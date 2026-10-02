Gémeaux : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Votre agenda est déjà bien occupé et continue de se remplir. Entre les invitations, ce nouveau cours qui commence, les plans que vous ne voulez pas annuler et le travail quelque part au milieu de tout ça, le programme est chargé. La bonne nouvelle, c’est que rien de tout cela ne ressemble à une corvée. Cette semaine, optez pour ces moments qui vous permettent de vous évader sans quitter la ville. N’oubliez simplement pas de consommer suffisamment de protéines au milieu de tout ce tumulte.

Semaine du 21 septembre

Votre agenda social s’apprête à se remplir. La pleine lune met vos amitiés à l’honneur cette semaine, et les invitations risquent de venir de toutes parts. Attendez-vous à voir d’anciens amis refaire surface et à nouer de nouvelles relations plus rapidement que d’habitude. Cette même énergie se fait aussi sentir sur vos projets personnels: quelque chose que vous développez depuis quelque temps prend soudainement un véritable élan.

Semaine du 14 septembre

Vous vous dites que vous méritez un meilleur salaire? Cette semaine pourrait bien être le moment idéal pour le dire haut et fort. Mais préparez-vous avant de passer à l’action. Arrivez avec des arguments solides et des preuves concrètes à l’appui, et vous aurez de bonnes chances d’obtenir ce que vous désirez. Une fois cette porte ouverte, vous verrez vos finances prendre leur envol, comme elles ne l’ont pas fait depuis longtemps.

Semaine du 7 septembre

Envie de changement? Pourquoi pas! En tant que signe mutable, changer les choses n’est pas seulement facile pour vous: c’est pratiquement votre passe-temps favori. Si un déménagement n’est pas à l’ordre du jour, cette énergie bouillonnante doit bien s’exprimer quelque part, et votre intérieur est la cible toute désignée. Même un simple changement, comme déplacer votre canapé contre le mur opposé ou réorganiser enfin votre coin bureau, pourrait satisfaire ce besoin de nouveauté.

Semaine du 31 août

Vous avancez plus vite que d’habitude: vous marchez plus vite, parlez plus vite et avez déjà trois longueurs d’avance dans vos pensées avant même que les autres aient terminé leur phrase. L’appel de la rentrée se fait sentir cette semaine; comme si le mois de septembre vous tapotait l’épaule avec un tout nouveau cahier de notes. Acceptez ce projet qui vous intimide un peu ou lancez-vous enfin dans cette activité qui vous trotte dans la tête depuis des mois: un nouveau client, un nouveau passe-temps ou simplement une nouvelle façon de vous affirmer.

Semaine du 24 août

Considérez ceci comme le rebondissement inattendu de votre carrière. L’éclipse lunaire de cette semaine place votre vie professionnelle au premier plan, et pourrait vous entraîner dans une toute nouvelle direction. Si vous espériez discrètement voir vos efforts reconnus, l’attente touche presque à sa fin. Si votre rôle actuel ne comble plus vos attentes, les signes vous invitant à aller voir ailleurs seront évidents; ne les ignorez pas. La clé cette semaine: dès que le signal est donné, foncez.

Semaine du 17 août

Vous avez peut-être l’impression que l’argent vous file entre les doigts ces derniers temps, mais vous n’avez jamais hésité à trouver des moyens d’en gagner davantage. À partir de cette semaine jusqu’à la fin du mois de septembre, vous pourriez constater que vos dépenses augmentent peu à peu. La bonne nouvelle, c’est que vous aurez de nombreuses occasions de générer plus de revenus que vous ne l’avez fait durant tout l’été. Dépensez intelligemment, gagnez encore plus intelligemment.

Semaine du 10 août

Préparez-vous à une semaine très animée. Vous avez un projet qui vous passionne en tête, et vous attendez simplement le bon moment pour le lancer? L’éclipse solaire de cette semaine vous apporte précisément l’énergie nécessaire pour le dévoiler au grand jour, que ce soit en créant un site web, en vous lançant sur les réseaux sociaux, ou les deux. Quelle que soit l’approche choisie, les astres vous encouragent à aller vers les autres et à partager ce qui nourrit votre curiosité et votre esprit.

Semaine du 3 août

Nouvelle semaine, nouveau mois, nouvel horizon. Si votre routine quotidienne; la même promenade du midi, le même entraînement, commence à vous sembler monotone, c’est le signe qu’il est temps de changer vos habitudes. Vous vous ennuyez dans votre quotidien? Envisagez de partir une semaine pour explorer une nouvelle ville, voire un nouveau pays. Plus vous irez loin, physiquement ou mentalement, plus l’expérience sera enrichissante.

