Bélier : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

C’est le moment d’en profiter à fond. Alors qu’on entame la dernière semaine de la saison à tourner à plein régime, la période plus calme qui suivra sera l’occasion idéale de reprendre votre souffle. Alors, lancez-vous: le projet que vous aviez en tête est sur la bonne voie, tout comme la relation que vous bâtissez, qu’elle soit amoureuse ou professionnelle. Entourez-vous de personnes qui vous permettent de faire grandir votre vraie personnalité. Vous avancerez plus vite et prendrez bien plus de plaisir à le faire.

Semaine du 21 septembre

Une pleine lune dans votre signe vient mettre en lumière tout ce sur quoi vous travaillez depuis quelque temps. En tant que véritable pionnière du zodiaque, vous êtes toujours prête à ouvrir la voie et foncer, et cet instinct vous pousse aujourd’hui à franchir une étape décisive: vous investir davantage dans une relation où vous vous sentez véritablement comprise, ou faire avancer un projet que vous bâtissez patiemment depuis des mois. C’est le moment de vous engager pleinement, plutôt que de tourner autour du pot.

Semaine du 14 septembre

L’automne approche à grands pas et vous avez déjà envie de passer en mode cocooning. Vous êtes peut-être en plein déménagement ou en train de parcourir les annonces d’appartements à louer pendant votre pause lunch. Quoi qu’il en soit, votre attention est tournée vers votre maison en ce moment. Le timing est parfait: l’automne et votre envie de rester dans le confort de votre foyer s’accordent à merveille. Invitez quelques amis proches et laissez vos talents d’hôtesse prendre les commandes.

Semaine du 7 septembre

L’énergie de la rentrée semble avoir été créée spécialement pour vous. En tant que signe de Feu cardinal, vous êtes toujours la première à vous porter volontaire pour essayer quelque chose de nouveau. Cette semaine, la nouvelle Lune est à vos côtés en vous donnant une dose d’énergie qui facilite le démarrage et la persévérance dans vos projets. Attendez-vous à venir à bout de votre liste de tâches à un rythme si élevé que votre entourage se demandera comment vous faites.

Semaine du 31 août

Cette première bouffée d’air frais? Vous l’attendiez depuis le début de l’été. L’automne marque le moment où votre rythme naturel s’harmonise enfin avec celui de tout le monde. Cette semaine, vous ressentirez cela comme une véritable décharge d’énergie qui vous amènera à porter un regard neuf sur votre espace. Peut-être est-il temps de déménager. Ou simplement de réaménager vos meubles jusqu’à 1 h du matin un mardi soir. Quoi qu’il en soit, le moment est bien choisi, alors ne réfléchissez pas trop.

Semaine du 24 août

Envie d’un peu de calme? Cette semaine, une éclipse lunaire vous apporte un rare moment d’accalmie. Que vous ayez travaillé d’arrache-pied sur un projet d’envergure ou que vous ayez reçu des nouvelles inattendues, votre système nerveux réclame une pause. Offrez-vous un moment de détente au spa, éteignez votre ordinateur un peu plus tôt, ou faites tout ce qui vous permet de souffler. Il ne s’agit pas de vous isoler, mais de vous recentrer. Le calme que vous vous offrez maintenant vous permettra de revenir plus alerte et efficace que jamais.

Semaine du 17 août

L’énergie de la rentrée flotte dans l’air cette semaine, même si ce n’est pas vous qui reprenez le chemin de l’école. Vous pourriez plutôt vous préparer à déménager. Alors que vous vous apprêtez à emménager dans un espace plus petit et plus minimaliste, envisagez le tri de vos affaires non pas comme une corvée, mais comme un rituel. Chaque objet dont vous vous séparez laisse de la place à la version de vous-même prête à éclore. Moins d’encombrement, plus de clarté.

Semaine du 10 août

Ça va chauffer cette semaine! Votre vie amoureuse occupe le devant de la scène, alors qu’une éclipse solaire illumine tout ce qui touche à la passion. Si vous êtes en couple, c’est le moment de lâcher un peu prise sur votre indépendance et de laisser votre partenaire entrer davantage dans votre vie. Célibataire? Oubliez les applications de rencontre et tentez votre chance près de chez vous. Une rencontre spontanée en face à face pourrait bien combler toutes vos attentes.

Semaine du 3 août

Vous entamez le mois avec de belles raisons de vous réjouir: un projet de rêve qui arrive sur votre bureau, une étape personnelle importante ou un changement positif qui vous fait prendre un moment pour ressentir une véritable gratitude. Profitez-en pleinement. Avec l’arrivée de la saison des éclipses, attendez-vous à quelques rebondissements en plus des bonnes nouvelles. Voyez les imprévus comme une réorientation plutôt qu’un obstacle; vous avez la capacité d’adaptation nécessaire pour tirer le meilleur de tout ce qui se présente à vous.

