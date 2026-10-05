En astrologie occidentale, les signes d’Air incarnent les penseurs et les communicateurs du zodiaque. Les natifs du Gémeaux (nés du 21 mai au 21 juin), de la Balance (nés du 23 septembre au 23 octobre) et du Verseau (nés du 21 janvier au 18 février) sont des êtres épris d’échanges et de liberté, qu’on reconnaît souvent pour leurs idées novatrices et leur insatiable curiosité.

On les gâte en privilégiant des pièces ultratendance, car rien ne leur fait plus plaisir que de se sentir connectés à l’air du temps. Concrètement, on s’oriente vers des idées cadeaux qui sortent un peu des sentiers battus et facilitent leur quotidien, histoire de leur laisser le champ libre pour rêver à leur prochain projet: un écran portatif, une montre qui simplifie leur journée, un purificateur multifonction ou un aspirateur intelligent.

Le temps est précieux; on s’épargne donc le stress de courir d’une boutique à une autre en se concentrant sur une seule destination de magasinage. Tanguay offre une vaste sélection de produits multicatégories pour la maison qui sont parfaitement alignés sur les tendances de saison.