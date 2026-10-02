Capricorne : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Cette semaine, votre attention s’éloigne de la maison pour se porter sur une personne en particulier. Il peut s’agir de votre partenaire ou d’un collaborateur. Quoi qu’il en soit, vous bâtissez quelque chose ensemble, et c’est précisément ce moment qui est le plus gratifiant. Vous savez pertinemment que ce genre de processus ne suit pas un calendrier préétabli. Résistez à l’envie de vérifier si les résultats sont déjà au rendez-vous. Soyez présente, faites votre part et laissez les choses suivre leur propre rythme.

Semaine du 21 septembre

La pleine lune de cette semaine provoque des changements dans votre vie personnelle. Cela pourrait signifier la rénovation d’un espace, déménager dans un nouveau quartier ou une nouvelle ville. Pour d’autres, il pourrait être question d’accueillir un nouveau membre au sein du foyer, que ce soit une personne ou même un animal de compagnie. Quelle que soit la tournure des événements, votre vie est prête pour un peu de nouveauté, et vous allez adorer ce qui vous attend. Laissez votre foyer vous apporter ce dont vous avez besoin.

Semaine du 14 septembre

Même vous, grande adepte de la solitude, avez parfois besoin de compagnie. Vous prenez votre temps avant d’officialiser les choses, qu’il s’agisse d’une relation amoureuse ou d’un partenariat professionnel, car c’est tout simplement dans votre nature. Cette semaine, un lien important sera sous les projecteurs et pourrait bien atteindre un véritable tournant, dans un sens ou dans l’autre. Quel que soit le résultat, ayez confiance: il vous mènera exactement là où vous devez être.

Semaine du 7 septembre

La nouvelle lune de cette semaine vous invite à voir plus grand. Ce voyage dont vous rêvez depuis longtemps, mais que vous remettez sans cesse à plus tard? C’est peut-être l’occasion idéale de le planifier. Vous pourriez également ressentir l’envie de sortir de votre zone de confort et de renouer avec des proches que vous n’avez pas vus depuis un certain temps. Cette semaine, tout ce qui vous sort de votre routine habituelle risque de vous sembler exactement ce qu’il vous faut.

Semaine du 31 août

Vous aimez gérer les choses vous-même, alors cette semaine pourrait vous pousser hors de votre zone de confort. Vous pourriez réaliser qu’une personne de votre entourage, à la maison ou au travail, est en mesure de vous aider à avancer plus vite que si vous faisiez tout en solo. Rassurez-vous, c’est toujours vous qui prenez les décisions. Toutefois, lâcher prise avec la bonne personne pourrait vous ouvrir des portes qui restent fermées lorsque vous faites cavalier seul.

Semaine du 24 août

Une éclipse lunaire survenant plus tard cette semaine vous amène à envisager de nouvelles perspectives: de nouveaux livres, de nouvelles voix et de nouvelles façons de voir les choses que vous pensiez pourtant bien établies. Ne soyez pas surprise si le point de vue d’un inconnu se transforme en véritable connexion. Certains de ces échanges pourraient même donner naissance à de belles amitiés, alors que votre univers s’agrandit doucement, presque sans que vous vous en rendiez compte.

Semaine du 17 août

Signe profondément indépendant, vous n’êtes pas du genre à vous contenter d’une relation qui ne répond pas à vos attentes. Cette semaine, cette réalité sera au cœur de vos réflexions alors que vous vous penchez sur vos relations les plus importantes. Que ce soit au travail ou dans votre vie privée, vous pourriez envisager de passer à l’étape suivante, que cela signifie un déménagement ou une association à un proche collaborateur. Si une relation ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin, c’est le moment idéal pour faire de la place à des liens qui, eux, vous enrichissent.

Semaine du 10 août

Un changement s’annonce dans votre vie intime. Si vous êtes en couple, cette semaine pourrait être celle où vous vous sentirez enfin à l’aise pour exprimer vos besoins, ou celle où votre partenaire se confiera sur les siens. C’est le moment idéal pour faire le point et vérifier si les besoins de chacun sont véritablement comblés. N’hésitez pas à avoir ces conversations franches qui apportent une véritable clarté, peu importe la direction vers laquelle elles vous mènent.

Semaine du 3 août

S’il y a un signe qui sait comment gagner de l’argent, c’est bien vous. Vous n’avez jamais reculé devant le travail acharné, et cette semaine pourrait vous montrer à quel point ces efforts peuvent porter leurs fruits, peut-être même au-delà de vos attentes. Si l’argent sort (un peu trop) de vos poches ou si une source de revenus disparaît, dites-vous que cela laisse la place à quelque chose de mieux. Un client plus solide ou une meilleure opportunité se trouve probablement plus proche que vous ne le pensez.

