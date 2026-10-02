Scorpion : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

C’est au travail qu’on vous remarque le plus en ce moment, et vous disposez d’une courte fenêtre d’opportunité pour marquer des points avant que le rythme ne devienne imprévisible. Si vous aimez ce que vous faites, cette semaine en sera la preuve: vous avancerez avec fluidité et efficacité. Si ce n’est pas le cas, vous le constaterez rapidement. Dans les deux cas, la réponse mérite d’être connue. La seconde option exige simplement davantage de vous, mais vous n’avez jamais été du genre à détourner le regard face à ce genre de situation.

Semaine du 21 septembre

Si votre travail est monotone depuis quelque temps, la situation est sur le point de changer. Vous entrez dans une période où des projets plus stimulants vont commencer à se présenter à vous. Restez ouverte aux nouvelles rencontres et opportunités, en particulier celles qui vous poussent à évoluer dans des directions encore inexplorées. Elles ont le pouvoir de vous guider vers un travail qui correspond davantage à ce que vous recherchez vraiment. L’évolution est bien plus agréable lorsqu’on cesse de lui résister.

Semaine du 14 septembre

Considérez cette semaine comme un nouveau départ, à condition que vous soyez prête à franchir enfin cette étape à laquelle vous pensez depuis longtemps. Qu’il s’agisse de réserver ce voyage en solo que vous n’arrêtez pas de remettre à plus tard ou d’entamer enfin les démarches pour un visa, peu importe: le monde au-delà de votre zone de confort se fait de plus en plus insistant et, très bientôt, il sera impossible de l’ignorer. Plus le saut sera audacieux, plus la récompense sera grande.

Semaine du 7 septembre

Préparez-vous à vous sentir véritablement comblée cette semaine, et ce, de la meilleure façon qui soit. Peut-être qu’un vieil ami refera surface à l’improviste pour prendre des nouvelles, ou qu’une nouvelle rencontre se concrétisera, y compris via les applications de rencontres. Quoi qu’il en soit, vous terminerez probablement la semaine en appréciant davantage que d’habitude les gens qui vous entourent. Laissez-vous porter par ce sentiment et n’hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage si vous en avez besoin.

Semaine du 31 août

La saison des éclipses est enfin derrière vous et votre carrière reprend là où elle s’était arrêtée, avec cette fois la possibilité de faire de réels progrès. Vos idées sont plus ambitieuses et audacieuses que d’habitude et si vous froissez quelques collègues au passage, c’est probablement le signe que vous êtes sur la bonne voie. Sortir de votre zone de confort s’avère payant cette semaine. Gardez également l’œil ouvert du côté de l’international: un voyage, une occasion professionnelle à l’étranger ou simplement l’envie de partir à la découverte d’un nouvel horizon pourrait se présenter.

Semaine du 24 août

Toujours à la recherche de l’âme sœur? Cette semaine pourrait vous réserver de belles surprises, que ce soit grâce à des rencontres ou simplement par un changement dans ce qui attire votre attention. Vous êtes déjà en couple? Votre relation pourrait se renforcer et vous offrir des moments de passion. Laissez l’énergie de l’éclipse lunaire vous guider vers ce qui (et ceux qui) vous font vous sentir vraiment vivante. C’est là que la magie opère.

Semaine du 17 août

Alors que l’été dévoile ses dernières couleurs, vous anticipez déjà l’effervescence de la rentrée. Cette semaine vous offre l’occasion idéale de sortir de votre zone de confort et de tenter une nouvelle expérience. Plus vous élargirez vos horizons, plus l’univers vous récompensera. Que ce soit en voyageant vers une destination lointaine ou en vous inscrivant à un nouveau cours, n’ayez pas peur de vous exprimer d’une nouvelle façon.

Semaine du 10 août

Une nouvelle opportunité se profile à l’horizon. Cette semaine pourrait vous apporter une occasion professionnelle qui vous passionne réellement — le genre d’offre qu’il est difficile de refuser, qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou même d’un nouvel emploi. Quoi que la vie mette sur votre chemin, essayez de garder l’esprit ouvert et d’accepter ce qui suscite en vous un « oui » sans équivoque.

Semaine du 3 août

Cette semaine pourrait prendre des airs de montagnes russes émotionnelles, mais s’il y a un signe capable de traverser les tempêtes, c’est bien vous. Vous entamez le mois avec un changement à la maison. Il pourrait s’agir d’un déménagement ou simplement de donner un peu d’amour à l’espace où vous passez le plus de temps. Malgré l’excitation, vous pourriez aussi ressentir le besoin de ralentir et de vous reposer. Heureusement pour vous, vous aurez l’endroit parfait pour le faire.

