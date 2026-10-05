En astrologie occidentale, les signes de Feu symbolisent l’énergie et la passion. Les natifs du Bélier (nés du 21 mars au 19 avril), du Lion (nés du 23 juillet au 22 août) et du Sagittaire (nés du 23 novembre au 21 décembre) ont des tempéraments forts et un caractère chaleureux, qu’ils expriment à travers des choix audacieux et une tendance à s’affirmer sans complexe.

Pour leur faire plaisir, on oublie la discrétion et on mise sur la distinction. On cherche un cadeau avec du panache et de la personnalité, comme un indispensable pour la maison, un accessoire capable de les suivre dans leur quotidien à mille à l’heure, une article essentiel pour leurs escapades ou un élément de cuisine à la pointe de la technologie.

Le temps est précieux; on s’épargne donc le stress de courir d’une boutique à une autre en se concentrant sur une seule destination de magasinage. Tanguay offre une vaste sélection de produits multicatégories pour la maison qui sont parfaitement alignés sur les tendances de saison.