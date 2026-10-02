Verseau : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Dites oui à ce que vous auriez normalement tendance à éviter : le vernissage, le souper chez l’ami d’un ami, ou cet événement professionnel que vous aviez prévu de quitter plus tôt. Vous traversez une période où de nouvelles rencontres surgissent de manière inattendue, dans des lieux où vous ne pensiez pas vous trouver, et vous êtes particulièrement douée pour parler à un inconnu sans décider à l’avance qui il est. C’est là votre force. Sortez, allez vers les autres.

Semaine du 21 septembre

L’ennui n’a aucune chance cette semaine. De nouvelles idées arrivent de toutes parts, et vous aurez envie de les partager avec vos proches, voire avec un public plus large. Si vous aviez un projet personnel en tête, celui-ci pourrait se concrétiser plus vite que prévu, peut-être grâce à une collaboration qui mériterait d’être formalisée par écrit. Vos idées sont prêtes; il ne reste plus qu’à commencer à les partager.

Semaine du 14 septembre

Cette semaine, tout vous tombe dessus en même temps. Le travail est intense, mais votre relation amoureuse s’épanouit tout autant. Ça fait beaucoup à gérer, mais c’est positif. Toutefois, ne vous laissez pas emporter par ce rythme au point de négliger le repos. Prenez un vrai moment pour vous cette semaine; vous avez bien mérité cette pause. Un emploi du temps chargé, un cœur bien rempli… mais n’oubliez pas de prendre le temps de vous asseoir un peu.

Semaine du 7 septembre

Une relation intime ou un partenariat est sous les projecteurs cette semaine, et les choses évoluent. Là où vous sentiez un déséquilibre est exactement l’endroit où se trouve une opportunité de croissance. Inutile de forcer les choses. Laissez de l’espace et le dénouement se fera tout naturellement, surtout lorsque vous commencerez à considérer votre propre valeur comme non négociable.

Semaine du 31 août

L’effervescence de la rentrée occupe votre emploi du temps et il va falloir faire des choix. C’est probablement l’entraînement ou ce loisir que vous vous promettez de reprendre qui devra en payer le prix. Entre les collègues qui veulent votre temps et votre partenaire qui en réclame davantage, vous êtes très sollicitée en ce moment; ce qui est une situation aussi flatteuse qu’épuisante. Le véritable défi de la semaine ne consiste pas à en faire plus, mais à déterminer à qui vous voulez consacrer vos meilleurs moments.

Semaine du 24 août

Un vent nouveau souffle sur votre carrière et vous entraîne vers de nouveaux horizons. Si un projet ou un client disparaît cette semaine, ne voyez pas cela comme une perte. C’est une façon de faire de la place pour quelque chose de plus aligné avec vos aspirations. L’éclipse lunaire joue son rôle à la perfection: elle vous oriente vers la direction que votre énergie souhaite réellement prendre. Faites confiance au processus, même si ce n’est pas ce que vous aviez prévu.

Semaine du 17 août

Vous avez l’impression d’être en déséquilibre ces derniers temps? Avec l’énergie de Mars qui vous aide à gérer plusieurs tâches, le moment est venu de mieux harmoniser votre vie professionnelle et votre vie privée. Que ce soit en vous réservant du temps le matin pour bouger ou en adoptant un rituel de préparation des repas le dimanche, vous avez tout ce qu’il faut pour apporter plus d’équilibre à votre quotidien et aborder la saison à venir avec une énergie débordante.

Semaine du 10 août

Indépendante et pleine d’énergie, cette semaine pourrait bien combler vos attentes au niveau des relations amoureuses. Si vous fréquentez quelqu’un et que vous êtes prête à officialiser un peu les choses, disons, auprès de vos amis plutôt que de vos parents, c’est le moment idéal pour présenter cette personne à votre entourage. Célibataire depuis quelque temps? L’éclipse solaire pourrait vous donner l’élan nécessaire pour enfin vous ouvrir aux rencontres.

Semaine du 3 août

Vous pourriez bien aborder le mois d’août avec l’assurance d’une véritable star foulant le tapis rouge. La pleine lune de la semaine dernière dans votre signe a probablement rendu vos rêves plus concrets que jamais. Si vous n’avez pas encore atteint vos objectifs, cette semaine est le moment idéal pour être honnête avec vous-même sur ce qui vous rendrait réellement heureuse et pour entreprendre les démarches nécessaires afin de vous en rapprocher.

