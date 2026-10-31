SCORPION

24 octobre – 22 novembre

Entretenir une relation amoureuse avec un collègue de travail est souvent considéré comme une mauvaise idée. Toutefois, vous semblez prête à faire le saut… et ce n’est pas la première fois. Est-ce que ça ira mieux cette fois-ci? Probablement pas. Soyez prudente et tentez d’avoir du plaisir… dans l’instant présent! Cette idylle risque de ne pas durer.

SAGITTAIRE

23 novembre – 22 décembre

Vous adorez voyager et découvrir de nouveaux endroits, mais ce mois-ci, il est probable qu’une destination vous surprenne. Elle pourrait raviver vos sens et enflammer votre cœur. Vous y trouverez des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Est-ce le destin? Laissez-vous guider!