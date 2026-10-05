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Vivre avec des revenus irréguliers, qu'on soit travailleur autonome, saisonnier, à temps partiel ou entrepreneur, peut compliquer la planification de nos finances lorsque vient le temps d'établir un budget, par exemple, ou d'épargner pour la retraite. Il existe toutefois de judicieuses astuces pour nous aider à mieux dresser le portrait de notre situation financière, puis à la prendre en main. On fait le tour de la question.