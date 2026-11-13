Puisqu’ils seront forcément vexés à la fin de cet article (surtout le premier), on tient à rassurer les natifs de ces signes du zodiaque : on vous adore. À vrai dire, nous parlerons ici de trois des signes les plus gentils du zodiaque. Parfois un peu trop gentils pour être honnêtes. C’est même exactement là que le bât blesse.
Puisqu’ils n’osent pas forcément vous confronter, ils prendront un chemin de traverse et joueront sur l’ambiguïté. Une petite phrase juste assez blessante, mais pas assez pour trop entacher leur image de bons samaritains ou les embarquer dans une dispute franche. Vous commencez à voir de qui l’on parle ? C’est que vous côtoyez sans doute l’un de ces trois signes les plus passifs agressifs du zodiaque. Ou que vous en faites partie.
D’ordinaire adorable, signe astrologique surprend par sa passive agressivité
Son agressivité, son côté autoritaire, ce signe astrologique a tendance à les cacher bien au chaud dans sa carapace. Oui, nous parlons du Cancer. Ce signe d’Eau a la réputation d’être d’une grande douceur, toujours aux petits soins. Seulement voilà, le Cancer est comme tout le monde, il a parfois envie de vous sortir vos quatre vérités. Plus encore, il fait partie des quatre signes cardinaux : ceux qui ont une âme de leaders.
Lorsqu’il sort de son attitude cocoonante pour vous faire un reproche embivalent façon biscuit mi-cuit, c’est d’autant plus surprenant. Roberto L. Saula décrit ce grand écart dans Votre thème astral et vous (éditions Le lotus & l’éléphant). « Dans l’intimité, il n’est pas rare d’avoir une attitude autoritaire qui entre en conflit avec la candeur et la timidité affichées à l’extérieur, ou d’agir de manière passive-agressive. »
La spécialité passive-agressive du Cancer ? Dire les choses sans avoir l’air de les dire. Puis se vexer comme un pou si jamais vous avez l’audace de faire la même chose.
Ce signe astrologique est l’expert des critiques passives-agressives
Ils sont connus pour leur besoin de garder le contrôle sur tout. Le signe de la Vierge se fait violence pour garder en lui tout ce qu’il voudrait dire aux autres. Parce qu’il n’ose pas, parce que la spontanéité et le répondant ne sont pas son fort, parce qu’il a peur de le regretter. Perfectionniste, ce signe cache aussi un tempérament nerveux sous un visage de marbre.
Résultat, la vie des Vierge se divise souvent comme suit :
- 70% du temps à se retenir de dire ce qu’elles pensent
- 25% du temps à imaginer en silence des répliques cinglantes et à écrire des textos incendiaires qu’elles n’enverront jamais
- 5% du temps à se surprendre, lors d’un bref moment de lâcher prise, à glisser une remarque acerbe
Très critique avec les autres, elle l’est aussi envers elle-même. Alors c’est fatal, une goutte de trop et le vase déborde. Stress, fatigue, critique inattendue : le « switch » entre la Vierge patiente et la Vierge excédée est parfois très rapide. « Face à certaines critiques, il peut vite devenir cinglant, glacial et piquant surtout s’il se sent attaqué », explique Chris Semet dans Le guide des 12 signes astrologiques (éditions Hugo Poche).
La spécialité passive-agressive de la Vierge ? Vous piquer froidement et factuellement là où ça fait mal. Elle note tout, elle voit tout, surtout votre incompétence et vos manquements.
Voici le signe astrologique le plus passif-agressif du zodiaque
Il gagne la médaille de la passive agressivité, haut la main. Ou devrait-on dire, haute la nageoire. Il s’agit bien entendu du signe des Poissons. Ça vous étonne ? C’est normal. On le décrit souvent comme doux, gentil, rêveur et empathique. Ce qui n’est pas faux, mais réducteur. Le Poissons a tendance à trop s’effacer et à s’en vouloir… Et en fin de compte, à vous en vouloir à vous de n’avoir pas su lire dans ses pensées. Par peur de déplaire et de devoir l’assumer, les Poissons ont tendance à se taire, à ne contredire personne, à étouffer leurs besoins sous ceux des autres.
« Ils répondent rarement à une demande d’aide par la négative », écrit Kris Bandt Riske dans Le grand guide de l’astrologie (éditions Arcana sacra). Résultat, ces natifs accumulent la frustration et la rancœur. Leur arme fatale ? Celle de leur planète fétiche, Neptune : brouiller les pistes. « Les Poissons prennent aussi une approche indirecte chaque fois que c’est possible, procédant par allusions au lieu d’énoncer clairement leurs pensées et leurs opinions », ajoute Kris Brandt Riske.
La spécialité passive-agressive des Poissons ? Il se persuade qu’il n’a pas d’autre choix que de dire oui. Résultat, il accepte de vous aider à faire quelque chose tout en vous le reprochant à mi-mots, parfois des mois après.
Cet article a été publié sur ELLE.FR