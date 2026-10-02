Sagittaire : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Tout va pour le mieux en amour, et c’est un moment à savourer. Cela dit, il est aussi bon de prêter attention à ce que vous avez délaissé pendant que vous étiez occupée à être heureuse. Les amis que vous n’avez pas appelés, le voyage que vous avez laissé de côté, cette activité d’autrefois qui vous procurait un sentiment d’épanouissement: rien de tout cela n’est en compétition avec votre relation amoureuse. Réservez une heure dans votre agenda cette semaine pour renouer avec l’une de ces choses.

Semaine du 21 septembre

Votre vie amoureuse passe au premier plan cette semaine. Que vous soyez célibataire ou en couple, c’est le moment idéal pour viser la relation dont vous rêvez vraiment. Si vous envisagez de passer aux choses sérieuses, n’hésitez pas à aborder le sujet avec votre partenaire. Vous faites une pause côté rencontres? Vos projets créatifs prendront le relais, vous apportant une énergie tout aussi épanouissante.

Semaine du 14 septembre

La rentrée pèse un peu plus lourd que prévu sur votre budget, mais essayez de ne pas vous laisser gagner par la panique. L’argent n’est que de l’énergie en mouvement, et en ce moment, tout est intense. Certains bouleversements financiers pourraient vous déstabiliser à court terme, qu’il s’agisse de votre salaire ou de celui de votre partenaire, mais rien de tout cela n’est définitif. Quels que soient les changements qui affectent votre quotidien, ils vous préparent à une situation bien meilleure que ce que vous aviez au départ.

Semaine du 7 septembre

Le travail est à l’honneur cette semaine. Vos réalisations étant enfin reconnues à leur juste valeur, vous vous sentez motivée pour viser de nouveaux sommets. Si vous envisagez un changement d’emploi, c’est le moment idéal pour commencer à tâter le terrain. Quelle que soit la direction que vous choisirez, les bases que vous avez bâties sont solides. La bonne opportunité ne fera que les renforcer davantage.

Semaine du 31 août

Cette semaine, vous avez l’impression d’être deux personnes à la fois. Une partie de vous a envie d’accepter tous les plans de dernière minute. Très Sagittaire, avouons-le. L’autre partie, elle, voit l’argent filer un peu plus vite que d’habitude et commence à s’inquiéter. La bonne nouvelle? Cette impression d’avoir le portefeuille un peu trop serré ne durera pas. Mieux encore: en faisant le ménage de vos finances dès maintenant, vous vous offrez plus de liberté pour être spontanée plus tard, sans culpabilité.

Semaine du 24 août

Même un esprit libre comme le vôtre peut ressentir le poids des boîtes de déménagement. Si un changement d’adresse se profile à l’horizon, cette semaine pourrait susciter plus d’émotions que prévu alors que vous vous séparez de certains objets pour faire place à un nouveau départ. Accordez-vous l’espace nécessaire pour vivre ces sentiments. Que vous emménagiez dans un nouveau logement ou que vous réaménagiez votre espace actuel, le processus mérite patience et réflexion, plutôt que précipitation.

Semaine du 17 août

Mars traverse vos finances cette semaine, annonçant une tendance susceptible de se poursuivre jusqu’à la fin du mois de septembre. Que vous attendiez le versement d’une somme importante ou que vous vous prépariez à des dépenses plus élevées, attendez-vous à beaucoup de mouvements dans votre compte bancaire au cours des prochaines semaines. Si la situation vous semble complexe à gérer seule, c’est peut-être le moment idéal de faire appel à un conseiller financier pour y voir plus clair.

Semaine du 10 août

Cette semaine vous invite à changer de perspective. Même pour un signe mutable comme le vôtre, il est facile de se tourner vers de vieilles habitudes et des schémas répétitifs. Voyez cela comme une invitation à tenter quelque chose de nouveau, une expérience capable d’ouvrir votre esprit à une autre façon de penser. Un changement s’annonce, que vous soyez prête ou non; plus vous resterez ouverte, meilleur en sera le résultat.

Semaine du 3 août

Ce nouveau mois stimule votre esprit avec de nouveaux projets et de nouvelles possibilités. Si vous travaillez sur quelque chose de créatif, vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez de le partager avec le monde, et la réaction pourrait être extraordinaire. Si vous préparez discrètement quelque chose en coulisses sur un projet prêt à être officialisé, c’est la semaine idéale pour passer enfin à l’action.