Semaine du 27 juillet

En tant que signe d’air mutable, la nouveauté vous attire naturellement, du moins jusqu’à ce que votre esprit commence à semer le doute. Cette semaine, laissez parler votre instinct au lieu de tout analyser. Que ce soit pour accepter un projet professionnel ou pour prendre la route vers une escapade improvisée, l’invitation est la même: élargissez vos horizons. Faites confiance à la vie, elle vous ouvrira de nouvelles portes en retour.

Semaine du 20 juillet

Cette semaine vous donne l’énergie nécessaire pour enfin concrétiser cette grande idée. Vous n’avez jamais été du genre à vous contenter du statu quo, et c’est précisément cette créativité bouillonnante qui vous pousse à faire le grand saut. Votre vision n’est pas trop ambitieuse; elle arrive au bon moment. Les grandes idées méritent des actions audacieuses. Oui, c’est le moment de passer à l’action.

Semaine du 13 juillet

Mercure est peut-être encore en rétrograde, mais cela ne vous empêchera pas de réaliser de réels progrès sur le plan financier cette semaine. Que ce soit pour concrétiser un nouveau projet ou prendre enfin rendez-vous avec un conseiller financier, la nouvelle lune vous insuffle l’énergie nécessaire pour continuer à bâtir votre patrimoine, une décision judicieuse à la fois.

Semaine du 6 juillet

Votre esprit bouillonnant et fertile en idées accumule des étincelles entrepreneuriales depuis un certain temps déjà, et cette semaine vous invite enfin à concrétiser l’une d’elles. Le rythme peut sembler plus lent que d’habitude, mais n’y voyez pas un frein: c’est un terrain fertile, un calme propice à l’enracinement d’un véritable projet. Si l’idée de lancer un balado vous trotte dans la tête, commencez à travailler sur les premiers épisodes.

Semaine du 29 juin

Que l’argent tombe du ciel! La fin du mois de juin vous ouvre la porte à de nouvelles sources de revenus, et vous êtes prête à en profiter. Ne soyez pas surprise si l’abondance se manifeste de façon inattendue, qu’il s’agisse d’un dépôt imprévu ou d’une rentrée d’argent inattendue en lien à la carrière de votre partenaire. Et même si personne n’a besoin de vous apprendre à profiter de la vie, pensez à mettre un peu d’argent de côté pour plus tard. Vous vous en féliciterez plus tard.

Semaine du 22 juin

Une opportunité à saisir est à votre portée cette semaine. Si vous attendiez le moment idéal pour faire avancer votre carrière, il est enfin arrivé. Une occasion prometteuse pourrait se présenter à vous, avec le potentiel de faire évoluer votre parcours dans la bonne direction. N’hésitez pas. La rétrogradation de Mercure arrive bientôt, apportant un rythme plus lent. Profitez de cette période et de son énergie.

Semaine du 15 juin

Votre heure de gloire est arrivée! Ne la laissez pas passer. La nouvelle lune dans votre signe éclaire votre chemin. Si une collaboration ou une idée ambitieuse mijote depuis quelque temps, c’est le moment de vous y consacrer pleinement. Concentrez-vous sur ce qui fait réellement la différence, car les bases que vous posez en ce moment pourraient porter leurs fruits de manière insoupçonnée. Notre conseil: priorisez avec intention, votre futur vous remerciera.

Semaine du 8 juin

Vos efforts sur le plan professionnel portent enfin leurs fruits. Un nouveau client, une augmentation, une opportunité qui semble arriver juste au bon moment… l’univers vous comble. Mais rien ne vous est offert sans effort. Abordez ce moment avec confiance: négociez avec audace, présentez-vous sans hésiter et prenez la place qui vous revient.

Semaine du 1er juin

La saison des Gémeaux est arrivée et cette énergie vous invite à porter un regard lucide sur vos relations. Si quelque chose vous semble flou depuis un moment, cette semaine vous donne le courage d’agir. Et si une porte se ferme, n’oubliez pas qu’une autre s’ouvre: une nouvelle rencontre marquante est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Faites-vous confiance: la clarté est une véritable source d’épanouissement.

Semaine du 25 mai

Cette semaine, vos relations sont au centre de l’attention et vous invitent à une introspection sincère. Si vous êtes en couple, un moment de réflexion vous permettra de faire le point sur votre situation et de vérifier si votre vision commune est toujours alignée. Si votre relation amoureuse est solide, penchez-vous plutôt sur votre carrière. Un partenariat professionnel pourrait montrer des signes de faiblesse, et ce sentiment persistant de ne pas avancer dans la même direction mérite toute votre attention.