Semaine du 27 juillet

Vos finances sont en feu cette semaine. Une augmentation de salaire ou un nouveau client pourrait vous apporter des rentrées d’argent intéressantes, et comme vous êtes l’un des signes les plus travaillants du zodiaque, vous avez toutes les cartes en main pour être récompensée à votre juste valeur. Si un client devait se désister en cours de route, ne voyez pas cela comme une perte: cette pleine lune fait de la place pour accueillir des opportunités bien plus en phase avec vos aspirations.

Semaine du 20 juillet

Votre relation vous apporte-t-elle le bonheur que vous méritez depuis quelque temps? Si c’est le cas, croyez-le ou non, ce bonheur ne fera que grandir, au point d’amener votre relation à un tout autre niveau. Toutefois, votre activité professionnelle s’intensifie également; vous devrez donc partager votre énergie entre votre carrière et votre vie amoureuse. C’est un exercice d’équilibriste, mais vous êtes tout à fait capable de le réussir.

Semaine du 13 juillet

Vos relations sont au cœur de l’actualité cette semaine, Capricorne. La nouvelle lune éclaire vos partenariats, rendant difficile le fait de continuer à éviter ce qui vous pèse. Si vous vous êtes sentie sous-estimée ou ignorée, vous trouverez enfin le courage de l’exprimer. Des échanges sincères pourraient bien redéfinir la dynamique de vos relations de manière positive. Célibataire? Voyez cela comme un petit coup de pouce du destin pour commencer à faire de nouvelles rencontres.

Semaine du 6 juillet

Cette semaine vous tire dans deux directions opposées, et il y a de la beauté dans les deux. D’un côté, vous vous sentez profondément liée à votre partenaire et avez envie de passer plus de temps ensemble. De l’autre, vous ressentez le besoin d’un peu de solitude, tout en craignant peut-être que revendiquer cet espace ne froisse certaines susceptibilités. La bonne nouvelle, c’est que votre sens de l’équilibre est particulièrement aiguisé en ce moment. Vous devriez parvenir à jongler entre vie de couple et moments pour vous avec une facilité étonnante.

Semaine du 29 juin

La pleine lune dans votre signe vous apporte un nouvel élan, Capricorne. Considérez-la comme le feu vert cosmique que vous attendiez. Canalisez cette énergie dans les projets qui vous tiennent le plus à cœur, et vous pourriez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Si la clarté vous échappe encore, considérez cela comme une invitation à ajuster votre trajectoire plutôt qu’à forcer les choses. Tout ce que vous avez discrètement construit ces derniers mois est prêt à prendre forme.

Semaine du 22 juin

Le ralentissement que vous ressentez est bien réel. La rétrogradation de Mercure approche et ses effets se font déjà sentir. Si une relation importante a récemment demandé beaucoup de votre attention, attendez-vous à un changement de rythme. Ne cherchez pas à analyser la situation plus que nécessaire. Ce qui est solide se renforcera encore plus avec le temps, et un rythme plus lent est peut-être précisément ce dont une relation profonde a besoin pour vraiment s’enraciner.

Semaine du 15 juin

La productivité est votre point fort, mais cette semaine, vous atteignez un tout autre niveau. Canalisez cette énergie supplémentaire dans votre routine bien-être. Si un nouveau cours de cardio vous tentait, c’est le moment de vous lancer. Vous aurez besoin d’être au sommet de votre forme, tant physiquement que mentalement, pour aborder la charge de travail qui vous attend. Prenez soin de vous dès maintenant, et vous serez prête pour la suite.

Semaine du 8 juin

Cette semaine, les partenariats sont votre principal atout. Si vous êtes en couple, de grandes étapes se profilent à l’horizon: un premier voyage ensemble, un nouvel espace partagé, un nouveau chapitre à célébrer. Célibataire? Canalisez cette même énergie vers vos ambitions: le bon entraîneur ou partenaire d’affaires pourrait croiser votre chemin au bon moment. Les astres sont alignés pour une collaboration réussie à tous les niveaux.

Semaine du 1er juin

Si la semaine dernière vous a épuisée, celle-ci est l’occasion idéale de ralentir le rythme. Annulez vos plans, préservez votre énergie et faites du repos une priorité non négociable. Une soirée tranquille à la maison vaut toujours mieux qu’une sortie obligatoire. Rechargez vos batteries sans culpabilité, Capricorne. On ne peut pas donner ce qu’on n’a pas.

Semaine du 25 mai

Vous avez bien mérité ce qui vous arrive. Après des semaines d’efforts discrets et en silence, l’univers vous donne enfin la permission de ralentir. Ce n’est pas un arrêt, mais une période de ressourcement. Prenez soin de vous, restez à la maison et préservez votre énergie. Le rythme effréné sera de retour dès le prochain mois. Cette semaine, c’est vous qui passez en premier.