Semaine du 27 juillet

L’été touche à sa fin, mais vous profitez pleinement de chaque semaine en osant sortir de votre zone de confort. C’est le moment idéal pour vous lancer dans une nouvelle activité: un sport, une langue, ou quelque chose qui vous intrigue depuis longtemps. Laissez cette nouveauté rendre votre vie un peu plus passionnante. Embarquez vos amis dans l’aventure ou lancez-vous en solo; dans tous les cas, vous êtes certaine de faire de belles rencontres et de créer de nouveaux souvenirs.

Semaine du 20 juillet

Votre horizon est sur le point de s’élargir grâce à la présence de Jupiter en Lion. Si vous avez toujours rêvé de percer sur le petit ou le grand écran, c’est le moment idéal de commencer à transformer vos idées créatives en actions concrètes. Ce balado dont vous êtes la vedette pourrait voir le jour plus tôt que vous ne le pensez. Sur le plan personnel, votre relation pourrait gagner en profondeur, qu’il s’agisse d’un lien amoureux ou d’un partenariat professionnel.

Semaine du 13 juillet

Cette semaine, tous les regards se tournent vers vos relations les plus proches. Que vous veniez tout juste de vous marier, comme la Sagittaire Taylor Swift, ou que vous soyez plongée dans une collaboration professionnelle importante, le moment est venu de réfléchir honnêtement à ce que vous attendez réellement de cette relation. Définissez votre rôle, exprimez vos besoins et affirmez votre place avec assurance.

Semaine du 6 juillet

Le monde s’offre à vous, et cette semaine vient amplifier ce sentiment d’ouverture et d’immensité qui vous est si familier. Les opportunités qui se présentent actuellement vous propulsent vers un nouveau palier de croissance. Peut-être vous sentez-vous soudainement inspirée pour entamer l’écriture de ce premier (ou deuxième) roman, ou prête à vous inscrire à un cours de langue à l’autre bout du monde. C’est le moment idéal pour voir grand et vous déployer sans retenue.

Semaine du 29 juin

Cette semaine pourrait apporter des nouvelles intéressantes sur le plan professionnel. Que vous visiez une promotion ou que vous soyez sur le point d’entamer un nouveau projet, des changements dans vos revenus pourraient se pointer le bout du nez. Voyez cela comme une opportunité de remodeler votre situation financière selon vos propres conditions. Si votre source de revenus actuelle ne vous convient plus, ce n’est pas grave. Quelque chose de mieux vous attend, Sagittaire.

Semaine du 22 juin

Que vous ayez savouré le confort d’une relation amoureuse épanouissante ou que vous ayez consacré votre énergie à construire votre propre projet, ces dernières semaines ont été discrètement enrichissantes. Cette semaine vous invite à faire une pause et à apprécier pleinement le moment présent. Accueillez les ralentissements au lieu de leur résister. Vous avez besoin de recharger vos batteries, et il est précieux de simplement vivre le moment présent.

Semaine du 15 juin

Votre vie amoureuse est au premier plan et, étonnamment, l’idée d’aller plus loin ne vous fait pas peur. Pour une fois, votre envie d’explorer est parfaitement partagée par un partenaire qui transforme votre relation en une aventure unique. Si cette étincelle d’enthousiasme est présente, foncez! Si elle est absente, c’est aussi un signe. La bonne personne ne vous ralentit pas; elle devient la destination.

Semaine du 8 juin

Que votre attention se tourne vers l’amour ou les finances cette semaine, l’énergie vous est favorable. Les Sagittaires en couple pourraient voir leur relation s’approfondir de façon significative; attendez-vous à des étapes importantes et à plus de solidité. Si vous êtes célibataire, canalisez cette même énergie vers vos finances. La croissance est au rendez-vous, alors assoyez-vous avec votre conseiller financier et mettez cette énergie positive à profit.

Semaine du 1er juin

Cette semaine vous appartient. Après la Pleine Lune en Sagittaire, l’univers vous accorde sa bénédiction: aucun rêve n’est trop ambitieux, aucun objectif hors de portée. Et si les choses ne se déroulent pas comme prévu, voyez-y un tournant vers quelque chose de bien plus grand que vous ne l’aviez imaginé. Visez haut, Sagittaire: les astres sont de votre côté.

Semaine du 25 mai

Votre heure de gloire est arrivée. La pleine lune de cette semaine se trouve dans votre signe, et l’énergie qu’elle apporte est tout simplement transformatrice. Quel que soit le projet sur lequel vous avez discrètement travaillé, rêvé ou dans lequel vous vous êtes investie ces derniers mois, il est temps de vous y consacrer pleinement. Le potentiel d’un véritable tournant est inscrit dans les astres, Sagittaire. Osez briller et saisissez cette opportunité.

