous avez eu l’impression de faire du surplace ces derniers temps, préparez-vous: le vent est sur le point de tourner. Des idées novatrices concernant de nouvelles sources de revenus pourraient faire leur apparition, vous permettant de mettre la main sur des opportunités que vous n’aviez jamais envisagées. Une fois lancé, vous serez difficile à arrêter, qu’il s’agisse de rembourser vos dettes ou de vous offrir une vie plus prospère.

Semaine du 13 avril

Si vous avez été particulièrement productive ces derniers temps, vous êtes plus que prête à ralentir le rythme à l’approche de votre anniversaire. En fin de semaine, le repos devient indispensable. Ne soyez pas surprise si votre week-end de rêve consiste à ne rien faire d’autre que de rattraper votre sommeil et profiter pleinement de la dernière saison d’Euphoria.

Semaine du 6 avril

Vous avez évolué et aspirez désormais à la stabilité. Le chaos s’apaise et une routine plus stable vous semble enfin à portée de main. Si vous avez remarqué des signes vous incitant à prendre une nouvelle direction, faites-leur confiance. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez de journées qui seront plus faciles et en harmonie avec vous.

Semaine du 30 mars

Il n’y a rien comme un nouveau défi professionnel pour bien commencer un nouveau chapitre. Que vous preniez en charge un nouveau client ou que vous intégriez une nouvelle entreprise, cette semaine pourrait marquer le début d’un nouveau rythme. Si votre situation professionnelle reste inchangée, vous pourriez ressentir un fort besoin de mettre à jour votre routine sportive. Profitez-en, l’univers vous envoie une dose de motivation supplémentaire.

Semaine du 23 mars

Cette semaine, de nouvelles opportunités s’offrent à vous: voyages, lancements de projets et plus encore. Voyez grand, déployez vos ailes et explorez de nouvelles possibilités. Au cours des prochains mois, vous chercherez à élargir vos horizons, grâce à des voyages, des expériences inédites et des collaborations enrichissantes avec de nouvelles personnes.

Semaine du 16 mars

La nouvelle semaine commence avec l’équinoxe de printemps et la fin de la rétrogradation de Mercure. Simple coïncidence, si vous voulez notre avis. Votre emploi du temps s’allège et les invitations sociales reprennent de plus belle. Profitez-en pour renouer des liens et n’hésitez pas à solliciter votre réseau lors de vos sorties. On ne sait jamais où une conversation peut mener.

Semaine du 9 mars

Si vous avez eu l’impression de faire un pas en avant et deux en arrière, rassurez-vous: cette période frustrante touche à sa fin. Cette semaine apporte une nouvelle énergie et vous procure un regain de confiance, notamment concernant un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Ce podcast, ce blog ou cette idée créative que vous avez en tête depuis un bon moment? Elle est prête à prendre son envol.

Semaine du 2 mars

Mars marque le début d’une nouvelle ère sociale. Votre agenda se remplit à vue d’œil et votre charme est à son plus haut sommet. Une énergie nouvelle se fait sentir et, oui, vous devenez encore plus populaire. Acceptez les invitations, tissez de nouveaux liens, alliez travail et plaisir. C’est le moment idéal pour élargir votre cercle d’amis et vos opportunités.

Semaine du 23 février

Si le changement tarde à venir, c’est peut-être vous qui le freinez. Vous n’êtes pas toujours prête à accueillir l’inconnu, mais cette semaine vous invite à vous défaire de vos idées reçues sur la vie. Profitez de ce répit pour réévaluer vos objectifs et redéfinir vos attentes. Ralentir n’est pas un échec, mais une opportunité de se recentrer.

Semaine du 16 février

Cette semaine marque le début d’une période charnière et importante pour vous, chère amoureuse des belles choses de la vie. Vous ne constaterez peut-être pas de changements spectaculaires dans votre vie professionnelle pour l’instant, mais des transformations subtiles s’opèrent déjà en coulisses. Ce qui vous semble aujourd’hui un petit pas pourrait bien se transformer en une toute nouvelle orientation professionnelle d’ici l’automne 2026. Faites confiance au processus.

Semaine du 9 février

Un changement se prépare cette semaine et vous ressentirez probablement l’énergie évoluer autour de vous. Votre attention se tourne vers le travail et vous vous apprêtez à accéder à une version plus accomplie de votre vie professionnelle. L’univers vous encourage à élargir vos horizons et à affirmer pleinement votre valeur. Cette évolution pourrait raviver d’anciennes dynamiques, mais vous n’êtes pas là pour vous replier sur vous-même ni pour maintenir la paix. Vous êtes destinée à voir plus grand!

Semaine du 2 février

L’univers vous invite à vous libérer des situations ou des relations qui freinent votre épanouissement. Le changement peut être déstabilisant au début, mais c’est le catalyseur dont vous avez besoin pour révéler tout votre potentiel. Faites confiance au processus. Cette semaine vous apporte des nouvelles encourageantes qui vous rappelleront pourquoi lâcher prise en valait la peine.

Semaine du 26 janvier

Cette semaine marque un changement subtil, mais puissant avec l’entrée de Neptune en Bélier. Vos rêves pourraient devenir plus vifs et plus difficiles à oublier au réveil. Soyez attentive à ce qui émerge pendant votre sommeil; ces images et symboles pourraient contenir de précieux indices sur votre vie. Laissez-vous guider par la réflexion, votre intuition et une touche de spiritualité. L’univers vous invite à avoir une écoute plus attentive.

Semaine du 19 janvier

Cette semaine, votre esprit s’évade loin de la routine du quotidien. Vous aspirez probablement à quelque chose de plus riche, de plus profond et de plus significatif. Et oui, votre fyp sur TikTok pourrait bien être à l’origine de cette soudaine vague d’inspiration. Que vous ressentiez l’appel à explorer la spiritualité, à élargir vos horizons ou à vous investir davantage dans un projet qui vous passionne, l’énergie est propice pour faire le premier pas.

Semaine du 12 janvier

Cette semaine, vous commencerez à ressentir l’influence de Pluton sur votre vie professionnelle. Si votre travail vous passionne, attendez-vous à un regain d’inspiration et d’épanouissement. S’il vous laisse plutôt indifférente, ne soyez pas surprise si l’univers vous envoie des signaux clairs pour vous orienter vers quelque chose qui est plus aligné avec votre véritable nature.

Semaine du 5 janvier

La nouvelle année vient à peine de commencer et vous êtes déjà tournée vers l’avenir. Cette première semaine de 2026 vous invite à sortir de votre zone de confort de la meilleure des manières: en éveillant votre curiosité et en stimulant votre intellect. De nouveaux horizons, de nouvelles idées, ou un mélange des deux pourraient vous propulser vers l’avant. Et si une opportunité inattendue se présente à vous, ayez confiance: le timing est parfait.