Semaine du 18 mai

Cette semaine, Capricorne, vous avez la permission de mettre le travail de côté. Les astres vous invitent à la détente, et vous méritez de vous faire plaisir. Que ce soit en ravivant la flamme avec votre partenaire, en vous plongeant dans une activité que vous aimez, ou simplement en faisant ce qui vous apporte de la joie. Cette semaine est idéale pour lâcher prise et profiter d’une énergie plus légère. Vous travaillez plus fort que la plupart des gens, alors profitez de cette rare sensation de liberté sans la moindre culpabilité.

Semaine du 11 mai

Le printemps est là, et tout porte à croire que votre ère d’hôte commence officiellement. Cette semaine est parfaite pour recevoir à la maison. Sortez la belle vaisselle, remplissez le bar et ouvrez vos portes. Il y a quelque chose de magique à réunir vos proches chez vous en ce moment, Capricorne. Ne vous souciez pas trop des détails. Mettez simplement la table et faites rayonner votre magnifique demeure.

Semaine du 4 mai

Vos proches sont essentiels à votre bien-être, et cette semaine vous le rappellera. Attendez-vous à ressentir une profonde gratitude envers votre cercle proche, et ne soyez pas surprise si ce sentiment vous pousse vers une aventure plus spontanée que d’habitude. Laissez-vous tenter par une escapade avec vos amis les plus proches.

Semaine du 27 avril

Un changement de carrière pourrait se profiler à l’horizon plus vite que vous ne le pensez. Si votre travail vous a paru plus épuisant qu’épanouissant ces derniers temps, cette semaine est l’occasion idéale de commencer à envisager quelque chose de mieux. N’oubliez pas de prendre soin de vous. Air frais, routine de sommeil et un peu de calme vous feront le plus grand bien en ce moment. Vous ne pouvez pas écrire la suite de votre histoire en étant à bout de souffle.

Semaine du 20 avril

Votre vie professionnelle s’apprête à connaître un tournant décisif. Uranus s’active dans votre secteur professionnel, et des opportunités inattendues pourraient se présenter, vous permettant de démarrer un nouveau poste ou projet plus tôt que prévu. Restez ouverte au changement et faites confiance à votre intuition. N’oubliez pas d’y aller progressivement. Prendre soin de votre santé sera primordial à mesure que les choses s’accélèrent.

Semaine du 13 avril

Tous les regards se tournent vers votre humble demeure. Que vous ayez récemment déménagé ou que vous envisagiez un changement, cette semaine apporte une nouvelle vague d’inspiration pour aménager votre espace exactement comme vous l’imaginez. Votre maison reflète votre évolution, alors n’hésitez pas à vous l’approprier.

Semaine du 6 avril

Laissez tomber les idées reçues et ouvrez-vous à une nouvelle perspective. Sortir de votre zone de confort pourrait vous apporter des opportunités inattendues et merveilleuses. Faites confiance à votre élan créatif, qu’il se manifeste par un nouveau passe-temps ou une relation profonde. Vous êtes prête à canaliser une énergie puissante et inspirée, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle réalité plus tôt que vous ne le pensez.

Semaine du 30 mars

Que vous soyez prête ou non, votre vie professionnelle pourrait prendre un nouveau tournant. La pleine lune en Balance de cette semaine pourrait orienter votre carrière vers une nouvelle direction, même si cela vous semblera peut-être étrange au premier abord. Si cette nouvelle suscite des émotions fortes, prenez le temps d’y réfléchir avant de réagir. Ce qui se passe actuellement vous conduit probablement vers un chemin qui pourrait vous transformer radicalement d’ici six mois.

Semaine du 23 mars

Quelle meilleure semaine pour se remettre aux rencontres? Si votre vie amoureuse vous a semblé un peu morose ces derniers temps, le moment est venu de laisser le passé derrière vous et de vous concentrer sur le présent. L’arrivée du printemps apporte un vent de fraîcheur, de nouvelles perspectives et des idées de sorties originales. Acceptez les invitations et osez vous faire remarquer. Vous pourriez trouver l’âme sœur plus tôt que prévu.

Semaine du 16 mars

La fin de la rétrogradation de Mercure coïncide avec l’arrivée du printemps. La nouvelle lune de cette semaine vous invite à sortir de votre torpeur et à renouer avec vos proches. Si vous travaillez sur un projet créatif, des occasions de réseautage pourraient vous offrir des commentaires précieux ou vous ouvrir des portes.