Semaine du 18 mai

Avec le retour du beau temps, vous débordez d’énergie et avez envie de bouger. Rien de tel qu’un peu de sport en plein air pour vous motiver. C’est le moment idéal pour enfiler vos espadrilles, vous mettre en mouvement et, pourquoi pas, porter ces ensembles assortis que vous gardez précieusement. Laissez le soleil vous donner la motivation nécessaire et profitez de cette vague d’énergie tant qu’elle dure.

Semaine du 11 mai

L’été approche à grands pas. Envie de vous inscrire à des cours de tennis ou de grimper sur votre vélo de route qui accumule la poussière? C’est le moment idéal. Et si l’effort physique n’est pas votre tasse de thé, un cours de céramique pourrait bien être l’occasion de faire des rencontres inattendues dont vous avez besoin. Qui sait, vous pourriez même rencontrer quelqu’un capable de suivre votre rythme!

Semaine du 4 mai

Vous vous sentez un peu à côté de la plaque en ce début de semaine? Vous pouvez blâmer la pleine lune en Scorpion de la semaine dernière: elle a le don de lever le voile sur des choses que vous n’étiez pas encore prête à voir. Le repos n’est pas en option en ce moment; il est indispensable. Prenez le temps de vous ressourcer, sans culpabilité et sans avoir à vous justifier. Vous n’avez de comptes à rendre à personne.

Semaine du 27 avril

Que vous ayez exploré le monde des rencontres avec des résultats mitigés ou que vous soyez heureuse d’être célibataire, la tendance est sur le point de changer. Cette semaine, laissez-vous tenter par l’inattendu: une personne atypique, une invitation surprise, une rencontre spontanée. Plus vous vous ouvrez, plus l’univers vous répond. Une relation épanouissante est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et elle pourrait tout changer.

Semaine du 20 avril

Votre façon d’aborder les relations évolue. Cette semaine pourrait remettre en question certains schémas et vous inviter à explorer de nouvelles dynamiques et connexions. En vous ouvrant à des partenariats et collaborations qui sortent de l’ordinaire, vous pourriez faire le plein d’enthousiasme et de possibilités. Laissez tomber le statu quo: quelque chose de plus aligné à vos besoins vous attend.

Semaine du 13 avril

Il n’y a rien comme le moment présent, et vous le savez mieux que n’importe qui. La nouvelle lune de cette semaine vous rappelle l’importance de nourrir votre cœur d’enfant. Laissez libre cours à votre spontanéité, surtout en ce qui concerne vos loisirs. Laissez cette énergie vous guider vers un projet créatif qui vous tenait à cœur, mais que vous aviez mis de côté.

Semaine du 6 avril

Un changement majeur dans votre carrière pourrait vous amener à réfléchir à toutes les transformations que vous avez vécues, tout en vous tenant très occupée. Si votre routine a été perturbée, notamment en ce qui concerne votre santé et votre forme physique, voyez cela comme un signal pour repartir à zéro. L’énergie du printemps est de votre côté, Sagittaire. Profitez-en pour retrouver un rythme qui vous convient.

Semaine du 30 mars

Le mois d’avril est officiellement arrivé et il démarre en force sur le plan social. Vous pourriez non seulement passer plus de temps de qualité avec vos amis proches, mais aussi être en pleine préparation d’une aventure. Cette semaine renforce votre sentiment d’appartenance à une communauté, vous permettant de vous sentir particulièrement connecté à vos proches.

Semaine du 23 mars

Avec l’arrivée du printemps, vous pourriez ressentir une intimité renouvelée avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous pourriez plutôt avoir droit à un coup de chance sur le plan financier. Dans tous les cas, l’accent est mis sur les ressources partagées et le soutien mutuel. Cette semaine vous invite à baisser votre garde et à montrer un peu plus de vulnérabilité.

Semaine du 16 mars

Rien n’évoque mieux le printemps qu’un bon grand ménage; on salue toutes les reines de Poshmark! Vous pourriez avoir envie de rafraîchir votre intérieur, voire même de rêver d’un déménagement, comme toute bonne Sagittaire. Si vous restez chez vous pour le moment, célébrez l’arrivée du printemps en invitant des amis pour une soirée chaleureuse et conviviale.