Semaine du 27 juillet

Cette semaine pourrait faire remonter à la surface vos émotions les plus profondes. Que vous prépariez un déménagement ou que vous accueilliez une nouvelle personne dans votre vie, votre routine quotidienne pourrait être bouleversée. Accordez-vous un moment pour respirer et laisser les choses se faire. Le changement, même lorsqu’il vient perturber votre routine, ouvre la voie à un avenir plus radieux.

Semaine du 20 juillet

Il reste encore quelques jours à la rétrogradation de Mercure, mais cela ne semble pas vous ralentir le moins du monde. Le travail s’intensifie cette semaine. Vous avancez sur votre liste de tâches avec la vitesse d’un Mbappé sur le terrain et, en chemin, vous recevrez un signe clair indiquant que vous êtes exactement là où vous devez être. Si ce signe ne se manifeste pas, prenez-le comme un signal pour commencer à envisager sérieusement une réorientation de carrière.

Semaine du 13 juillet

Votre routine est sur le point d’être bousculée. La nouvelle lune en Cancer de cette semaine éveille votre soif d’élargir vos horizons, vous invitant à envisager le monde, et vous invite à voir le monde ainsi que votre quotidien avec une perspective plus large. C’est le moment idéal pour enfin réserver cette aventure à l’étranger dont vous rêvez, ou simplement pour passer une journée à flâner dans un musée local et vous laisser transporter dans un nouvel univers. L’émerveillement est plus proche que vous ne le pensez.

Semaine du 6 juillet

Vos amis inondent peut-être votre téléphone d’invitations, mais votre attention est tournée vers autre chose cette semaine. Si vous avez travaillé avec détermination et acharnement, c’est le moment où vous commencez à en récolter les fruits. Ne craignez pas de passer à côté de quelque chose; vos proches seront toujours prêts à fêter cela avec vous une fois que vous aurez terminé cette intense période.

Semaine du 29 juin

Votre esprit a soif de nouvelles idées et de nouvelles possibilités. Ne résistez pas à cette envie d’exploration. Profitez de l’énergie de cette semaine pour vous immerger dans un nouvel environnement, que ce soit à travers de nouvelles rencontres, de nouveaux lieux, ou les deux. Sortez de votre zone de confort et laissez votre esprit s’ouvrir à des horizons encore inexplorés. Après tout, la transformation est votre force naturelle.

Semaine du 22 juin

Une semaine plus calme s’annonce, et vous l’avez bien méritée. Que vous reveniez d’une pause ou que vous ayez enfin terminé un projet exigeant, c’est le moment de souffler. Un visage familier ou une relation restée en suspens pourrait refaire surface, vous invitant à une forme de réflexion. N’y pensez pas trop; il s’agit d’une petite pause et non d’un détour. Votre concentration reviendra plus vive que jamais.

Semaine du 15 juin

Une grande nouvelle pourrait être révélée cette semaine par l’intermédiaire d’un partenaire ou d’un proche collaborateur, entraînant un changement de dynamique. Si vous avez donné plus que vous n’avez reçu, vous ne pouvez plus laisser la situation continuer ainsi. L’envie de vous exprimer et de faire valoir vos besoins mérite d’être écoutée. Vous connaissez votre valeur; assurez-vous maintenant que les gens qui vous entourent la reconnaissent aussi.

Semaine du 8 juin

L’expansion est votre mot-clé de la semaine, et il s’applique à tous les domaines. Vous hésitez encore à suivre des cours d’italien ou à vous lancer dans un horaire de yoga sur une base régulière? N’hésitez plus et inscrivez-vous! L’énergie qui vous entoure est favorable à toutes les facettes de votre personnalité qui souhaitent évoluer, apprendre et se dépasser. Voyez grand, Scorpion! Les astres vous attendent.

Semaine du 1er juin

Vos finances sont instables cette semaine: l’argent sort aussi vite qu’il entre. Plutôt que de vous laisser emporter, voyez les choses autrement: la richesse est une énergie, et la vôtre est actuellement en mouvement. Ces turbulences temporaires font partie du courant. Restez flexible, Scorpion. L’abondance finit toujours par retrouver son équilibre.

Semaine du 25 mai

Cette semaine, l’argent est à l’honneur: il entre et il sort. Vos finances entrent dans une période plus active, et même si cette agitation peut sembler déstabilisante au premier abord, ayez confiance: l’univers rééquilibre discrètement les choses en votre faveur. Si un client vous quitte, voyez cela comme une opportunité à saisir. Une meilleure occasion se profile déjà à l’horizon.

