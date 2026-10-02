Horoscope des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Cette semaine, tout le monde au travail veut un peu de votre attention. Vous seriez tout à fait en droit de trouver cela épuisant, et c’est probablement ce que vous ressentirez d’ici jeudi. Mais observez bien la nature de ces demandes: ce sont celles que l’on adresse à la personne que l’on considère comme étant aux commandes. Participez aux réunions. Et prenez conscience de ce que signifie le fait que ce soit vous qui y preniez part.

Semaine du 21 septembre

En début de semaine, le stress pourrait s’inviter dans la gestion de vos finances. Attendez-vous à quelques fluctuations, car la pleine lune va bousculer votre compte en banque. Toutefois, il y a du positif: ce changement annonce probablement du mouvement du côté de vos clients ou de vos projets. Si une opportunité s’éloigne, elle laisse la place à quelque chose de mieux et qui est plus proche que vous ne le pensez. Ces quelques turbulences ne sont que le signe d’un meilleur avenir.

Semaine du 14 septembre

Cette semaine, Mars attise la flamme de votre vie amoureuse, et c’est un changement impossible à ignorer. Célibataire? Attendez-vous à une augmentation des matchs sur les applications de rencontre, à condition d’être prête à vous lancer. Déjà en couple et épanouie? Cette même énergie pourrait vous pousser vers un nouveau passe-temps ou un sport que vous aviez envie d’essayer. Quoi qu’il en soit, cette énergie demande de bouger; trouvez-lui la façon de s’exprimer.

Semaine du 7 septembre

Les couples déjà solides bénéficient d’un regain d’énergie cette semaine grâce à la nouvelle Lune. Toutefois, si vous aviez le sentiment d’être négligée au sein de votre relation, le moment est peut-être venu pour avoir une discussion franche et exprimer ce que vous avez réellement sur le cœur. Les collaborations de toutes sortes sont à l’honneur en ce moment, qu’elles soient professionnelles ou personnelles; profitez donc de cette dynamique pour faire entendre votre voix.

Semaine du 31 août

Si vous aimez votre travail, cette semaine vous le rappellera. Vous êtes pleinement concentrée et dans votre élément, rappelant à votre patron pourquoi il vous a embauché au départ. La difficulté réside toutefois dans le fait de savoir s’arrêter, ce qui peut parfois être difficile. Veillez à vous accorder des moments en solo, entièrement consacrés à ce qui vous passionne. Pas de partenaire, pas de discussions professionnelles: juste vous.

Semaine du 24 août

C’est la semaine que vous attendiez depuis six mois. L’éclipse lunaire se produit dans votre signe, et il est impossible d’y échapper cette fois-ci. Si vous avez repoussé une conversation difficile ou gardé pour vous quelque chose qui vous pesait, c’est le moment de prendre la parole. Affirmez ce que votre cœur désire vraiment: vous avez accompli le cheminement nécessaire pour en arriver là.

Semaine du 17 août

L’été ne s’achève que lorsque vous en décidez ainsi. Cette semaine, Mars attise votre passion pour tout ce qui vous fait aimer la vie. Qu’il s’agisse de votre relation amoureuse ou d’un passe-temps qui vous fait vous sentir pleinement vivante, vous avez hâte de consacrer du temps à une activité qui vous anime véritablement. N’hésitez pas à vous tourner vers les personnes et les passions qui vous font rayonner.

Semaine du 10 août

Avez-vous négligé vos précieux moments de solitude? Nous avons l’impression que c’est peut-être le cas. Cette semaine vous offre l’occasion de retrouver un peu de calme et de tranquillité. Si vous vous êtes trop investie au travail, voyez cela comme une bénédiction de l’éclipse solaire: c’est le moment idéal pour reprendre le sport ou vous plonger dans la lecture. Un moment bien mérité rien que pour vous vous attend.

Semaine du 3 août

L’énergie astrale du mois dernier vous a peut-être laissée plus épuisée qu’un entraînement particulièrement intense. Alors que vous faites votre entrée dans le mois d’août, profitez de la semaine pour recharger vos batteries. Accordez-vous des moments pour vous consacrer à ce qui vous apporte réellement de la joie, que vous soyez seule ou accompagnée. Vous pourriez aussi commencer à travailler sur un projet professionnel ou sur quelque chose de plus personnel. Peu importe ce que vous entreprenez, assurez-vous de le faire pour vous.