Semaine du 27 juillet

Avec la pleine lune qui se produit dans votre signe, vous êtes poussée vers une nouvelle voie, que vous vous sentiez prête ou non. Si vous vivez une histoire d’amour intense, c’est le moment idéal pour vous engager pleinement dans ce nouveau chapitre. Si votre attention était plutôt tournée vers le travail, une avancée majeure pourrait se profiler, prête à vous placer sous les projecteurs. Enfin, si votre relation ou votre avenir vous semblaient incertains, cette semaine vous invite à faire confiance à la direction qui se dessine devant vous.

Semaine du 20 juillet

Une nouvelle énergie fait son apparition cette semaine, et elle risque de s’installer pour un bon moment. Si vous avez agi en solitaire ces derniers temps, la situation pourrait changer. Un partenaire pourrait entrer dans votre vie, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel ou dans un contexte inattendu, comme un nouveau gym où vous collaborerez étroitement avec un coach. Cette semaine, les liens et la collaboration sont votre plus grand atout, peu importe la forme qu’ils prennent.

Semaine du 17 juillet

Un ralentissement estival? Pas pour vous, Verseau. Cette semaine, votre productivité atteint des sommets, et cette dynamique pourrait bien se transformer en résultats concrets. Un nouveau client pourrait croiser votre route, et votre éthique de travail irréprochable saura le séduire dès le premier échange. S’il vous reste de l’énergie après votre journée de travail, profitez-en pour renouveler votre routine d’entraînement. Vous êtes au meilleur de votre forme, profitez-en!

Semaine du 6 juillet

La chaleur de l’été a ravivé votre désir de trouver un partenaire qui correspond véritablement à l’idéal que vous avez en tête. Si vous êtes déjà en couple, cette semaine devrait apporter de la clarté dans l’une de ces deux directions: soit vous approfondissez vos liens et réaffirmez votre relation, soit vous vous demandez honnêtement si cette personne est vraiment celle qu’il vous faut.

Semaine du 29 juin

Permettez-vous de ralentir, Verseau. Si un projet vous a demandé toute votre énergie, la fatigue que vous ressentez est bien réelle; même les projets les plus passionnants ont besoin d’air. Prendre du recul ne signifie pas abandonner le travail, mais plutôt l’occasion de le voir sous un nouvel angle et d’y revenir avec une vision renouvelée. Accordez-vous le temps de vous détendre et laissez votre créativité retrouver son équilibre.

Semaine du 22 juin

Vous avez déjà profité pleinement des sorties estivales, et c’était plutôt intense. Cette semaine, accordez-vous le droit de ralentir le rythme. Ignorez les conversations de groupe, déclinez les invitations après le travail et remplacez le bruit par quelque chose de plus calme. Si l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle vous a semblé difficile à trouver ces derniers temps, une soirée à la maison avec votre animal de compagnie pourrait être exactement ce dont votre système nerveux a besoin.

Semaine du 15 juin

Tout ce qui vous passionne prend de l’ampleur cette semaine, alors plongez sans vous soucier du résultat. Le bonheur devrait toujours être la priorité. Laissez-vous absorber par ce qui vous fait vibrer. Pour les couples engagés, les astres créent un terrain particulièrement fertile pour de nouveaux départs, à tous les égards. Suivez votre passion. Le reste se mettra en place tout naturellement.

Semaine du 8 juin

Votre corps et votre carrière ont tous deux besoin d’un coup de pouce cette semaine. Si vous songez à un nouveau programme d’entraînement, c’est le moment idéal pour vous lancer. Vous atteignez déjà vos objectifs de remise en forme? Canalisez cette énergie dans un nouveau projet stimulant qui vous attend au travail. Acceptez-le, même si cela vous demande un peu plus d’effort. Ces heures supplémentaires en vaudront la peine. Cette semaine récompense ceux qui s’investissent pleinement.

Semaine du 1er juin

Cette semaine, votre cœur déborde de joie, et vos proches en sont la raison principale. Rassemblez votre tribu et célébrez ces liens qui ressemblent plus à une famille qu’à de simples amitiés. Si vous ressentez le besoin d’un moment de calme, recentrez-vous sur vous-même: un rêve que vous avez longtemps caressé est peut-être enfin prêt à se concrétiser. Votre communauté vous donne de l’énergie, Verseau. Il est temps de l’accueillir pleinement.