Semaine du 18 mai

Les relations sont au cœur de vos préoccupations cette semaine. Si vous êtes en couple et que vous vous sentez bien dans votre relation, n’hésitez pas à avoir cette conversation plus importante. Si vous êtes célibataire, les astres vous incitent à vous ouvrir aux autres, en commençant par mettre à jour votre profil de rencontre et en vous présentant sous votre jour le plus authentique. Dans tous les cas, Scorpion, l’amour récompense celles qui savent faire preuve d’audace cette semaine.

Semaine du 11 mai

Cette semaine, une énergie puissante à votre disposition. Que vous vous attaquiez à un retard accumulé au travail ou que vous vous consacriez enfin sérieusement à vos objectifs de remise en forme, tout ce sur quoi vous vous concentrez en ce moment a le potentiel d’avancer rapidement. Ne gaspillez pas cette opportunité, Scorpion. Lancez-vous à la poursuite de ce qui vous met véritablement au défi, car une version plus forte et plus épanouie de vous-même vous attend au bout du chemin.

Semaine du 4 mai

Une pleine lune dans votre signe? L’univers vous envoie un message clair, et vous en avez déjà saisi le sens. Amour ou travail, vous vous trouvez à un tournant décisif, attendu depuis longtemps, et la décision qui s’offre à vous est profondément personnelle. Scorpion, vous avez évolué discrètement au cours des six derniers mois. Cette semaine, il est temps de laisser vos relations découvrir la personne que vous êtes devenue.

Semaine du 27 avril

Le statu quo ne vous convient plus, et vous le savez. Cette semaine, vous êtes en pleine libération, prête à laisser partir tout ce qui ne vous sert plus, qu’il s’agisse d’une situation professionnelle ou d’une relation arrivée à son terme. Avec Mars à vos côtés, poursuivez les partenariats et les opportunités qui correspondent véritablement à la direction que vous souhaitez prendre.

Semaine du 20 avril

Un bouleversement est sur le point de chambouler votre vie amoureuse. Si tout va bien, c’est peut-être le moment d’exprimer ce qui est resté non dit et d’approfondir une connexion. Si vous ressentez un malaise, écoutez votre intuition pour y voir plus clair. Dans tous les cas, vous êtes guidée vers une relation amoureuse plus authentique et, au final, plus épanouissante.

Semaine du 13 avril

Une nouvelle lune se profile à l’horizon, vous invitant à repenser votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Vous aspirez à plus de bien-être dans votre quotidien, et c’est le moment idéal pour concrétiser ce désir. Si l’idée d’une nouvelle activité estivale vous a déjà effleuré l’esprit, ce week-end est le moment parfait pour découvrir un nouveau gym ou commencer à magasiner un vélo de route.

Semaine du 6 avril

Votre relation pourrait entamer un nouveau chapitre, synonyme de plus de liberté et d’une nouvelle dynamique. Que ce soit votre désir d’explorer de nouvelles expériences ou celui de votre partenaire, les choses évoluent. Accueillez ce changement, Scorpion. Votre vie amoureuse n’est pas faite pour rester figée, et vous êtes attirée par de nouveaux horizons.

Semaine du 30 mars

Une grande partie de votre travail s’est peut-être déroulé en coulisses ces derniers temps, et cette semaine pourrait mettre en lumière quelque chose qui était auparavant caché. Cela ne sera peut-être pas directement lié à votre travail, mais suffisamment proche pour influencer votre environnement. Puisque vous ne pouvez pas contrôler ce qui refait surface, la meilleure approche est de rester calme et de vous laisser porter par les événements.

Semaine du 23 mars

La saison du Bélier vous insuffle une énergie audacieuse et proactive, ce qui vous correspond parfaitement. Cette semaine pourrait bien vous révéler comment concrétiser une idée que vous mûrissez depuis longtemps. Si vous songez à écrire un livre ou à lancer un produit numérique, considérez cette semaine comme le feu vert pour passer à l’action. Votre détermination est l’une de vos plus grandes forces. Il est temps de l’exploiter.

Semaine du 16 mars

Le printemps approche à grands pas et vous en ressentez déjà le changement. Votre énergie vous attire vers des expériences plus douces, notamment dans votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, c’est peut-être la semaine idéale pour accepter une invitation à sortir. Si vous êtes en couple, des discussions sur l’avenir de votre relation pourraient commencer à prendre forme.

