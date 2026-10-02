Lion : votre horoscope de la semaine

Horoscope des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Si vous rentrez tout juste d’un voyage, vous connaissez cette sensation: vous êtes encore un peu en dehors de votre routine habituelle et tout semble possible. Profitez-en avant que ce sentiment ne s’estompe. Le projet qui vous trotte dans la tête mérite mieux que de rester confiné à vos seules réflexions; parlez-en à quelqu’un. Vous pourriez être surprise de voir combien de personnes voudront se joindre à l’aventure une fois qu’elles en connaîtront l’existence. Personne ne concrétisera ce projet à votre place, mais vous ne le bâtirez pas seule non plus.

Semaine du 21 septembre

Cette semaine, vous avez envie d’élargir vos horizons; même une simple escapade en voiture pourrait changer votre façon de voir les choses de manière inattendue. Si les voyages ne sont pas au programme, ouvrez l’œil près de chez vous: une personne croisée au travail ou en faisant la file pour un café pourrait attirer votre attention de façon surprenante et être quelqu’un qui sort de vos critères habituels. Laissez-vous porter par cette curiosité; ces rencontres imprévues ont souvent une énergie particulière qui change tout.

Semaine du 14 septembre

Alors que tout le monde autour de vous semble vivre son petit moment de gloire, le vôtre se joue à l’intérieur, dans l’intimité et à l’abri des regards. Peut-être êtes-vous plongée dans un projet qui n’est pas encore prêt à voir le jour. Ou plutôt en pleine séance de thérapie pour explorer un événement survenu il y a des années. Quoi qu’il en soit, gardez cela pour vous pour l’instant. D’ici la semaine prochaine, vous aurez l’impression d’être une version légèrement différente de vous-même.

Semaine du 7 septembre

La semaine qui suit la fête du Travail vous remet en position de leader. Cette fois, ce sont vos finances qui passent au premier plan: la nouvelle Lune vous pousse à adopter une énergie avisée et soucieuse de votre budget, digne des influenceurs spécialisés en finance. Une belle offre pourrait arriver d’un nouveau client ou vous pourriez enfin prendre rendez-vous avec un conseiller financier pour mettre de l’ordre dans vos finances. Quoi qu’il en soit, cette semaine vous met sur la bonne voie pour bâtir une véritable richesse.

Semaine du 31 août

Les journées qui raccourcissent vous invitent à ralentir. Vous ressentez l’envie de fermer la porte pour vous retrouver seule avec vos pensées. Si vous avez besoin d’espace pour vous ressourcer et recharger vos batteries, accordez-vous ce temps précieux. Jupiter vous pousse peut-être vers les projecteurs, mais rien ne presse. Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, il mérite le temps nécessaire pour être peaufiné avant d’être dévoilé au grand jour.

Semaine du 24 août

Une rentrée d’argent? Cette semaine pourrait être la bonne. L’éclipse lunaire donne un nouvel élan à vos finances, et que vous soyez en mode épargne ou prête à investir, vous avez toutes les cartes en main pour faire fructifier votre argent. Et vous offrir un petit quelque chose? C’est amplement mérité, et loin d’être déraisonnable.

Semaine du 17 août

Alors que votre saison touche à sa fin, cette dernière semaine vous invite à vous tourner vers votre monde intérieur. Que vous travailliez en coulisses sur un projet exigeant ou que vous ressentiez le besoin d’aborder des questions non résolues en thérapie, vous faites de véritables progrès sur le chemin de la guérison. Se tourner vers soi pour mieux avancer.

Semaine du 10 août

C’est le moment de passer à l’action. Avec une éclipse solaire dans votre signe, les astres vous invitent à prendre vos ambitions au sérieux. Nul besoin de vous le dire deux fois: vous êtes prête. Tout ce dans quoi vous investissez votre énergie maintenant pourrait prendre de l’ampleur et devenir quelque chose de grand et de significatif au cours des six prochains mois. Prenez donc le temps de vous concentrer sur ce qui vous passionne vraiment.

Semaine du 3 août

Cette semaine, tout ce que vous entreprenez en duo occupe le devant de la scène. Si vous êtes en couple, vous pourriez redécouvrir votre partenaire comme aux premiers jours de votre relation. Dans le cadre d’un partenariat professionnel, vous pourriez collaborer sur un projet unique ou réaliser qu’il est temps de redéfinir vos objectifs pour l’avenir. Quoi qu’il en soit, cette semaine vous offre l’occasion de faire le point sur vos relations et de vous assurer qu’elles continuent de répondre à vos besoins.

