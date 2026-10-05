En astrologie occidentale, les signes de Terre sont ceux qui se rattachent le plus au concret et aux valeurs sûres. Les natifs du Taureau (nés du 20 avril au 20 mai), de la Vierge (nés du 23 août au 22 septembre) et du Capricorne (nés du 22 décembre au 20 janvier) sont profondément loyaux, constants, et ils apprécient les belles choses autant que le confort et la stabilité.

Dans cette optique, ils aiment investir dans des pièces fonctionnelles et de bonne qualité, qu’ils pourront chérir durant des années. Pour leur faire plaisir, on met le clinquant de côté et on mise sur des produits qui ont fait leurs preuves, un ensemble d’art de la table utile au quotidien, une pièce de mobilier qui combine pragmatisme et design épuré, un appareil de cuisine moderne et compact ou une toile apaisante à accrocher au mur.

Le temps est précieux; on s’épargne donc le stress de courir d’une boutique à une autre en se concentrant sur une seule destination de magasinage. Tanguay offre une vaste sélection de produits multicatégories pour la maison qui sont parfaitement alignés sur les tendances de saison.

Notre conseil?

Opter pour une pièce intemporelle et conçue pour durer, fabriquée avec un savoir-faire dans des matériaux nobles.

Nos idées cadeaux?

Fabriqué dans des matériaux nobles et résistants, cet ensemble de vaisselle est aussi beau que pratique. On aime son look intemporel qui traversera le temps sans perdre de son charme. Un argument auquel les natifs des signes de Terre ne sauraient résister. Ces esthètes apprécient plus que tout la beauté des pièces fonctionnelles qui embellissent leur intérieur.

Ensemble de vaisselle Mirella 12 pièces

Tanguay_Signe Terre_vaisselle

MAGASINER

Taillées dans un bois de manguier robuste, ces tables gigognes combinent le côté chaleureux des matières naturelles à un design épuré et modulable. Polyvalentes, elles s’adaptent facilement au gré des besoins tout en accueillant élégamment les livres et les objets d’art. Si on ne devait choisir qu’un meuble pour les signes de Terre, ce serait celui-là: durable et raffiné.

Tables gigognes série 88032

Tanguay_Signe Terre_Table

MAGASINER

Cette machine à eau pétillante prépare des boissons gazeuses en un clin d’œil depuis le confort de sa cuisine. Moderne et compacte, elle s’intègre facilement dans le décor, mais, surtout, elle permet de réduire considérablement la consommation de bouteilles à usage unique. Pour gâter un proche qui aime les bulles, c’est vraiment un essentiel! 

Machine à eau pétillante Carbonator 3

Tanguay_Signe Terre_machine eau

MAGASINER

Comme leur nom l’indique, les natifs de ces signes sont les plus attachés aux plaisirs terrestres, et cette toile aux nuances apaisantes qui capture la beauté de la nature est une belle façon de le leur rappeler. C’est un cadeau simple et sensible, parfait pour enrichir leur espace d’une touche artistique réconfortante.

Toile Matinée à la campagne

Tanguay_Signe Terre_Tableau

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Bonus? La livraison est gratuite!

* Certaines restrictions géographiques s’appliquent. Tous les détails sont accessibles en magasin ou sur tanguay.ca.

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