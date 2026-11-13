Voici le signe astrologique le plus passif-agressif du zodiaque

Il gagne la médaille de la passive agressivité, haut la main. Ou devrait-on dire, haute la nageoire. Il s’agit bien entendu du signe des Poissons. Ça vous étonne ? C’est normal. On le décrit souvent comme doux, gentil, rêveur et empathique. Ce qui n’est pas faux, mais réducteur. Le Poissons a tendance à trop s’effacer et à s’en vouloir… Et en fin de compte, à vous en vouloir à vous de n’avoir pas su lire dans ses pensées. Par peur de déplaire et de devoir l’assumer, les Poissons ont tendance à se taire, à ne contredire personne, à étouffer leurs besoins sous ceux des autres.

« Ils répondent rarement à une demande d’aide par la négative », écrit Kris Bandt Riske dans Le grand guide de l’astrologie (éditions Arcana sacra). Résultat, ces natifs accumulent la frustration et la rancœur. Leur arme fatale ? Celle de leur planète fétiche, Neptune : brouiller les pistes. « Les Poissons prennent aussi une approche indirecte chaque fois que c’est possible, procédant par allusions au lieu d’énoncer clairement leurs pensées et leurs opinions », ajoute Kris Brandt Riske.

La spécialité passive-agressive des Poissons ? Il se persuade qu’il n’a pas d’autre choix que de dire oui. Résultat, il accepte de vous aider à faire quelque chose tout en vous le reprochant à mi-mots, parfois des mois après.

Cet article a été publié sur ELLE.FR