Semaine du 27 juillet

Bonne saison du Lion: cette période est la vôtre. La pleine lune de cette semaine éclaire votre secteur des relations et vous invite à clarifier ce que vous désirez réellement. Si vous êtes en couple, attendez-vous à des conversations importantes, celles qui permettent à la relation de prendre une direction plus définie. Si vous êtes célibataire, ne pensez pas que cette influence céleste vous ignore; tournez plutôt votre regard vers vos partenariats du quotidien, comme ceux que vous entretenez avec vos proches et collègues. Quelle que soit votre situation, le mot-clé est la clarté.

Semaine du 20 juillet

Vous êtes exactement là où vous devez être: sous le feu des projecteurs. Avec Jupiter qui traverse votre signe, vous avez le feu vert pour vous lancer dans ce qui vous passionne, à condition que cela soit en phase avec ce que vous désirez vraiment. Si vous envisagez un virage professionnel ou l’apprentissage d’une nouvelle compétence, c’est la semaine idéale pour passer aux choses sérieuses. Ne soyez pas surprise si de nouveaux amis se joignent à votre aventure en chemin.

Semaine du 13 juillet

Une rare période de calme s’installe cette semaine, Lion, et elle tombe au bon moment. Alors que Jupiter entre dans votre signe en annonçant une vague de nouveautés à venir, voyez cela comme une invitation à vous reposer et à refaire le plein d’énergie avant que le rythme ne s’accélère. Ralentir ne signifie pas reculer; cela fait partie intégrante du processus. Des rituels paisibles, comme la méditation ou la tenue d’un journal, pourraient vous aider à vous ressourcer.

Semaine du 6 juillet

Jupiter, planète de la chance et de l’abondance, est entrée dans votre signe, et une part de vous le sait déjà. Cette semaine pourrait avancer plus lentement que ne le souhaiterait votre ambition, mais voyez cela comme la grande inspiration qui précède le saut. C’est une étape qui prépare le terrain pour tout ce qui est sur le point de se concrétiser. Profitez de ce rythme plus posé pour mettre au clair ce que vous désirez vraiment et identifier les domaines où vous êtes prête à passer au niveau supérieur.

Semaine du 29 juin

En tant que signe de Feu passionné et créatif, vous ne laissez jamais les choses inachevées. Mais cette détermination vous pousse parfois à vous surmener, et cette semaine, une fatigue accumulée risque de se faire sentir. Prenez le temps d’évaluer votre emploi du temps et de vous accorder un véritable moment de détente. Une nouvelle routine de sport ou une séance au gym pourrait vous faire le plus grand bien. N’ignorez pas les signes!

Semaine du 22 juin

Considérez ceci comme une invitation à ralentir. Ce rythme plus tranquille n’est pas un recul, mais une préparation. Tout ce que vous avez géré ces derniers temps, au travail ou dans votre vie personnelle, mérite le temps et l’espace nécessaires pour se stabiliser avant que votre moment tant attendu n’arrive. Et il approche. Reposez-vous et ayez confiance: l’énergie que vous économisez maintenant sera exactement ce dont vous aurez besoin un peu plus tard.

Semaine du 15 juin

On dit que les amis sont la famille qu’on choisit, et cette semaine le confirme. Vous ressentirez une gratitude renouvelée pour les personnes qui vous entourent, et l’une d’elles pourrait bien vous proposer une opportunité intéressante. Maintenez le dialogue. Si vous êtes célibataire, c’est le moment de ressortir les applications de rencontre. Vos proches sont votre plus grande richesse en ce moment. Laissez votre entourage opérer sa magie.

Semaine du 8 juin

La pause que vous traversez n’est pas un recul, mais une préparation. Profitez de ce moment de calme pour faire un travail intérieur constructif: réfléchissez, faites le point, clarifiez vos objectifs et vos motivations. Le rythme effréné que vous aimez tant va bientôt revenir, et vous l’accueillerez avec une énergie décuplée. Lion, se reposer n’est pas un recul, mais un tremplin vers l’avant.

Semaine du 1er juin

L’arrivée du mois de juin est le moment idéal pour vous affirmer pleinement et sans complexe. L’énergie romantique de cette semaine est indéniable; osez vous lancer et laissez l’univers faire le reste. Vous pourriez bien rencontrer une personne qui vous donnera envie de sortir votre plus beau look. Qu’il s’agisse d’une relation naissante ou d’un projet passionnant, laissez libre cours à votre créativité. Après tout, Lion, vous n’avez jamais eu besoin d’une raison pour briller.

Semaine du 25 mai

Cette semaine vous apporte l’étincelle dont vous aviez tant besoin. La romance et la créativité sont de retour, et l’énergie qui vous entoure est tout simplement magnétique. Que vous vous lanciez à nouveau dans les rencontres ou que vous approfondissiez une relation existante, investissez-vous pleinement. Ne laissez pas cette flamme créative s’éteindre. Canalisez-la, exprimez-la, et assurez-vous qu’elle devienne vôtre.