Semaine du 18 mai

Après une période bien occupée et riche en activités sociales, cette semaine vous invite à ralentir et à vous recentrer. Une énergie plus calme et apaisante s’installe autour de vous. Plutôt que de la combattre, accueillez-la. Que ce soit en passant des soirées devant vos séries préférées, en écrivant dans votre journal ou en prenant enfin rendez-vous pour cette séance de thérapie que vous repoussez depuis trop longtemps, privilégier votre bien-être est non seulement une bonne idée, mais aussi exactement ce que les astres vous recommandent.

Semaine du 11 mai

Votre agenda social va être surchargé, et vous devrez peut-être commencer à décliner certaines invitations. Cette semaine, tout le monde veut un peu de votre temps, et les demandes arrivent plus vite que vous ne pouvez répondre. Acceptez autant de propositions que possible, Gémeaux. On ne sait jamais où l’on peut rencontrer la bonne personne, ni quelle conversation anodine peut tout changer.

Semaine du 4 mai

La pleine lune en Scorpion de la semaine dernière continue d’avoir une influence sur votre vie professionnelle. Vous vous sentez un peu malheureuse au travail? Voyez cela comme un signal pour mettre à jour votre CV ou reprendre contact avec un ancien collègue auquel vous pensez depuis un moment. Si votre carrière est déjà sur la bonne voie, canalisez cette énergie vers quelque chose de tout aussi enrichissant. Votre corps vous remerciera d’avoir enfin repris l’activité physique.

Semaine du 27 avril

Avec l’entrée d’Uranus dans votre signe, l’univers vous offre la permission d’être pleinement vous-même. Un peu comme Justin Bieber à Coachella, mais à votre façon. C’est le moment d’oser, de bousculer vos propres règles et de poursuivre vos rêves. Mars étant votre allié, les bonnes personnes sont peut-être plus proches que vous ne le pensez. Alors, sortez et faites des rencontres!

Semaine du 20 avril

Avec l’arrivée d’Uranus dans votre signe, une transformation majeure s’amorce. Si votre travail ou votre relation actuelle ne vous fait plus vibrer, cette semaine vous invite à être honnête avec vous-même quant à vos véritables désirs et besoins. Une fois cette vision clarifiée, semez la graine, car l’univers est prêt à vous offrir des opportunités inattendues et passionnantes, en phase avec le prochain chapitre de votre vie.

Semaine du 13 avril

L’ambiance est résolument sociale cette semaine, surtout à l’approche du week-end. Votre agenda risque de se remplir rapidement d’événements, de retrouvailles et de sorties improvisées avec des amis qui vous apportent beaucoup de plaisir. Même s’il est agréable de rester avec votre cercle habituel, n’hésitez pas à aller vers de nouvelles personnes. Les rencontres faites maintenant pourraient déboucher sur des opportunités intéressantes et des collaborations inattendues.

Semaine du 6 avril

Vos rêves sont particulièrement intenses en ce moment. Notez-les sur votre téléphone ou sur votre table de chevet, car ces moments étranges et surréalistes pourraient bien cacher des idées géniales. Votre subconscient est en éveil et tente de vous transmettre un message. La question est: êtes-vous à l’écoute?

Semaine du 30 mars

Le mois d’avril approche à grands pas et vous vous sentirez peut-être plus en mode printemps, en abordant la vie sous un jour nouveau. Côté coeur, l’univers est à vos côtés et fait apparaître en vous des papillons dans le ventre. Cette semaine, empruntez l’approche de Jessica dans Love is Blind et laissez parler votre romantisme, car vous aussi méritez une histoire unique et hors du commun.

Semaine du 23 mars

Si vous aviez l’impression d’être sur une lancée au travail le mois dernier, avant que les choses ne ralentissent soudainement, vous ne vous trompiez pas. Cette semaine, le rythme s’accélère et il est temps de retrouver cette dynamique productive où vous accomplissez tout ce qui est devant vous. Avec cette énergie qui vous est favorable, vous pourriez bien trouver le moment idéal pour tenter de décrocher une promotion ou demander l’augmentation que vous espérez. Vous l’avez bien méritée.

Semaine du 16 mars

Cette semaine marque un tournant décisif vers la productivité. Avec l’arrivée du printemps, de nouvelles opportunités pourraient se présenter, notamment dans votre vie professionnelle. Si votre travail vous a paru peu stimulant ces derniers temps, c’est le moment idéal pour vous lancer et explorer de nouvelles pistes. Une amélioration de votre situation actuelle est peut-être plus proche que vous ne le pensez, alors restez ouverte aux opportunités.