Semaine du 9 mars

Avez-vous patiemment travaillé à la concrétisation d’un rêve ou élaboré un projet unique? Cette semaine, celui-ci commence enfin à prendre racine. Une nouvelle énergie se fait sentir, mais la patience demeure votre atout majeur. Peaufinez les derniers détails afin de faire un impact inoubliable lorsque le moment sera venu de tout révéler. La créativité s’épanouit et se multiplie lorsqu’on lui laisse le temps de mûrir.

Semaine du 2 mars

Le printemps est presque là, et il sent la petite aventure. Une énergie nouvelle et magnétique vous tire de l’hibernation et vous replonge dans le tourbillon des rencontres. Téléchargez à nouveau les applications. Laissez un ami jouer les entremetteurs et acceptez l’invitation. Une rencontre inattendue pourrait bien bouleverser votre vie, vous procurant cette sensation de papillons dans le ventre à deux heures du matin.

Semaine du 23 février

Le mois de février n’a pas déçu côté cœur. Si vous êtes célibataire, vous avez probablement passé beaucoup de temps à sortir, à faire des rencontres et à apprécier l’attention. Cette semaine, cependant, un peu de recul s’impose. Prenez le temps de faire le tri parmi les prétendants qui vous envoient des messages et demandez-vous ce que vous désirez vraiment. Un peu de distance vous apportera la clarté dont vous avez besoin.

Semaine du 16 février

Un Scorpion serein ressent rarement le besoin de perturber son cocon familial, mais l’éclipse solaire de cette semaine en décide autrement. Son influence vous invite à réévaluer votre cadre de vie et ce qui vous apporte réellement du bien-être. Que vous envisagiez un déménagement ou que vous ayez simplement envie de rafraîchir votre demeure, c’est le moment d’agir. Suivez votre impulsion vers le changement. Votre futur vous remerciera.

Semaine du 9 février

Nul besoin de la météo pour vous convaincre de rester à la maison cette semaine. Vos proches vous sollicitent de toutes parts, que ce soit pour recevoir, profiter de votre cocon ou être présente pour un être cher. Cette proximité est réconfortante, mais elle risque aussi de susciter quelques réactions émotionnelles. Un peu de drame familial, ça ne fait de mal à personne (clin d’œil à Nicola et Victoria), tant que vous ne prenez pas tout ça trop à coeur.

Semaine du 2 février

Février commence par un changement dans votre entourage. Votre cercle social évolue et vous réalisez mieux qui en fait réellement partie. Si vous êtes célibataire, c’est la semaine idéale pour redécouvrir les rencontres en ligne avec un nouveau regard. Si vous êtes en couple, soyez attentive aux personnes qui cherchent à attirer votre attention et choisissez judicieusement où investir votre énergie.

Semaine du 26 janvier

Vos habitudes sont sur le point d’être bouleversées. Avec l’entrée de Neptune en Bélier, maintenir le cap sur vos routines du quotidien, au travail comme à la maison, pourrait s’avérer plus difficile que d’habitude. Si vous essayez de reprendre une routine sportive ou de bien-être, attendez-vous à une certaine résistance lors des premiers jours. N’oubliez pas que la régularité n’est pas une affaire solitaire; demander de l’aide est une force, pas une faiblesse.

Semaine du 19 janvier

Cette semaine vous donnera envie d’élargir vos horizons. Si voyager n’est pas encore d’actualité, canalisez cette énergie vers l’apprentissage: inscrivez-vous à un cours, découvrez un nouveau loisir ou ressortez Duolingo et pratiquez votre italien. Qui sait… une escapade gourmande est peut-être plus proche que vous ne le pensez.

Semaine du 12 janvier

La première semaine de l’année vous invite à vous recentrer sur votre petit nid douillet et votre famille. Que vous souteniez un proche ou que vous réaménagiez votre bureau à domicile, votre énergie se concentre principalement sur votre espace personnel. Vers la fin de la semaine, votre attention se tourne vers le travail, surtout si vous avez envie de moderniser votre image de marque ou de mettre à jour votre site web.

Semaine du 5 janvier

De nouvelles idées vous animent, et vous êtes particulièrement attirée par les projets qui vous permettent de voyager, d’explorer et de vous immerger dans de nouvelles cultures. Que ce soit pour rencontrer un client à l’étranger ou pour planifier votre prochain voyage, votre horizon s’élargit et vous y évoluez avec détermination. Faites de cette semaine le moment où vous concrétisez vos projets.