Semaine du 25 mai

Cette semaine, vos proches sont au centre de tout, et vous le ressentez profondément. Passer du temps de qualité avec vos amis les plus proches n’est pas seulement au programme, mais semble être écrit dans les astres, et l’énergie que vous puisez dans ces liens est un véritable baume pour l’âme. Alors que le mois de mai touche à sa fin, réunissez vos êtres chers, ouvrez votre porte et laissez les bons moments vous envahir. Il n’y a pas de meilleure façon de terminer le mois qu’entouré de ceux qui vous font sentir comme à la maison.

Semaine du 18 mai

Cette semaine, votre foyer est votre refuge. Que vous ayez envie de recevoir des amis, de rafraîchir votre intérieur ou simplement de vous prélasser dans le confort de votre havre de paix, une douce chaleur vous enveloppe, et cela vous convient parfaitement. Installez-vous confortablement, allumez une bougie et laissez votre espace refléter votre esprit unique et créatif.

Semaine du 11 mai

L’été n’est pas encore là, mais votre envie de voyager est toujours bien présente. Cette semaine, n’attendez plus le moment idéal et réservez votre voyage. Mais ne vous arrêtez pas là, Verseau. Cette même énergie qui vous pousse à ajouter une nouvelle estampe à votre passeport vous anime aussi pour quelque chose de plus proche de chez vous. Un projet communautaire ou une cause sociale vous appelle discrètement. Répondez présente.

Semaine du 4 mai

Un changement se profile à l’horizon et pourrait bien se produire d’une manière inattendue. Au travail, qu’il soit douloureux ou réjouissant, l’univers rectifie le tir pour vous. Ayez confiance. Votre avenir est bien plus en accord avec votre véritable nature que votre passé. Verseau, la réussite n’arrive pas par hasard, et vous êtes parfaitement là où il le faut.

Semaine du 27 avril

Quelque chose de nouveau vous appelle, et cette semaine, il serait judicieux d’y répondre. Qu’il s’agisse d’un partenaire qui élargit vos horizons ou d’un projet créatif qui vous enthousiasme autant qu’il vous intimide, osez l’inconnu. Ce désir profond d’une vie totalement différente n’est pas le fruit du hasard. Parfois, un saut dans le vide marque un nouveau départ. Lancez-vous.

Semaine du 20 avril

Vous arrivez au terme d’une période exigeante. Si les responsabilités familiales ou domestiques ont pesé lourd, cette semaine vous apportera un sentiment de soulagement à mesure que la pression diminue. Vous avez été présente là où c’était important, et vous avez maintenant l’espace nécessaire pour vous recentrer. Un nouveau chapitre, plus passionné, est à votre porte, prêt à raviver la flamme.

Semaine du 13 avril

Votre esprit bouillonne de curiosité, et vous êtes avide de nouveauté. Que vous soyez attirée par de nouvelles rencontres ou des lieux inconnus, vous avez soif de stimuler votre intellect et d’élargir vos horizons. Si vous en avez le temps, laissez-vous tenter par un voyage improvisé. Sinon, canalisez cette énergie dans le lancement d’un nouveau projet qui vous passionne vraiment.

Semaine du 6 avril

Si vous avez récemment réaménagé votre intérieur, vous avez peut-être déjà envie de changement, car on n’en a jamais assez! Canalisez cette énergie débordante en explorant de nouveaux horizons. Que ce soit pour découvrir un nouveau quartier ou vous aventurer dans un lieu totalement inconnu, laissez-vous guider par votre envie d’élargir vos horizons.

Semaine du 30 mars

Cette semaine vous invite à déployer vos ailes et à sortir de votre zone de confort. Qu’il s’agisse d’un projet vous amenant à collaborer avec des personnes à l’étranger ou d’un nouveau loisir vous permettant de voyager, physiquement ou mentalement, vous entamez une véritable aventure. Accueillez l’inconnu. Il ouvre la porte à un monde de possibilités infinies.

Semaine du 23 mars

La nouvelle saison est enfin arrivée et vous pourriez avoir envie de renouveler votre routine sportive avec de nouveaux exercices. Le changement de saison pourrait vous inciter à bouger, peut-être même avec votre chien à vos côtés. Profitez de l’énergie de cette semaine pour vous remettre en mouvement et renouer avec le plaisir d’être active.

Semaine du 16 mars

Un changement attendu se profile à l’horizon avec la fin de la rétrogradation de Mercure, soulageant ainsi l’impression de faire un pas en avant et deux en arrière. La nouvelle lune de cette semaine insuffle un nouvel élan à votre vie professionnelle. Un projet ou une collaboration de rêve pourrait être à portée de main. N’hésitez pas à demander ce que vous désirez.