Semaine du 27 juillet

Maintenant que Mercure a repris son cours normal, tout semble un peu plus facile. Cette semaine, vous avez envie de renouer avec des amis que vous vouliez voir depuis longtemps et de commencer à planifier ce voyage dont vous rêvez depuis un bon moment. Un objectif personnel qui vous tient à cœur semble également à portée de main; continuez à y consacrer des efforts. C’est le moment idéal pour vous tourner vers les personnes et les passions qui vous font vibrer.

Semaine du 20 juillet

En plein cœur de l’été, votre agenda déborde, et honnêtement, c’est exactement le rythme qu’il vous faut. Mars vous insuffle une énergie capable de transformer une semaine sociale bien remplie en une série d’opportunités. Vos proches sont attirés vers vous en ce moment, et vous avez raison d’accepter les invitations qui se présentent. Assurez-vous toutefois de vous accorder quelques moments de calme: un projet axé sur la communication est en gestation, et vos meilleures idées auront besoin d’espace pour mûrir.

Semaine du 13 juillet

La nouvelle lune de cette semaine illumine votre foyer et vous invite à prendre un nouveau départ. Si vous appréciez votre logement actuel, l’envie de redécorer ou de repenser un coin de votre intérieur pourrait se faire sentir; n’hésitez pas à suivre cette impulsion. Si vous rêvez plutôt de changement, gardez l’œil ouvert: une opportunité de vous installer dans le quartier que vous aimez tant pourrait enfin se présenter.

Semaine du 6 juillet

Le mois de juillet pourrait se dérouler à un rythme plus doux en raison de la rétrogradation de Mercure, mais cette cadence plus lente pourrait aussi vous donner un regain d’énergie. Si vous avez des enfants, profitez pleinement de ces moments passés ensemble; savourez la magie des instants du quotidien. Si votre situation est différente, tournez cette même chaleur vers vous-même: une étincelle créative est en train de naître. Accordez-vous du temps pour les loisirs et les projets qui vous passionnent.

Semaine du 29 juin

L’été est peut-être arrivé, mais vos ambitions ne prennent pas de vacances. Cette semaine, vous serez sous le feu des projecteurs au travail: reconnaissance, récompenses, et peut-être même une promotion bien méritée vous attendent. Tout ce que vous bâtissiez discrètement commence à porter ses fruits. Continuez sur votre lancée. Votre dévouement est votre plus grande richesse.

Semaine du 22 juin

La famille est au centre de l’attention cette semaine, et la douceur qu’elle apporte pourrait vous surprendre. Profitez du rythme plus tranquille des repas partagés, des souvenirs et du réconfort de la compagnie de vos proches. Si vos êtres chers habitent loin, envisagez de leur rendre visite. Avec Mercure bientôt en rétrograde, le passé pourrait refaire surface, tout comme certains visages familiers.

Semaine du 15 juin

Bélier, il est temps de sortir des sentiers battus! L’envie de bousculer vos habitudes est bien présente et mérite d’être écoutée. Que ce soit en sautant dans un avion ou en mettant à jour votre présence en ligne, vous avez un besoin de nouveauté. Allez à la rencontre de personnes inconnues, lancez-vous dans des conversations inattendues et explorez des points de vue qui remettent en question les vôtres. À vous de jouer: élargissez vos horizons, un pas audacieux à la fois.

Semaine du 8 juin

En ce moment, votre foyer est votre havre de paix. Appréciez le confort qu’il vous offre, que vous soyez seule ou accompagnée. C’est un rare espace de bonheur dont il faut profiter. Canalisez cette énergie positive en une occasion de renouveau: de nouvelles œuvres d’art, un repas entre amis, des fleurs sur la table. Quant aux visages familiers qui réapparaissent? Accueillez-les. Tout n’a pas besoin d’une signification profonde.

Semaine du 1er juin

L’été approche à grands pas et vous entamez le mois de juin avec un esprit audacieux et prêt pour l’aventure. Que ce soit pour préparer une escapade ou pour redécouvrir votre ville sous un nouveau jour, cette semaine vous donnera envie de nouveauté. Profitez de la vie, Bélier! Les plus belles découvertes se trouvent souvent juste au-delà de ce que vous connaissez déjà.

Semaine du 25 mai

Cher Bélier, considérez la semaine dernière comme un lointain souvenir. Vous abordez cette dernière ligne droite du mois de mai en pleine confiance et avec de grandes ambitions. L’univers vous ouvre de nouveaux horizons, et vous auriez tout intérêt à en profiter. S’il y a bien un moment pour réserver ce vol, acheter ces billets et enfin vous lancer dans l’aventure que vous repoussez depuis trop longtemps, c’est maintenant. Et même si vous restez près de la maison, trouvez une façon de vous évader malgré tout.