Semaine du 27 juillet

Vous avez l’impression que l’été vous a déjà épuisée? Les prévisions astrales de la semaine sont là pour vous rappeler que vous avez le droit de vous reposer, sans avoir à vous justifier. Vous ne devez de comptes à personne quant au temps qu’il vous faut pour recharger vos batteries. Accordez-vous des moments de solitude et privilégiez le bien-être personnel. Des nouvelles inattendues pourraient également surgir; restez zen et accueillez-les sans laisser quoi que ce soit perturber votre calme.

Semaine du 20 juillet

Tout autour de vous semble aller à cent à l’heure, mais vous ressentez l’appel d’un rythme plus lent: passer plus de temps chez vous, auprès de ceux que vous aimez. Rien ne vous empêche de concilier les deux. Lancez-vous dans les projets qui vous stimulent, mais si vous vous sentez submergée, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous recentrer en vous accordant un moment de calme à la maison.

Semaine du 13 juillet

L’une des plus belles semaines de l’année est arrivée pour vous, Poissons. La nouvelle lune vous invite à vous investir corps et âme dans ce que vous appréciez le plus, que ce soit des moments de qualité avec votre partenaire ou pour renouer avec un passe-temps oublié qui vous faisait autrefois vibrer. En ce moment, votre dévouement est votre plus grand atout, et quelque chose de véritablement magnifique pourrait en éclore.

Semaine du 6 juillet

Le rythme habituel de votre vie s’apprête à changer, et vous y êtes parfaitement préparée. Un tourbillon d’activités pourrait vous emporter, tant au travail que dans votre vie privée, mais cette effervescence sera la bienvenue. Vos relations s’épanouissent sur tous les fronts, au bureau comme à la maison, transformant ce qui aurait pu être une semaine sous pression en une période portée par un élan positif et stimulant.

Semaine du 29 juin

Chers Poissons, vos amis sont votre famille de cœur, et cette semaine, cette vérité se révèle au grand jour. Alors que votre agenda social se remplit, vous pourriez être amenée à réfléchir à la qualité de vos fréquentations, et certaines relations pourraient se révéler plus significatives que d’autres. C’est le moment idéal pour réévaluer quelles amitiés vous nourrissent vraiment et pour honorer les personnes qui sont toujours présentes.

Semaine du 22 juin

Le mois de juin vous a comblé de bonheur avec des moments de romance, d’aventure, ou un doux mélange des deux. Vous rayonnez, mais vous êtes aussi à bout de souffle. Cette semaine vous offre un rythme plus doux, sans pour autant altérer la magie qui vous anime. Accueillez le tout avec gratitude. Un chapitre de votre vie n’a pas besoin d’être mouvementé pour être mémorable.

Semaine du 15 juin

Votre maison est au centre de l’attention, et vous en êtes ravie. Qu’il s’agisse d’un déménagement qui approche ou de la préparation de quelques améliorations, votre espace sera métamorphosé d’ici la fin de l’été. En attendant, laissez parler votre âme d’hôtesse et rassemblez vos proches. Votre maison est votre toile blanche. Créez l’espace dont vous rêvez, puis entourez-vous des personnes qui vous sont chères.

Semaine du 8 juin

L’éclat que vous dégagez cette semaine ne vient pas uniquement de votre routine de soins de la peau, même si la suivre n’est jamais une mauvaise idée. Amour, passion créative, le retour d’un passe-temps: quelque chose vous anime de l’intérieur, et le monde le remarque. Utilisez cette énergie magnétique à bon escient cette semaine. Les plus belles opportunités gravitent déjà autour de vous, Poissons.

Semaine du 1er juin

Vos efforts ont été reconnus et les bonnes personnes le remarquent. Une promotion ou une étape importante est peut-être plus proche que vous ne le pensez, ou vous êtes peut-être encore sur la lancée d’un succès obtenu récemment. Si le chemin à parcourir diffère de ce qui était prévu, acceptez le détour. Il vous mènera vers un avenir meilleur. Saisissez votre chance, Poissons. Vous l’avez mérité.

Semaine du 25 mai

Cette semaine, votre carrière est au centre de toutes les conversations. Qu’une promotion soit imminente ou qu’une étape importante se concrétise enfin, votre vie professionnelle requiert toute votre attention. Si vous vous trouvez à la croisée des chemins, incertaine de la voie à suivre, considérez cette semaine comme la vôtre. Les astres sont alignés et le moment est idéal. Ayez confiance en vous et osez passer à la prochaine étape.

