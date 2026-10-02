Vierge : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Vous faites beaucoup de travail dont personne ne parle. Le genre de travail qui n’a rien de glamour: faire le point avec vous-même ou avoir la même conversation à répétition avec un proche. C’est un processus lent, et personne ne vous applaudira pour ça, mais c’est pourtant ce que vous ferez de plus utile cette semaine. Accordez-vous quelques jours de plus avant de décider si ça fonctionne. Ce genre de travail passe souvent inaperçu, jusqu’au jour où il devient impossible de ne pas le voir.

Semaine du 21 septembre

Alors que votre saison touche à sa fin, il reste encore des raisons de se réjouir avant la fin de la semaine. La pleine lune en Bélier met vos finances à l’honneur, et les nouvelles s’annoncent prometteuses: une promotion, un cadeau inattendu d’un proche ou même un bonus obtenu par votre partenaire qui vous profite à tous les deux. Quelle que soit la forme que cela prendra, attendez-vous à du mouvement dans votre compte en banque.

Semaine du 14 septembre

C’est toujours votre saison, que votre anniversaire soit passé ou non. Si vous l’avez déjà célébré, vous surfez probablement encore sur la vague de tout l’amour qui vous entoure, et votre agenda est sans doute rempli d’invitations. De nouveaux visages font leur apparition, et l’impression que vous leur laissez? Elle est particulièrement marquante en ce moment. Profitez-en pleinement.

Semaine du 7 septembre

Considérez que cette semaine est la vôtre. La nouvelle lune met en lumière vos objectifs personnels et professionnels, vous donnant l’élan nécessaire pour passer de la planification à l’action. C’est le moment idéal pour commencer à bâtir la vie dont vous rêvez. Cela peut sembler ambitieux pour l’instant, mais les fondations que vous poserez cette semaine pourraient vous permettre de vivre une version de ce rêve plus tôt que vous ne le pensez.

Semaine du 31 août

La saison des éclipses s’apaise, du moins pour l’instant. Ne baissez pas trop la garde, mais profitez du calme tant qu’il dure. Cette semaine, tout est une question d’équilibre: plus de temps avec vos amis, quelques nouvelles rencontres, mais aussi de vrais moments de solitude pour vous ressourcer. La normalité est une chose à savourer, pas à traverser à toute vitesse.

Semaine du 24 août

Une relation réclame toute votre attention cette semaine, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. Qu’elle soit amoureuse ou professionnelle, l’éclipse lunaire met un partenariat important sous les projecteurs et pourrait révéler quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Il ne s’agit pas nécessairement de mettre fin à la relation, mais d’être honnête: ce lien soutient-il encore la personne que vous êtes en train de devenir? Faites confiance à la réponse qui s’imposera à vous.

Semaine du 17 août

Dès cette semaine et jusqu’au cœur du mois de septembre, Mars vous réserve une multitude d’opportunités sur le plan social. Profitez pleinement de vos sorties, surtout lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes susceptibles de soutenir un projet que vous avez hâte de lancer. Vous avez un don naturel pour mettre les autres immédiatement à l’aise et votre entourage souhaite vous voir réussir. C’est le moment idéal pour solliciter quelques faveurs.

Semaine du 10 août

Même si nous sommes en plein cœur de l’été, vous êtes dans un tout autre état d’esprit. Vous ressentez le besoin de vous retrouver seule cette semaine, et il n’y a aucun mal à cela. Profitez de cette énergie pour vous recentrer sur vous-même et vous consacrer à des activités qui vous nourrissent véritablement, que ce soit la méditation, tenir un journal ou échanger avec un thérapeute. Ces moments de calme pourraient vous apporter de belles occasions de grandir. Si l’introspection est un nouveau terrain pour vous, c’est le moment idéal pour vous y aventurer.

Semaine du 3 août

Si vous envisagez de modifier votre routine quotidienne, cette semaine vous offre l’occasion de repenser votre emploi du temps. Vous avez envie d’ajouter un peu de mouvement à vos matins? C’est le moment idéal d’intégrer cette habitude à votre quotidien. Vous verrez, le reste de votre journée deviendra plus fluide et équilibré. Et avec ce mode de vie plus actif qui se dessine, c’est peut-être aussi le moment de commencer à envisager d’adopter un compagnon à quatre pattes.

Semaine du 27 juillet

Mercure ayant enfin repris son cours direct, votre planète maîtresse est de nouveau à vos côtés, et cela se voit. C’est le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure au travail, que vous soyez en train de boucler un projet majeur ou de prendre vos marques dans un nouveau rôle. Vous avez la bénédiction de l’univers pour jongler entre plusieurs tâches, comme la professionnelle que vous êtes, alors faites confiance à votre instinct et laissez votre productivité vous guider.