Semaine du 9 mars

Vous avez peut-être hâte de faire de mars votre mois le plus productif, mais l’univers a d’autres plans. Cette semaine, la diplomatie est de mise, surtout au travail. Soyez à l’écoute, restez stratégique et assurez-vous du soutien des personnes clés. Vous aurez certainement l’occasion de remettre en question le système, mais pas maintenant.

Semaine du 2 mars

Le travail vous appelle, et cette fois, vous êtes vraiment au rendez-vous. Les projets s’accélèrent, votre visibilité augmente et une promotion (ou au moins une avancée significative) pourrait se pointer le bout du nez. Si cela fait votre bonheur, soyez attentive, car c’est votre futur moi qui vous fait signe. Dans le cas contraire, il est temps de faire le point. L’ambition est une bonne chose, mais elle doit s’aligner avec ce que vous voulez vraiment.

Semaine du 23 février

Le mois de février vous a paru interminable? Avant même le changement d’heure, vous aviez déjà mis à jour votre profil LinkedIn et ajouté quelques réussites impressionnantes. Cette semaine, le rythme de travail sera plus tranquille, et vous ne vous en plaignez pas. Profitez-en pour souffler un peu, peaufiner votre prochaine étape et laisser vos récentes réussites parler d’elles-mêmes.

Semaine du 16 février

Envie de nouveauté? C’est toujours une bonne idée pour les Gémeaux allergiques à l’ennui. Cette semaine, l’univers vous invite à sortir de votre zone de confort et à explorer des territoires inconnus. Si l’occasion se présente de réaliser un voyage de rêve, saisissez-la! Si voyager n’est pas dans les plans, canalisez cette soif de découverte en vous inscrivant à un cours en ligne, en explorant un nouveau sujet ou en stimulant votre curiosité.

Semaine du 9 février

Soyez attentive à vos rêves cette semaine, âme légère. Vos visions nocturnes recèlent des indices subtils sur la direction que vous devriez prendre. Au fond de vous, vous savez déjà quels aspects de votre vie ne vous correspondent plus, et il est temps de passer à autre chose et ne plus ignorer ces signes. Laissez vos rêves vous guider et vous inspirer pour façonner une vie plus en accord avec ce que vous désirez véritablement.

Semaine du 2 février

Gémeaux, vous n’hésitez jamais à vous exprimer, mais cette semaine vous invite à affiner votre communication. Peut-être cela passe-t-il par un voyage pour élargir vos horizons ou par le perfectionnement d’une compétence grâce à une formation en ligne. Vous avez soif de croissance personnelle et d’affirmation de soi. Écoutez votre curiosité; elle vous guide vers un chemin plus en harmonie avec vous-même.

Semaine du 26 janvier

Votre cercle social s’élargit et de nouvelles relations font leur apparition. Portez une attention particulière aux personnes que vous rencontrez; certaines pourraient avoir des intentions douteuses, tandis que d’autres pourraient vous apporter une agréable sensation d’harmonie. Cette semaine met en lumière la différence entre les relations superficielles et les relations véritablement profondes, vous aidant ainsi à discerner celles qui méritent votre attention.

Semaine du 19 janvier

Même si la nouvelle année est déjà bien entamée, cette semaine pourrait bien vous donner l’impression de reprendre les bonnes résolutions. Votre attention se porte sur vos finances et vous vous sentez enfin motivée pour vous organiser. Pas de culpabilité à avoir! Il n’est jamais trop tard pour faire le point sur vos finances, surtout avec tous les mouvements qui animent votre compte bancaire. Un peu d’organisation vous apportera sérénité et plus de liberté.

Semaine du 12 janvier

Nous espérons que votre année débute avec un voyage qui se dessine à l’horizon, cher Gémeaux. Sinon, vous ressentirez une énergie hors du commun qui vous poussera à sortir de votre routine. Que vous soyez attirée par l’acquisition de nouvelles connaissances ou que vous rêviez d’une vie à l’étranger, ayez confiance: votre curiosité est la boussole qui saura vous guider vers le bon chemin.

Semaine du 5 janvier

Place à la nouveauté et dites adieu à l’ancien! En temps normal, vous préférez prendre les devants. Cette semaine, cependant, faites confiance à l’univers qui ouvre la voie à des opportunités stimulantes. Votre carrière évolue, vos finances sont en mouvement et l’univers orchestre des changements plus importants que vous ne l’imaginez. Voyez cela comme une transformation constructive.