Semaine du 18 mai

L’univers vous déroule le tapis rouge cette semaine, et tous les signes annoncent une nouvelle opportunité passionnante à l’horizon, possiblement sous la forme d’un projet susceptible de propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. Mais les astres ont un conseil à vous donner: restez vigilante. Si vous jouez bien vos cartes, une toute nouvelle réalité pourrait être plus proche que vous ne l’imaginez.

Semaine du 11 mai

Ce sentiment d’agitation au travail n’est pas un signe que quelque chose ne va pas; c’est plutôt le signe que vous êtes prête à aller plus loin. Cette semaine est le moment idéal pour investir en vous-même, que ce soit en vous inscrivant enfin à un nouveau cours, en explorant une nouvelle compétence ou simplement en vous engageant à franchir une nouvelle étape au travail. Foncez avec conviction, Lion. Le monde sait récompenser ce genre d’énergie audacieuse.

Semaine du 4 mai

Le mois de mai est arrivé et apporte un vent de fraîcheur à votre nid douillet. Que vous soyez en train de faire des boîtes ou que vous vous lanciez enfin dans la rénovation de cette pièce, ce changement vous appartient et vous le ressentirez pleinement. Attendez-vous à ce que votre nouvel aménagement reflète la vie dont vous rêviez. Veillez simplement à ne pas vous laisser submerger par le chaos. Les grands changements, même les plus excitants, méritent des moments de repos.

Semaine du 27 avril

Un nouveau mois approche, et il pourrait bien amener avec lui quelques rencontres inattendues. Rassurez-vous, vos amis les plus fidèles resteront à vos côtés. Cette semaine, cependant, vous pourriez être attirée par de nouvelles et intéressantes personnes qui remettent en question votre vision du monde. Et parfois, un seul petit détail peut changer le cours d’une vie. Restez ouverte aux autres. Restez curieuse!

Semaine du 20 avril

Avec la montée des températures, votre énergie sociale s’intensifie. Préparez-vous à sortir, à connecter et à élargir votre cercle d’amis. Vous entamez une nouvelle phase où votre vie sociale se transforme, accueillant des personnes inspirantes qui élargissent vos horizons. Ne soyez pas surprise si ces nouvelles rencontres vous insufflent le courage de vous lancer enfin dans ce projet secret que vous gardez en réserve depuis si longtemps.

Semaine du 13 avril

Déployez vos ailes et votre créativité! Cette semaine vous invite à repousser vos limites et à renouer avec ce qui vous fait vraiment vibrer. Plus vous explorez, plus vous vous sentez en harmonie. Si une passion vous appelle, prenez-la au sérieux. Inscrivez-vous à un cours, planifiez un voyage ou approfondissez vos connaissances sur un nouveau sujet. Sortez des sentiers battus, vous ne le regretterez pas.

Semaine du 6 avril

Votre carrière est au centre de vos préoccupations en ce début avril, et vous êtes invitée à viser l’excellence. Si vous vous êtes contentée de votre routine ou avez joué la carte de la sécurité, voyez cela comme le moment de repousser les limites de votre créativité. Il y a une différence entre faire ce qui fonctionne et faire ce qui impressionne, et vous êtes plus que capable de faire ce dernier. Lorsque vous assumez pleinement votre originalité, vous ne vous contentez pas de participer; vous donnez le ton.

Semaine du 30 mars

Votre esprit a soif de stimulation, et cette semaine pourrait vous offrir de nombreuses occasions d’engager des conversations intéressantes avec votre entourage. Restez curieuse et ouverte d’esprit, et osez les expériences qui vous poussent hors de votre zone de confort. L’énergie nouvelle de la saison est prête à dynamiser votre vie sociale, et vous pourriez être agréablement surprise par une simple discussion.

Semaine du 23 mars

Accueillez la nouvelle saison avec un vent de fraîcheur. Vous avez peut-être mis de côté vos projets personnels ces dernières semaines, mais votre motivation est enfin de retour. Cette semaine vous apporte l’énergie nécessaire pour vous recentrer et faire avancer les choses. Quel que soit le domaine dans lequel vous choisissez d’investir votre temps, assurez-vous qu’il vous passionne vraiment.

Semaine du 16 mars

La période de confusion touche à sa fin et vous êtes prête à mettre au clair certains aspects de votre vie. Il s’agira notamment de définir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Que ce soit au travail ou à la maison, il est temps de revendiquer ce qui vous revient de droit, sans chercher à plaire à tout le monde pour préserver la paix. Vous avez travaillé fort pour obtenir ce que vous avez gagné, et cette semaine consiste à l’assumer pleinement.