Semaine du 20 juillet

Mercure rétrograde touche peut-être à sa fin, mais le rythme plus lent et réfléchi ne va pas disparaître pour autant, et c’est une bonne chose. Cette semaine confirme une vérité que vous connaissez déjà: ce qui est fait pour durer se construit avec patience. Que vous élaboriez un plan d’affaires ou que vous écriviez les premières pages d’un livre, vous posez les fondations de quelque chose de beau et de durable.

Semaine du 13 juillet

Faites de la place dans votre agenda, Vierge. Cette semaine est placée sous le signe des rencontres. Les invitations vont se multiplier et vous pourriez même retrouver des amis que vous n’avez pas vus depuis une éternité. Restez curieuse et ouverte, car certaines de ces rencontres ne se limiteront pas à de simples conversations: elles pourraient, en toute discrétion, vous ouvrir de nouvelles portes. Laissez-vous surprendre par les possibilités que ces moments de plaisir pourraient vous réserver.

Semaine du 6 juillet

Une nouvelle version de vous-même est sur le point d’émerger, et cette semaine vous rappelle que la dernière étape de votre travail intérieur en vaut la peine. N’hésitez pas à explorer jusqu’au plus profond de vous-même. Vous pourriez ressentir l’envie de vous ressourcer dans le calme, en tenant un journal ou en méditant. Privilégiez ces pratiques qui vous régénèrent. La transformation la plus profonde est celle que vous cultivez dans l’intimité.

Semaine du 29 juin

Tout ce qui stimule votre créativité prend vie cette semaine. Si vous avez des enfants, plongez dans leur univers: créez ensemble un monde imaginaire et laissez ressurgir votre âme d’enfant. Si vous n’avez pas de petits autour de vous, reprenez ce projet que vous remettez toujours à plus tard et laissez la magie opérer, simplement en vous laissant porter par le courant et en vous faisant confiance. Votre intuition créative est plus aiguisée que vous ne le pensez.

Semaine du 22 juin

Prenez un moment pour reconnaître tout le chemin parcouru, car vous avez progressé bien plus que vous ne le pensez. Les difficultés rencontrées cette semaine ne sont que des obstacles passagers, et non le signe que vous avez perdu pied. Le changement, même le plus positif, s’accompagne parfois de quelques difficultés. Restez connecté à ce qui vous a permis de garder les pieds sur terre et ayez confiance: le chemin que vous empruntez vous mènera vers un résultat qui mérite votre patience.

Semaine du 15 juin

Si votre travail est au point mort depuis quelque temps, soyez attentive. Les astres vous offrent une opportunité à saisir. Ce qui vous attend n’est pas seulement une nouvelle chance, mais une occasion qui correspond exactement à la personne que vous êtes en train de devenir. C’est le moment de faire taire votre voix intérieure et de croire pleinement en vous. Visez le rôle qui est à la hauteur de votre potentiel, et non de vos doutes.

Semaine du 8 juin

Votre vie sociale est particulièrement riche en ce moment: les invitations s’accumulent, de nouvelles amitiés se créent et votre entourage se manifeste. Profitez-en pleinement. Si vous avez besoin d’un coup de pouce de la part de quelqu’un de votre entourage, n’hésitez pas à le demander. Vous avez toujours été là pour les autres; il est normal qu’ils le soient aussi pour vous. Vierge, votre entourage est votre plus grande richesse. Appuyez-vous dessus.

Semaine du 1er juin

Le changement est imminent, et cette semaine le rend bien réel: une transformation au niveau de votre vie personnelle ou de votre routine quotidienne indique que votre vie se réorganise. Cela peut être déstabilisant, mais cette perturbation est porteuse de sens. L’univers prépare simplement le terrain pour la version améliorée de vous-même, qui est déjà en chemin. Faites confiance au processus.

Semaine du 25 mai

La fin du mois pourrait éveiller en vous une certaine tendresse, et c’est tout à fait normal. Si le changement s’est récemment invité dans votre vie, à travers un déménagement, un nouvel environnement professionnel ou un cycle qui se termine, essayez de le voir pour ce qu’il est réellement: une réorientation, et non un échec. L’univers a le don de vous guider précisément là où vous devez être. Avancez pas à pas et faites confiance au processus.