Semaine du 18 mai

La récente nouvelle lune a éveillé en vous une soif d’évasion et d’ouverture sur le monde. Si un voyage n’est pas encore possible, canalisez cette envie d’évasion dans votre travail ou un projet qui vous passionne et qui laisse libre cours à votre créativité. Les plus beaux voyages commencent parfois dans l’imagination, et cette semaine, la vôtre déborde d’inspiration.

Semaine du 11 mai

L’argent est au cœur de vos préoccupations cette semaine, et si vos revenus et vos dépenses semblent se chevaucher, rassurez-vous, vous n’êtes pas seule. Qu’il s’agisse d’une promotion récente ou d’une rentrée d’argent inattendue ayant bousculé votre situation financière, la question n’est pas seulement de savoir combien vous gagnez, mais aussi où vous dépensez votre argent. Cela dit, Poissons, dépenser pour ce qui vous apporte véritablement de la joie, à vous et à vos proches, n’est jamais du gaspillage.

Semaine du 4 mai

Votre imagination est débordante cette semaine, alors laissez-la s’exprimer pleinement. Le monde regorge de possibilités, que ce soit pour rêver à votre prochaine estampe sur votre passeport ou pour planifier un été inoubliable. Peu importe où votre esprit vous mène, osez la version la plus audacieuse de ces idées. Cette semaine, Poissons, ne vous contentez pas de peu.

Semaine du 27 avril

Si, depuis quelque temps, votre famille compte davantage sur vous que d’habitude, prenez un moment pour vous recentrer. Une nouvelle dynamique se met en place. Faites confiance au processus, car ces relations évoluent vers quelque chose de plus profond. Parallèlement, votre vie professionnelle connaît elle aussi des développements passionnants. Les bonnes personnes au travail vous remarquent, et l’impression que vous avez laissée pourrait bientôt se traduire par une promotion.

Semaine du 20 avril

Un changement se dessine dans votre rythme du quotidien. Après une période d’activité et d’exploration, vous ressentirez peut-être le besoin de ralentir et de vous recentrer. Vos priorités évoluent, vous ramenant à ce qui vous apporte stabilité et bien-être. Si vous rêviez de rafraîchir votre intérieur, c’est le moment idéal pour concrétiser vos projets et créer un foyer qui soutient pleinement ce nouveau chapitre de votre vie.

Semaine du 13 avril

Avec l’arrivée du printemps, vous ressentez le besoin de faire le point sur vos finances. Envie de faire le ménage de votre garde-robe? C’est une excellente idée, mais ce n’est que le début. Un nouveau client ou une nouvelle opportunité pourrait vous apporter un soutien précieux. Poissons, vous attirez l’attention, et les bonnes personnes sont prêtes à vous récompenser.

Semaine du 6 avril

Vous êtes particulièrement bavarde ces derniers temps, et cet élan social est loin d’être terminé. Avant que votre attention ne se tourne vers l’intérieur dans les prochaines semaines, profitez-en pleinement. Proposez votre idée, faites entendre votre voix, ou revisitez votre compte TikTok. Lorsque vous serez sous les projecteurs, ne soyez pas surprise si votre public est totalement sous votre charme.

Semaine du 30 mars

L’arrivée du printemps vous donne envie de prendre en main vos finances. Si vous aviez l’intention de vous attaquer à certaines dettes, c’est le moment idéal pour commencer. Par ailleurs, si une somme d’argent importante se présente à vous, que ce soit par vous-même ou votre partenaire, inspirez-vous des conseils d’Amanda Holden et commencez à planifier un avenir radieux et confortable.

Semaine du 23 mars

Si vous avez délaissé un de vos passe-temps favoris, cette semaine est l’occasion idéale de vous y remettre. Tout ce qui vous inspire et réveille votre âme d’enfant mérite une place de choix dans votre agenda. L’univers semble vous rappeler que la créativité ne se limite pas au travail; elle peut s’épanouir dans les petits bonheurs du quotidien.

Semaine du 16 mars

La saison des Poissons touche peut-être à sa fin, mais elle n’est pas encore terminée. La nouvelle lune dans votre signe, le 18 mars, vous offre une occasion en or de semer une graine pour vous rapprocher de la vie dont vous rêvez, en parfaite harmonie avec l’équinoxe de printemps. Même un petit pas maintenant pourrait faire toute la différence d’ici l’automne.