Semaine du 18 mai

Si les soucis financiers sont au cœur de vos préoccupations depuis quelque temps, respirez un bon coup. Cette semaine apporte un changement de perspective. De nouvelles opportunités s’offrent à vous et vous êtes dans les meilleures dispositions pour les saisir. Que ce soit pour décrocher un nouvel emploi ou enfin lancer votre activité secondaire, l’énergie de cette semaine favorise une réflexion audacieuse et créative autour de l’argent.

Semaine du 11 mai

Vous avez une idée d’entreprise ou une passion que vous aimeriez transformer en projet, et cela vous obsède? Cette semaine, c’est le moment de passer à l’action! L’énergie qui vous entoure est magnétique et tout ce que vous entreprenez attirera l’attention. Bélier, il est temps de faire le premier pas! Le moment n’a jamais été aussi bon.

Semaine du 4 mai

Vous ressentez encore les effets de la pleine lune en Scorpion de la semaine dernière? Vous ne rêvez pas. Cette énergie lunaire peut même épuiser les Béliers les plus audacieux. Accordez-vous le droit d’y aller doucement pour les prochains jours. En milieu de semaine, quelques tensions pourraient surgir avec un collègue, mais ne vous laissez pas déstabiliser. Une surprise excitante vous attend, venant d’un tout autre domaine de votre vie.

Semaine du 27 avril

Tout ou rien: telle est votre énergie cette semaine, et l’univers est du même avis. La nouvelle lune du 1er mai, accompagnée du passage d’Uranus en Gémeaux, ouvre la porte à de nouvelles aventures, proches ou lointaines. Avec Mars qui amplifie cette énergie, c’est le moment idéal pour révéler votre plein potentiel. Répondez à l’appel.

Semaine du 20 avril

La fin d’une ère est arrivée, et avec elle vient un nouveau sentiment de possibilités. Vous entamez un chapitre qui vous reconnecte à votre âme d’aventurière. Dites oui à ce voyage improvisé. Les gens que vous rencontrerez pourraient être en parfaite harmonie avec la personne que vous êtes en train de devenir. Une nouvelle version de vous-même est prête à émerger, et les nouveaux lieux et les nouvelles rencontres sont précisément ce qui lui donnera vie.

Semaine du 13 avril

La dernière semaine complète de la saison du Bélier est arrivée, et même si vous profitez déjà de la nouvelle dynamique, le véritable changement ne fait que commencer. La nouvelle lune de vendredi dans votre signe est le feu vert cosmique pour aller chercher ce que vous désirez vraiment. Considérez cela comme un nouveau départ, vous incitant à passer à l’action. Voyez grand et osez concrétiser vos rêves.

Semaine du 6 avril

Uranus insuffle une nouvelle énergie à vos finances, vous invitant à repenser votre façon de gagner, dépenser et investir. C’est le moment idéal pour vous projeter dans l’avenir, même si vous êtes généralement plus tourné vers le présent. Que ce soit pour affiner votre budget ou explorer une nouvelle source de revenus, de petits changements effectués dès maintenant pourraient se traduire par des gains à long terme.

Semaine du 30 mars

C’est peut-être le poisson d’avril, mais les signaux que vous recevez dans votre vie amoureuse sont on ne peut plus clairs. Cette semaine pourrait être marquée par un moment décisif avec votre partenaire, que ce soit la réalisation qu’il est temps de passer à autre chose ou la décision de franchir une nouvelle étape. Si vous êtes célibataire, les astres sont alignés pour vous permettre de faire une rencontre significative. Une personne qui vous semblera particulièrement appropriée pourrait croiser votre chemin.

Semaine du 23 mars

La saison du Bélier est officiellement lancée, et elle ne pourrait arriver à un meilleur moment. Mercure rétrograde étant derrière nous, les perturbations cosmiques s’apaisent, vous permettant d’avancer avec confiance et clarté. Au fil de la semaine, une opportunité pourrait se présenter pour concrétiser un projet ou une collaboration de rêve que vous envisagez depuis longtemps. C’est le feu vert que vous attendiez pour prendre l’initiative et vous consacrer à ce qui vous passionne le plus.

Semaine du 16 mars

Êtes-vous prête à accueillir la saison du Bélier? Votre saison solaire commence cette semaine, même si le rythme pourrait sembler plus lent que prévu. Avec la fin de la rétrogradation de Mercure et l’arrivée de la nouvelle lune en milieu de semaine, l’énergie vous invite à un moment de réflexion avant que le rythme ne reprenne. Profitez de ce moment pour vous recentrer et choisir où vous souhaitez orienter votre énergie.