Semaine du 18 mai

Si vous vous êtes sentie un peu perdue ces derniers temps, cette semaine vous apporte un réconfort bienvenu après une période plutôt tumultueuse. L’univers vous guide discrètement vers un avenir meilleur, et plus vous lâcherez prise et oserez sortir de votre zone de confort, plus la clarté s’installera. Ayez confiance dans le processus. Il n’est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement.

Semaine du 11 mai

La période des impôts est terminée et les astres vous sont favorables: une combinaison qui rend votre situation financière un peu plus claire cette semaine. Que ce soit grâce à une rentrée d’argent récente qui vous amène à réfléchir à la suite, ou parce que vous avancez tranquillement dans le remboursement de vos dettes, la dynamique est bien présente. Et si vos finances vous semblent encore floues, c’est le moment idéal pour enfin consulter un conseiller et y voir plus clair.

Semaine du 4 mai

La pleine lune en Scorpion de la semaine dernière vous donne un regain d’énergie qui est là pour durer. Vous avez des choses importantes à dire, et cette semaine, les astres sont alignés pour qu’on vous écoute. Mettez à profit tous les moyens à votre disposition pour faire connaître vos idées, car en ce moment, vos paroles ont un véritable impact. Mieux encore: vos proches vous soutiennent pleinement et sont prêts à se retrousser les manches pour vous aider à concrétiser votre projet.

Semaine du 27 avril

L’envie de réinventer votre carrière n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Uranus vous invite à voir plus grand, que ce soit en bousculant votre quotidien ou en vous lançant dans un tout nouveau domaine. Vous avez la vision nécessaire pour créer des tendances. Oui, démarrer peut demander un certain investissement, mais voyez-le moins comme une dépense et davantage comme un pari sur vous-même.

Semaine du 20 avril

Si vous avez le sentiment d’être déconnectée de votre vie professionnelle, cette semaine est l’occasion de faire le point. C’est le moment idéal pour y voir plus clair, structurer vos idées et redéfinir votre vision du succès. Un nouvel emploi ou un nouveau projet est peut-être plus proche que vous ne le pensez, mais il faut d’abord vous autoriser à penser différemment. Plus vous laisserez libre cours à votre créativité, plus les opportunités qui vous correspondent se présenteront.

Semaine du 13 avril

Il devient de plus en plus difficile d’ignorer vos véritables besoins, et cette semaine, le silence n’est tout simplement pas une option. En reconnaissant et en exprimant vos besoins, vous constaterez que les choses évoluent plus vite que prévu. Même si s’ouvrir, surtout à son ou sa partenaire, peut être déstabilisant, se retenir ne fera que freiner votre évolution. Dire la vérité est le premier pas vers une version plus harmonieuse de vous-même.

Semaine du 6 avril

Vous avez traversé une longue période de croissance, et alors qu’elle touche à sa fin, le changement est indéniable. Prenez un instant pour mesurer le chemin parcouru. Cette semaine vous invite à la réflexion, au recentrage et à faire preuve d’intention quant à la suite des choses. Quelles leçons méritent d’être retenues? Une transformation professionnelle majeure se profile à l’horizon, et vous y êtes mieux préparée que vous ne le pensez.

Semaine du 30 mars

Cette semaine, la pleine lune pourrait engendrer quelques fluctuations au niveau de vos finances. Si un client décide de mettre fin à votre collaboration, ne vous inquiétez pas. Cela ouvre peut-être simplement la voie à de nouvelles sources de revenus. Ce qui quitte votre vie maintenant pourrait en réalité vous préparer à une meilleure opportunité.

Semaine du 23 mars

Vous avez probablement passé un peu de temps à vous plonger dans une profonde introspection, mais cette semaine apporte un sentiment de légèreté et vous donne à nouveau l’énergie nécessaire pour aller de l’avant. Que ce soit en amour ou au travail, vous êtes prête à exprimer vos sentiments et vos véritables désirs. N’hésitez pas à demander un service ou à solliciter votre réseau. Votre entourage sera peut-être plus disposé à vous aider que vous ne le pensez.

Semaine du 16 mars

Bienvenue dans une nouvelle saison, qui arrive accompagnée d’un regain de confiance en vous. La nouvelle lune de cette semaine vous encourage à reprendre le contrôle de votre relation. Si vous vous sentez ignorée ou si vous rencontrez des difficultés avec votre partenaire, ce moment pourrait être le point de départ idéal pour apaiser les tensions ou pour y voir plus clair avant d’aller de l’avant, afin de vous sentir enfin respectée et valorisée.

