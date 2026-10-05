En astrologie occidentale, les signes de Terre sont ceux qui se rattachent le plus au concret et aux valeurs sûres. Les natifs du Taureau (nés du 20 avril au 20 mai), de la Vierge (nés du 23 août au 22 septembre) et du Capricorne (nés du 22 décembre au 20 janvier) sont profondément loyaux, constants, et ils apprécient les belles choses autant que le confort et la stabilité.

Dans cette optique, ils aiment investir dans des pièces fonctionnelles et de bonne qualité, qu’ils pourront chérir durant des années. Pour leur faire plaisir, on met le clinquant de côté et on mise sur des produits qui ont fait leurs preuves, un ensemble d’art de la table utile au quotidien, une pièce de mobilier qui combine pragmatisme et design épuré, un appareil de cuisine moderne et compact ou une toile apaisante à accrocher au mur.

Le temps est précieux; on s’épargne donc le stress de courir d’une boutique à une autre en se concentrant sur une seule destination de magasinage. Tanguay offre une vaste sélection de produits multicatégories pour la maison qui sont parfaitement alignés sur les tendances de saison.