Semaine du 9 mars

Mademoiselle indépendante, est-ce que vous vous questionnez de nouveau sur votre célibat? Cette semaine vous permettra d’y voir plus clair quant à vos intentions amoureuses. Si l’engagement vous fait peur, vous pourriez quand même réfléchir à ce que pourrait être une relation « pour toujours ». Nul besoin de se précipiter pour dire « oui », mais prendre le temps de l’imaginer est un premier pas important. Jeter un coup d’oeil à quelques robes, juste pour trouver l’inspiration, ne fait de mal à personne.

Semaine du 2 mars

Cette semaine, votre cerveau a besoin de plus que des tableaux Excel. Après un début d’année intense, vous avez envie de stimulation non seulement productive, mais aussi enrichissante. Pensez à des sorties culturelles, des conversations profondes et des idées qui remettent en question votre vision du monde. Nourrissez votre esprit avec du neuf. En élargissant vos perspectives, vous améliorez aussi toute votre stratégie.

Semaine du 23 février

Avez-vous récemment ressenti une nouvelle inspiration créative? Février a peut-être fait naître un regain d’énergie et ouvert de nouvelles perspectives. Si cette dynamique a été stimulante, le rythme plus lent de cette semaine pourrait entraîner quelques retards ou pauses créatives. Ne vous laissez pas décourager. Ce bref ralentissement permet simplement à vos idées de mûrir avant d’entamer un nouveau chapitre.

Semaine du 16 février

Cette semaine, tout ce que vous entreprenez a le potentiel de se transformer en or. Votre dynamisme et votre assurance sont magnétiques et vous placent sans aucun doute sous les projecteurs. Si votre travail vous a paru peu stimulant ces derniers temps, profitez-en pour dynamiser votre réseau professionnel: mettez à jour votre profil LinkedIn, renouez avec vos contacts et postulez à l’emploi de vos rêves. Les opportunités sont plus proches que vous ne le pensez et la prospérité est à votre portée.

Semaine du 9 février

L’argent et l’amour sont à l’honneur cette semaine, et oui, c’est aussi excitant que ça en a l’air! Si vous êtes en couple et que la routine vous semble un peu monotone, c’est le moment idéal pour changer le rythme et sortir des sentiers battus. Votre créativité est débordante, alors n’hésitez pas, même si cela implique d’augmenter légèrement votre budget. Voyez ça comme un cycle: l’argent sort, l’argent rentre.

Semaine du 2 février

Vous êtes réputée pour votre sens pratique, mais cette semaine vous invite à explorer votre créativité – et oui, elle existe bel et bien! Découvrir de nouvelles formes d’expression pourrait s’avérer étonnamment stimulant. Si vous êtes célibataire, vous pourriez même rencontrer une personne plus créative ou anticonformiste. Laissez-vous tenter par un rythme différent et préparez-vous à être agréablement surprise.

Semaine du 26 janvier

En tant que signe de Terre, votre foyer est votre point d’ancrage, le lieu où vous trouvez stabilité et sérénité. Mais avec Neptune qui joue les trouble-fête, les questions liées à la maison et à la famille pourraient sembler un peu moins claires que d’habitude. Si vous pensiez être pleinement installée, de nouvelles envies de déménager ou de redéfinir ce que signifie « chez soi » pourraient surgir. Prenez votre temps pour y voir plus clair. C’est une phase de réflexion, pas de décisions définitives. Laissez les réponses se révéler naturellement.

Semaine du 19 janvier

Cher Capricorne, vous rayonnez encore de la nouvelle lune dans votre signe, et son énergie vous est favorable. Quelles que soient vos aspirations du moment, vous avez le pouvoir de vous placer sur une route qui pourrait vous surprendre et que vous n’auriez peut-être même pas imaginée. Voyez grand, visualisez ce que vous désirez et, surtout, faites le premier pas vers ce nouveau chapitre.

Semaine du 12 janvier

La saison du Capricorne bat son plein et vous êtes sous le feu des projecteurs, même si vous préférez rester dans l’ombre. Heureusement, cette semaine est propice à la discrétion, car les affaires confidentielles et les questions en coulisses demeurent prioritaires. Avec Pluton qui se met le nez dans vos finances, l’argent et la sécurité à long terme sont au cœur de vos préoccupations. La semaine se termine en beauté avec la nouvelle lune dans votre signe, offrant un nouveau départ à la fois rassurant et rempli de promesses.

Semaine du 5 janvier

L’année 2026 s’annonce différente pour vous. Avec une année de plus derrière la cravate, vous êtes amenée à réfléchir aux relations qui façonnent votre vie. Si une relation arrive à son terme, cette semaine vous encourage à écouter vos sentiments et à voir où ils vous mèneront. Ce qui est clair, c’est votre confiance en vous: vous connaissez votre valeur et vous n’êtes plus prête à vous contenter du minimum.