Semaine du 9 mars

Avec l’arrivée du printemps, la vie s’allège, surtout sur le plan social. Après un hiver plus calme, cette semaine est propice aux retrouvailles et aux rencontres entre amis. Acceptez cette invitation à sortir. Une sortie décontractée pourrait déboucher sur bien plus qu’un simple moment de détente; elle pourrait ouvrir la porte à une opportunité inattendue. N’oubliez pas d’y aller doucement. Oui, les choses bougent, mais rien ne presse.

Semaine du 2 mars

Cette semaine, l’énergie est à la recherche d’engagements. Une relation, amoureuse ou professionnelle, passe de l’incertitude au concret. Les connexions prennent de l’importance, les attentes se précisent et vous vous apprêtez à vivre une expérience qui devrait vous apporter sérénité et sécurité. Si cela vous semble positif, foncez! Dans le cas contraire, inspirez-vous de votre Ariana intérieure et retirez-vous discrètement.

Semaine du 23 février

Le mois de février est peut-être passé à toute vitesse, sans doute parce que vous étiez concentrée sur un projet spécial ou que vous avez redoublé d’efforts pour votre bien-être. En cette fin de mois, une collaboration professionnelle pourrait mettre votre patience à l’épreuve. Essayez de ne pas vous laisser décourager par les petits détails. Un peu de souplesse vous sera très utile, et vous serez heureuse d’avoir privilégié le calme à la critique.

Semaine du 16 février

Ce que vous entreprenez maintenant a le potentiel de se transformer en quelque chose de vraiment impressionnant d’ici votre anniversaire. Les efforts que vous déployez cette semaine portent leurs fruits, notamment en matière de santé et de bien-être. Une nouvelle routine, simple et régulière (surtout si vous la gardez secrète au début) ouvre la voie à des résultats visibles. D’ici l’été, votre transformation sera non seulement perceptible, mais indéniable.

Semaine du 9 février

Cette année, vous serez confrontée à d’importantes leçons de confiance et d’intimité. Cette semaine vous offre une énergie apaisante dont vous devriez tirer profit. Concentrez-vous sur le perfectionnement de vos compétences professionnelles et sur votre bien-être; les deux sont étroitement liés. Si vous avez le temps, essayer une nouvelle activité physique pourrait vous redonner de l’énergie, vous apporter plus de clarté d’esprit et vous rendre plus efficace au travail.

Semaine du 2 février

En tant que signe gouverné par Mercure, vous êtes particulièrement sensible à la rétrogradation de cette planète ce mois-ci, et vous pourriez vous sentir légèrement moins motivée que d’habitude. Ce n’est pas un signe pour vous arrêter, mais plutôt une invitation à ralentir le rythme. La curiosité vous pousse vers l’inconnu. Si l’inspiration vous fait défaut, envisagez de planifier un voyage ou de découvrir une nouvelle région. Un changement d’air pourrait bien faire apparaître les nouvelles idées que vous attendiez.

Semaine du 26 janvier

Alors que Neptune entame son voyage en Bélier, son influence spirituelle se fait particulièrement sentir dans vos relations intimes. En amour comme au travail, vous commencez à percevoir les dynamiques relationnelles avec plus de compassion. Vous pourriez ressentir une plus grande ouverture d’esprit et une approche plus douce. N’oubliez pas qu’une communication plus délicate fait parfois toute la différence.

Semaine du 19 janvier

Préparez-vous à une romance passionnée! Célibataire ou en couple, vous êtes la star du zodiaque pour faire naître l’étincelle en cette semaine de janvier. Si vous hésitez sur le type de partenaire que vous recherchez, osez sortir de votre zone de confort et explorez vos options. Un peu de curiosité (et de confiance en soi) pourrait bien vous réserver une agréable surprise.

Semaine du 12 janvier

Le temps est venu de faire le point sur votre vie professionnelle et votre vie privée. Et non, cet équilibre n’est pas encore optimal. Cette semaine vous offre un aperçu de ce à quoi votre vie pourrait ressembler dans quelques années si vous commencez dès aujourd’hui à apporter des changements conscients. Si votre carrière vous comble de bonheur, concentrez-vous plutôt sur l’amélioration de votre santé, de votre alimentation et de votre routine sportive.

Semaine du 5 janvier

Malgré votre besoin de structure et d’organisation, vous appréciez les sorties, et quoi de mieux que de retrouver vos proches? Entre souvenirs et nouvelles rencontres, vous réalisez à quel point vous êtes bien entourée. Cette chaleur vous donne la confiance nécessaire pour vous rapprocher d’un projet qui vous tient à cœur et qui prend forme tout doucement. Votre entourage croit en vous, et vous commencez à y croire aussi.