Semaine du 9 mars

Malgré le passage à l’heure d’été, vous pourriez avoir l’impression que le temps s’écoule au ralenti. Mercure, qui passe en rétrograde, jette une brume sur le mois de mars, et un projet mené en coulisses pourrait connaître quelques retards. Ne forcez rien. Profitez de cette pause pour peaufiner et réajuster votre stratégie, car la situation évolue plus vite que vous ne le pensez.

Semaine du 2 mars

Nouveau mois, nouvelle énergie. Vous êtes déjà en pleine transformation, et cette semaine prépare discrètement le terrain pour votre prochaine étape. Si de vieilles blessures refont surface, ne les ignorez pas, affrontez-les. Privilégiez la croissance personnelle à l’ego. À la fin du mois, vous pourriez être surprise… et ce, de la meilleure façon qui soit.

Semaine du 23 février

Après des semaines plutôt intense, un rythme plus tranquille pourrait vous être bénéfique. Mercure étant officiellement en rétrograde, attendez-vous à quelques retards, notamment pour les projets en cours. La progression pourrait sembler plus lente que d’habitude, mais c’est le moment de faire preuve de patience. Profitez-en pour peaufiner, réévaluer et réorienter vos projets. Chaque avancée n’a pas besoin d’être rapide pour être significative.

Semaine du 16 février

Une semaine qui débute par une éclipse solaire promet d’être marquante. Le 17 février, une puissante éclipse s’invitera dans votre vie, insufflant une dynamique positive et mettant en lumière vos relations et vos ambitions. Que vous soyez le pilier de votre entourage ou que vous célébriez le lancement d’un projet qui vous tient à cœur, c’est le moment de vous appuyer sur vos proches. N’hésitez pas à demander de l’aide. L’univers et vos proches sont de votre côté.

Semaine du 9 février

Cette semaine pourrait être marquée par un conflit intérieur. Un jour, vous doutez de vos décisions, le lendemain, vous êtes vive et déterminée. Alors que le rythme ralentit vers la fin de la semaine, la vie pourrait vous réserver quelques défis, mais voyez-les comme une douce remise à niveau plutôt qu’un obstacle. Tout ce qui se déroule en ce moment vous prépare discrètement à ce qui vous attend. Si vous manquez d’énergie, appuyez-vous sur vos amis: vous n’avez pas à tout porter seule.

Semaine du 2 février

Bonjour février! La folie du Nouvel An est derrière nous et votre rapport à l’argent se précise. Avec Uranus à vos côtés, cette semaine favorise les décisions judicieuses et visionnaires, que vous recherchiez des conseils financiers ou que vous lanciez une nouvelle aventure. De petits changements aujourd’hui peuvent vous ouvrir la voie à une plus grande liberté financière.

Semaine du 23 janvier

Un nouveau chapitre s’ouvre à vous, audacieux Bélier. Neptune, la planète des rêves et de l’imagination, fait son entrée dans votre signe pour la première fois depuis des années, éveillant une connexion plus profonde avec votre monde intérieur. Cela marque le début d’un important voyage de découverte de soi, de créativité et de renaissance. Attendez-vous à des idées inspirantes, des échanges authentiques et une conscience renouvelée de votre véritable identité.

Semaine du 19 janvier

Cette semaine, Mars vous offre tout son support, dopant votre ambition et vous préparant à de grandes réussites professionnelles. Si votre carrière vous semble un peu décevante ou ne correspond plus à vos aspirations, voyez cela comme un signal cosmique pour viser encore plus haut. On vous encourage à poursuivre un projet qui reflète véritablement votre vision à long terme, et non votre réalité actuelle. Osez rêver grand, prenez des initiatives et ayez confiance: le moment est venu de réaliser vos rêves.

Semaine du 12 janvier

C’est officiellement le début d’un nouveau chapitre. Pluton, planète de la renaissance et de la transformation, active un changement profond dans vos relations les plus intimes. Cette semaine, vous remarquerez peut-être l’arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, attirées par vous pour une raison bien précise. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard; certaines pourraient avoir une influence à long terme sur le chemin que vous empruntez. Faites confiance à la vie: le changement est déjà en marche.

Semaine du 5 janvier

Rien ne marque mieux le début de l’année que ce premier lundi et les Béliers savent l’aborder avec enthousiasme. Fidèle à vous-même, vous avez peut-être commencé l’année avec un changement de décor: un nouveau lit, un nouvel espace, mais au moins la même personne à vos côtés (les petites victoires sont importantes). Nouvelle année, nouvelle dynamique, et vous donnez le ton à ce qui s’en vient sans même y penser.