Semaine du 9 mars

Si vous vous êtes rapprochée d’une personne qui vous tient à coeur, cette semaine vous apportera des éclaircissements sur l’avenir de votre relation. On vous encourage à baisser votre garde et à laisser la vulnérabilité prendre le dessus. Prête pour la prochaine étape? Prenez votre temps. Qu’il s’agisse d’un engagement plus important ou même d’emménager ensemble, la patience et la constance permettront à votre relation de s’épanouir.

Semaine du 2 mars

Alors que l’équinoxe de printemps approche, vous prenez les devants et vous préparez à un nouveau départ. Profitez de cette énergie positive avant le printemps. Alors que la météo est incertaine, vous êtes chez vous, heureuse de réorganiser, désencombrer et faire de la place, au sens propre comme au figuré. Une ambiance plus légère commence par votre environnement. Réorganisez votre espace et clarifiez votre esprit.

Semaine du 23 février

Février a probablement ravivé votre motivation à trouver un nouvel emploi stable et, contrairement à la plupart des gens, vous n’avez pas peur d’opter pour un changement radical. Cette semaine, cependant, votre confiance pourrait être brièvement mise à l’épreuve par la rétrogradation de Mercure, qui perturbe les relations à la maison. Si les dynamiques familiales deviennent une source de distraction ou d’incertitude, prenez plutôt le temps de ralentir le rythme que d’abandonner votre projet. Un peu de réflexion maintenant ne fera que renforcer votre prochaine grande initiative.

Semaine du 16 février

Que ce soit l’adrénaline des Jeux olympiques d’hiver ou l’éclipse solaire du 17 février, quelque chose vous stimule. Cette semaine vous pousse à agir avec audace et conviction: lancez ce projet sur les réseaux sociaux ou acceptez une nouvelle collaboration. Le momentum s’installe rapidement une fois que vous vous engagez. Votre monde est sur le point de basculer d’une manière insoupçonnée, et tout commence par un simple « oui » rempli de courage.

Semaine du 9 février

Si vous profitez actuellement d’une pause loin de la vague de froid polaire (oui, on vous envie!), cette pause dans votre routine pourrait vous amener à repenser votre parcours professionnel. Un changement d’air fait émerger de nouvelles idées, notamment autour de projets créatifs ou professionnels que vous envisagiez discrètement. Osez expérimenter. L’une de ces idées pourrait bien vous ouvrir les portes d’un monde totalement inédit.

Semaine du 2 février

Février arrive avec un vent de fraîcheur. Que vous ayez récemment commencé un nouvel emploi ou adopté une nouvelle routine, cette semaine vous offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler votre nouvelle normalité. Votre agenda social risque de se remplir rapidement, vos amis ont hâte de vous voir, alors veillez à ne pas vous surmener durant cette période intense.

Semaine du 26 janvier

Avez-vous rêvé d’un David Beckham pour votre Victoria (sans les drames familiaux)? Si oui, préparez-vous: l’énergie romantique est au rendez-vous. Vous pourriez attirer des personnes vraiment intéressantes, mais aussi croiser le chemin de charmeurs qui parlent beaucoup, mais manquent de profondeur. Entourez-vous de vos amis les plus fidèles cette semaine; ils vous aideront à distinguer le vrai potentiel des illusions séduisantes.

Semaine du 19 janvier

Établir votre budget pour 2026 n’est peut-être pas votre priorité en ce moment, mais cela mérite votre attention. Avec un fort potentiel de revenus (et de dépenses), prendre le temps de revoir votre budget dès maintenant vous permettra d’aborder l’avenir avec plus de sérénité. Voyez cela comme un investissement pour votre liberté future: un peu d’organisation aujourd’hui peut vous éviter bien des soucis (voire de la panique) plus tard.

Semaine du 12 janvier

Bonne année! Vous rêvez déjà de votre prochaine aventure, mais votre attention se porte également sur un projet d’envergure. Il s’agit d’une idée qui pourrait prendre des années à se concrétiser. Si l’envie de poursuivre des études supérieures vous a effleuré l’esprit, cette semaine pourrait bien être celle où ce projet commencera réellement à prendre forme. Le monde s’ouvre à vous, partez à sa découverte!

Semaine du 5 janvier

Si l’argent vous préoccupe, c’est le moment de mettre en place un plan concret. Cette semaine pourrait vous apporter une rentrée d’argent inattendue, et si nous étions conseillers financiers, notre suggestion serait d’en faire bon usage. Mais vous êtes Sagittaire… et s’offrir un nouveau sac à main pour fêter une occasion spéciale n’a jamais perturbé l’équilibre cosmique. Dépensez avec discernement et profitez de cette nouvelle opportunité.