Semaine du 9 mars

L’énergie change cette semaine, apportant légèreté et espoir. Votre créativité renaît, vous ramenant aux loisirs et rituels qui vous permettent de vous sentir pleinement vous-même. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour retrouver votre élan, alors allez-y doucement. Les semaines plus calmes n’ont pas été perdues; elles ont été ressourçantes. Un nouveau départ est déjà en train de se dessiner.

Semaine du 2 mars

C’est votre saison, et vous devriez en profiter. Un regain de courage vous permet de prendre des décisions plus audacieuses, plus rapidement. À la fin du mois, vous serez peut-être surprise par votre capacité décisionnelle. Le vrai défi est de savoir dire non à ce qui vous épuise, sans culpabiliser. Préservez votre énergie, faites confiance à votre intuition et laissez cette période être celle où l’harmonie triomphe.

Semaine du 23 février

Alors que février touche à sa fin, vous vous demandez peut-être où est passé le mois. Vous avez probablement été plongée dans un projet qui vous tient à cœur et qui est en parfaite harmonie avec vous-même. Cette semaine, l’énergie pourrait toutefois semer un peu de confusion quant à votre identité, à mesure que cette vision commence à prendre forme. Respirez. Vous n’avez pas besoin d’écrire toute votre histoire maintenant. Allez-y étape par étape et laissez le processus révéler qui vous êtes en train de devenir.

Semaine du 16 février

Vous êtes toujours en pleine hibernation, le repos et la solitude étant vos priorités absolues. Cette introspection n’est pas de l’évitement, mais une préparation. Le bien-être personnel étant au cœur de vos préoccupations, cette semaine pourrait marquer le début d’un nouveau parcours qui promet d’être significatif. Si vous choisissez de vous faire accompagner par un coach, la transformation pourrait être profonde. À l’automne 2026, vous pourriez avoir du mal à reconnaître la personne que vous devenez.

Semaine du 9 février

Cette semaine, vous pourriez vous éloigner de votre ville ou simplement sortir de votre routine, et ce changement vous dynamisera instantanément. Même si vos voyages ne sont pas très longs, vous immerger dans un environnement différent vous ouvre la porte à de nouvelles expériences et perspectives. Les conversations avec des inconnus sont particulièrement importantes en ce moment; chacune d’elles vous rapproche d’une nouvelle version de vous-même qui prend forme discrètement.

Semaine du 2 février

Février commence sous le signe de l’inspiration. Votre esprit est vif et bouillonne de stratégies créatives et de nouvelles approches à explorer avec votre équipe. N’hésitez pas à vous exprimer; votre vision pourrait être exactement ce qu’il faut pour faire passer un projet à la vitesse supérieure. Laissez-vous guider par l’inspiration.

Semaine du 26 janvier

Neptune quitte officiellement votre signe cette semaine pour entrer en Bélier, marquant la fin d’un chapitre important. Ce changement s’accompagne d’une leçon de recentrage sur la valeur des choses, notamment en ce qui concerne vos ressources. Vous pourriez observer des fluctuations qui vous inciteront à apprécier ce que vous possédez déjà plutôt que de courir après l’avenir. Le contentement et la gratitude seront vos principales sources de stabilité et de bonheur.

Semaine du 19 janvier

On dit souvent que janvier est synonyme de soirées cocooning, mais vous êtes en train de changer la donne. Cette semaine, votre popularité est en pleine ascension et les invitations s’accumulent à une vitesse folle. Votre énergie rayonnante et magnétique attire les gens. Ne soyez pas surprise si vous rencontrez de nouvelles personnes qui se sentent immédiatement en phase avec vous.

Semaine du 12 janvier

Alors que débute la première semaine de travail de l’année, vous pourriez l’aborder avec une humeur un peu plus sombre. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un recul, mais d’une étape normale du processus. Vous savez mieux que quiconque que la croissance personnelle passe souvent par le contraste. Vous entrez dans une phase de guérison profonde, ce qui vous invite à libérer d’anciennes blessures pour accéder à une version plus forte et plus sage de vous-même. C’est une transformation porteuse de sens.

Semaine du 5 janvier

L’amour est dans l’air et il vous appelle sans équivoque. La nouvelle année vous enveloppe d’une aura persistante, même si la réalité vous ramène à votre travail. Si votre relation vous semble plus forte que jamais, ayez confiance: vous êtes en harmonie avec votre âme sœur. Si vous ressentez une certaine instabilité, l’univers vous suggère peut-être qu’il est temps de vous libérer de ce qui ne vous correspond plus.