Alors que le soleil brille sur la saison du Gémeaux, ce mois promet une danse entre une curiosité insatiable et le besoin de s’enraciner davantage dans son corps. Avec le solstice d’été marquant le début de la saison du Cancer, nous entamons un été empreint de liberté, au cours duquel d’importantes décisions nous attendent, demandant une écoute non équivoque de nos besoins émotionnels.

Pour une lecture plus précise de votre horoscope, fiez-vous d’abord à celui de votre ascendant et ensuite, celui de votre signe solaire, c’est-à-dire «votre signe.» Si vous ne connaissez pas le premier, fiez-vous simplement au second.

BÉLIER ET ASCENDANT BÉLIER

21 mars – 20 avril

L’été débute avec une joie de vivre qui vous pousse à sortir de la maison, à flirter avec votre barista et à engager des conversations amicales avec vos voisins. Le 4 juin, une rencontre éveille votre curiosité et vous inspire à emprunter un nouveau parcours d’apprentissage. Veillez à ne pas surcharger votre esprit en accumulant trop d’informations et organisez le résultat de vos recherches pour ne pas vous y perdre.

TAUREAU ET ASCENDANT TAUREAU

21 avril – 21 mai

La saison estivale démarre avec un regain d’estime personnelle, vous incitant à afficher fièrement vos valeurs dans le monde. Votre esprit est captivé par des recherches visant à investir judicieusement vos ressources financières. Posez vos questions avec soin pour prendre des décisions éclairées. Évitez de vous perdre dans une quête incessante d’informations qui pourrait entraver votre capacité à prendre action.

GÉMEAUX ET ASCENDANT GÉMEAUX

22 mai – 21 juin

Le mois de juin commence sur une note particulièrement festive, soufflant un vent d’optimisme dans votre vie. Laissez-vous guider par ce qui vous fait du bien, plutôt que par ce que vous pensez devoir faire, car moins vous vous comparez aux autres, plus l’abondance et le bonheur couleront facilement vers vous cet été.