Semaine du 9 mars

Le printemps est bel et bien là, et l’activité reprend de plus belle. Votre agenda se remplit à vue d’oeil; les invitations et les nouveaux projets affluent de toutes parts. Même s’il est tentant d’accepter tout, prenez votre temps. Préservez votre énergie et gardez un oeil sur vos dépenses, car le rythme s’accélère à nouveau. L’équilibre sera votre atout majeur.

Semaine du 2 mars

Avez-vous investi judicieusement sur le long terme? Vos efforts vont bientôt porter leurs fruits. Vos placements, financiers ou professionnels, commencent à être rentables. Une augmentation, une promotion ou une décision avisée pourrait améliorer votre situation financière. Ce n’est pas de la chance, mais le fruit d’une stratégie bien rodée. Continuez à anticiper l’avenir. Les résultats vous vont à merveille.

Semaine du 23 février

Cette semaine pourrait être marquée par des hésitations autour de vos idées pour générer de nouvelles sources de revenus. Vous avez l’envie de lancer ce projet de rêve, mais des nouvelles inattendues concernant vos ressources pourraient modifier votre calendrier. Ne vous laissez pas déstabiliser. Un ajustement temporaire ne signifie pas que votre vision n’est pas réaliste; il suffit simplement d’opter pour une approche plus judicieuse et stratégique. Restez concentrée et poursuivez vos efforts.

Semaine du 16 février

Cette semaine pourrait bien être rebaptisée « la saison du Verseau » grâce à l’éclipse solaire de mardi dans votre signe. Voyez-y le feu vert cosmique pour poursuivre vos rêves, pleinement et sans hésitation. Plus besoin d’attendre le bon moment ni de remettre en question votre vision. Ça commence maintenant. Bientôt, vous ne vous contenterez pas de vivre différemment: vous inspirerez les autres à suivre votre exemple.

Semaine du 9 février

Mars vous met sous les projecteurs cette semaine et vous brillez de mille feux. Avec la planète de l’action et de l’ambition qui vous dynamise, aucun objectif ne vous semble hors de portée. Que vous vous lanciez dans un projet personnel ou que vous visiez une promotion, poursuivez vos rêves avec la détermination d’un athlète aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Restez concentrée, audacieuse et déterminée; cette opportunité est à vous.

Semaine du 2 février

Le début de février marque un changement dans votre vie. Vous pourriez emménager dans un nouvel appartement ou accueillir un colocataire. Quoi qu’il en soit, ce changement se déroule en douceur, voire mieux que la plupart des couples de « Love Is Blind » qui passent des cabines à la vie réelle.

Semaine du 26 janvier

Si vous espériez une année 2026 sous le signe de la stabilité, considérez ceci comme un rappel à la réalité, certes, mais pas comme une mauvaise nouvelle. Cette semaine vous offre un aperçu de ce qui vous attend, et le résultat s’annonce tout sauf prévisible. Attendez-vous à des rebondissements, surtout si vous êtes prête à laisser libre cours à votre créativité et à emprunter des chemins moins conventionnels. Faites confiance à l’aventure: c’est là que la magie opère.

Semaine du 19 janvier

Cette semaine risque d’être plus intense que d’habitude. Pour certaines, ce poids se fera sentir au travail; pour d’autres, il sera d’ordre émotionnel. Dans tous les cas, accordez-vous le droit de ralentir et d’écouter vos émotions au lieu de forcer les choses. Faites confiance à votre intuition: si vous avez le sentiment qu’on profite de vous, il est temps de prendre les mesures pour passer à autre chose. Protéger votre énergie n’est pas une option, c’est une nécessité.

Semaine du 12 janvier

Cette semaine vous offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler votre vie dans plusieurs décennies – et oui, c’est d’une importance capitale. Avec Pluton officiellement dans votre signe, vous vous préparez à vivre une transformation profonde. Même si cela ressemble à une véritable métamorphose, attendez-vous à des leçons précieuses en cours de route. La croissance n’est pas linéaire, mais elle en vaut la peine. On gagne certains combats, on apprend des autres.

Semaine du 5 janvier

Si vous pensiez aborder la nouvelle année en douceur, sans perturbations, détrompez-vous. Le changement s’annonce dans votre vie professionnelle et vous pourriez vous retrouver à la recherche d’un nouveau poste (ou en décrocher un) plus tôt que prévu. Si vous avez perdu un emploi ou un client, dites-vous que cela ouvre la voie à un travail en harmonie avec votre évolution personnelle.