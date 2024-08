BÉLIER

21 mars — 20 avril

Dans le doute et l’incertitude, trouvez votre ancrage en suivant une routine qui soutient votre bien-être physique et mental. Comment pourriez-vous innover dans votre routine quotidienne? Quelles nouvelles habitudes pourraient réguler votre système nerveux?

TAUREAU

21 avril — 21 mai

Établissez un système pour mieux organiser votre potentiel créatif. Pour trouver de l’inspiration, cultivez vos passions avec soin. Diminuez l’intensité de votre autocritique et rappelez-vous que malgré vos responsabilités, vous avez le droit de lâcher votre fou quand il le faut.

GÉMEAUX

22 mai — 21 juin

Vos placards débordent. Faites un tri pour vous débarrasser de ce qui ne vous est plus utile ou ne vous apporte plus de joie. Ce ménage s’effectue tant dans votre maison que dans votre monde émotionnel. Libérez-vous et faites de l’espace pour un nouveau chapitre.