Semaine du 9 mars

Le printemps approche à grands pas et vous rêvez d’un peu de luxe pour bousculer votre routine. Si vous avez fait preuve de sagesse financière ces derniers temps, la modération est toujours de mise cette semaine. Faites-vous plaisir avec une touche de retenue. L’essentiel est de trouver l’équilibre entre plaisir et raison pour que cette transformation ne devienne pas une source de regrets.

Semaine du 2 mars

En mars, l’argent occupe une place centrale dans votre vie. Vous constaterez peut-être plus d’activité que d’habitude, mais pas de panique; il s’agit de stratégie, pas de chaos. Vous entrez dans une ère où « dépenser pour investir, investir pour faire fructifier ». Prenez des risques calculés et profitez des gains à long terme. Lorsque vous agissez avec intention, vos ressources travaillent pour vous, et non l’inverse.

Semaine du 23 février

Un grand changement se profile à l’horizon et vous avez déjà une bonne idée de ce qui est sur le point de passer à la vitesse supérieure. Février a probablement mis en lumière les domaines de votre vie prêts à briller davantage. Cette semaine s’annonce un peu plus sérieuse, avec d’éventuels retards au niveau financier ou sentimental. Ne laissez pas cela éclipser votre confiance. Ce ralentissement temporaire vous donne simplement le temps de consolider vos bases avant votre prochain grand moment.

Semaine du 16 février

Avez-vous du mal à trouver le partenaire idéal, que ce soit pour un projet ponctuel ou une relation à long terme? L’éclipse solaire de mardi pourrait bien être le déclic que vous attendiez. C’est le moment parfait pour élargir votre cercle d’amis et vous ouvrir à de nouvelles rencontres, collaborations et discussions. La chance est de votre côté, mais soyons honnêtes, quiconque aura l’opportunité de travailler avec vous sera le véritable gagnant.

Semaine du 9 février

Si vous pensiez que votre carrière était un long fleuve tranquille, détrompez-vous. L’univers vous réserve une surprise inspirante. Cette semaine vous offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler votre vie professionnelle dans les prochaines années. Osez l’audace et voyez plus grand que d’habitude. Tous les regards sont tournés vers vous, et votre leadership ne fait aucun doute. C’est le moment idéal pour vous investir pleinement, ou pour vous orienter vers quelque chose qui vous passionne vraiment.

Semaine du 2 février

Entrer dans une nouvelle version de soi-même est à la fois exaltant et intimidant, et c’est précisément le but recherché. Cette semaine, faites confiance à votre intuition créative, car elle vous offre de précieux indices sur la direction que prendra ce nouveau chapitre. Vous pourriez également vous sentir prête à officialiser une relation, que ce soit en amour ou dans le cadre d’un partenariat professionnel.

Semaine du 26 janvier

Si vous vous interrogez sur vos plus récents choix ou si vous ressentez un certain mécontentement, sachez que quelque chose se cache derrière ce moment. Vous êtes invitée à explorer de nouvelles façons d’agir et de voir les choses. Un manque de profondeur peut être à l’origine de cette brève introspection, mais il n’est pas nécessaire de bouleverser votre monde d’un coup. Avancez lentement, faites confiance au processus et trouvez votre équilibre grâce à la réflexion ou à une pratique spirituelle renouvelée. La clarté que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez.

Semaine du 19 janvier

Canalisez l’énergie cosmique de cette semaine en établissant un plan clair pour vos objectifs de carrière. Votre vie professionnelle s’accélère: des projets passionnants arrivent dans votre boîte de courriels, et une nouvelle opportunité d’emploi se profile à l’horizon. Écoutez le message de l’univers: concentrez-vous, engagez-vous et laissez votre ambition vous guider.

Semaine du 12 janvier

La première semaine de travail officielle de l’année vous invite à réévaluer qui mérite vraiment votre temps. Vous entrez dans une phase où vos proches jouent un rôle essentiel dans votre développement. Soyez attentive aux personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime et n’hésitez pas à mettre fin aux relations qui ne sont plus en accord avec ce que vous recherchez vraiment.

Semaine du 5 janvier

On peut se rendormir? Oui, Lion, on comprend. La nouvelle année est arrivée avec plus de fatigue que d’énergie, et il n’y a pas de mal à vouloir se glisser sous les couvertures. Que vous ayez géré les drames familiaux ou couru jusqu’à la remise d’un projet professionnel, vous revenez des fêtes avec un besoin urgent de… repos. Prenez votre temps et laissez le rythme ralentir.