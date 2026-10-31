SCORPION
24 octobre – 22 novembre
Entretenir une relation amoureuse avec un collègue de travail est souvent considéré comme une mauvaise idée. Toutefois, vous semblez prête à faire le saut… et ce n’est pas la première fois. Est-ce que ça ira mieux cette fois-ci? Probablement pas. Soyez prudente et tentez d’avoir du plaisir… dans l’instant présent! Cette idylle risque de ne pas durer.
SAGITTAIRE
23 novembre – 22 décembre
Vous adorez voyager et découvrir de nouveaux endroits, mais ce mois-ci, il est probable qu’une destination vous surprenne. Elle pourrait raviver vos sens et enflammer votre cœur. Vous y trouverez des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Est-ce le destin? Laissez-vous guider!
CAPRICORNE
23 décembre – 20 janvier
Il n’est pas impossible qu’on vous demande de reprendre un ancien emploi pendant quelques mois. Vous n’êtes pas très enthousiaste à l’idée de ce retour dans le passé, mais vous serez accueillie en héroïne. Vous êtes appréciée et compétente. Ça vaut la peine d’accepter ce mandat, ne serait-ce que pour vous le rappeler!
VERSEAU
21 janvier – 19 février
L’alignement des planètes vous a montré tout ce que vous pouviez entreprendre. Vous avez revu les possibilités, pesé le pour et le contre… À présent, il est temps de passer à l’action. Lancez-vous dans ce qui trône au sommet de votre liste.
POISSONS
20 février – 20 mars
Même s’il est toujours bon de se tourner vers l’avenir, vous regardez peut-être un peu trop loin, et ce qui se trouve juste sous votre nez vous échappe. Il y a des occasions qui s’offrent à vous, maintenant, qui pourraient vous être bénéfiques. Prenez du recul par rapport aux engagements à long terme et tentez de vivre dans le moment présent.
BÉLIER
21 mars – 19 avril
Votre vie personnelle semble manquer d’éclat, mais dans les prochaines semaines, vous recevrez un indice de ce qui peut vous redonner du pep: une relation tiède pourrait bénéficier d’un nouveau souffle, un projet auquel vous rêviez se mettra possiblement en branle. Ce mois-ci, il est temps de changer la donne.
TAUREAU
20 avril – 20 mai
Il se peut qu’une dispute au travail vous fasse perdre votre sang-froid, mais ne vous en faites pas, cet incident sera vite oublié. Concentrez-vous plutôt sur votre vie personnelle. Vous pourriez faire de grandes avancées qui façonneront votre prochaine décennie. Ne précipitez rien, mais si vous vous sentez prête, foncez!
GÉMEAUX
21 mai – 21 juin
Vous avez dit oui à trop de choses sans réfléchir, et vous êtes maintenant débordée. Il faut vous réorganiser. Déléguez, faites le tri dans votre horaire. Vous vous sentirez beaucoup plus légère et heureuse, et les gens autour de vous prendront le relais sans rechigner.
CANCER
22 juin – 22 juillet
Vivez-vous pleinement votre vie? Si ce n’est pas le cas, c’est le moment pour y apporter des changements, surtout sur le plan financier. Pensez à long terme: ne cédez pas à vos caprices, mais visez des améliorations qui vous feront sourire pendant de nombreuses années.
LION
23 juillet – 22 août
Vous attendiez cette grande occasion, et elle se présente enfin à vous. Vous en voyez l’énorme potentiel, mais vous avez également trop de choses sur les bras. Ne laissez pas votre horaire chargé vous freiner. Faites de l’espace dans votre vie afin de profiter à plein de cette opportunité hors du commun.
VIERGE
23 août – 22 septembre
Il ne faut livrer que les batailles que l’on est sûr de gagner, dit l’adage. Une vieille dispute risque de refaire surface au cours des prochaines semaines, et vous pourriez perdre pied. Lâchez prise! Soyez patiente et laissez le temps arranger les choses.
BALANCE
23 septembre – 23 octobre
C’est le moment de vous reposer, de récupérer, de vous recentrer, de vous réorganiser et de retrouver votre équilibre afin de pouvoir respirer à nouveau. Comme toujours, vous avez travaillé trop fort et négligé votre bien-être intérieur. Priorisez maintenant la détente.