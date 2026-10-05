En astrologie occidentale, les signes d’Eau symbolisent l’émotion, l’intuition et un monde intérieur riche en imagination. Les natifs du Cancer (nés du 22 juin au 22 juillet), du Scorpion (nés du 23 octobre au 22 novembre) et des Poissons (nés du 19 février au 20 mars) sont généralement de grands rêveurs attachés à leur cocon, qu’ils perçoivent comme une extension de leur âme et un refuge apaisant.

Pour un présent qui leur ressemble, on privilégie des pièces aux lignes douces et aux textures enveloppantes, ou un objet dont la fonction leur permet de « décrocher » du quotidien pour mieux se ressourcer. Dans tous les cas, rien ne leur fera plus plaisir qu’un cadeau choisi avec sensibilité (leur grande qualité) et qui leur prouve qu’on les connaît bien.

Le temps est précieux; on s’épargne donc le stress de courir d’une boutique à une autre en se concentrant sur une seule destination de magasinage. Tanguay offre une vaste sélection de produits multicatégories pour la maison qui sont parfaitement alignés sur les tendances de saison.