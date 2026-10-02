Cancer : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

Le travail a été intense ces derniers temps, et il vous reste encore un dernier coup à donner avant que le rythme ne ralentisse. Foncez, vous allez y arriver. La récompense ne sera pas immédiate, c’est d’ailleurs ce qui est le plus frustrant, mais les bases que vous posez cette semaine porteront leurs fruits plus tard, donnant l’impression que vous aviez un plan depuis le début. Visez ce que vous désirez vraiment, et non la version qui serait plus facile à expliquer aux autres.

Semaine du 21 septembre

Votre carrière prend du momentum, et ce tournant pourrait survenir au moment où vous vous y attendez le moins. Si vous vous épanouissez réellement dans votre travail et que vous aimez ce que vous faites, cette semaine pourrait vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Si, en revanche, l’étincelle vous a manqué ces derniers temps, attendez-vous à y voir plus clair d’ici la fin de la semaine: quelque chose qui vous correspond davantage est à portée de main.

Semaine du 14 septembre

C’est à Mars que vous devez ce soudain élan de courage qui vous habite en ce moment. Quel que soit le projet auquel vous réfléchissez depuis quelque temps, c’est la semaine idéale pour passer à l’action. Vous avez déjà le charisme nécessaire pour rallier les gens à votre cause: servez-vous-en. De plus, vous faites preuve d’une persévérance bien plus grande que vous ne le pensez: ne vous contentez pas d’amorcer les choses, allez jusqu’au bout.

Semaine du 7 septembre

Envie de changer d’air? Foncez! Même une petite escapade pourrait vous faire le plus grand bien. Et maintenant que le dernier long week-end de l’été est derrière nous, les vols sont enfin à des prix raisonnables. Pas envie de voyager? Canalisez plutôt cette énergie vers votre présence en ligne. C’est le moment idéal pour publier ce que vous aviez en tête depuis un moment. Un client avec un projet marketing intéressant pourrait bien vous contacter; gardez l’œil ouvert.

Semaine du 31 août

Le mois de septembre vous apporte un regain de confiance au moment précis où vous en avez le plus besoin. Si ce projet ou cette idée d’entreprise sommeille dans vos notes depuis des mois, c’est la semaine idéale pour enfin passer à l’action. Jupiter vous donne un coup de pouce sur le plan financier, tandis que Mars vous pousse à aller de l’avant. Le seul véritable risque serait de rester dans votre zone de confort alors que vous n’avez plus aucune raison de le faire.

Semaine du 24 août

Envie de changement? Même si vous aimez le confort de votre foyer, cette semaine vous réserve de quoi bousculer votre routine. Sortez de votre zone de confort: les retombées pourraient vous surprendre, et ce, bien au-delà de vos attentes. Dites oui aux plans spontanés, qu’ils vous mènent tout près ou à l’autre bout du monde, et laissez-vous porter par l’aventure.

Semaine du 17 août

Cette semaine, vous pourriez vous sentir plus audacieuse que jamais, alors que Mars, la planète de l’action et de l’ambition, vous insuffle du courage. Si vous avez des projets pour une nouvelle initiative, c’est le moment idéal pour passer à l’action. Vous pourriez également vous sentir attirée par de nouvelles personnes qui incarnent la direction que vous souhaitez prendre: un signe que vous êtes déjà sur la bonne voie.

Semaine du 10 août

Un nouveau chapitre s’ouvre dans votre vie financière, alors que l’éclipse solaire apporte un coup de pouce à vos finances. Cela pourrait se traduire par l’arrivée inespérée d’un nouveau client ou d’un projet; préparez-vous à recevoir bien plus que ce que vous aviez prévu. C’est également le moment idéal pour mettre de l’ordre dans vos finances et vous préparer à tirer pleinement profit de ce qui s’en vient.

Semaine du 3 août

Vos finances s’améliorent enfin, et vous le méritez. Peu importe ce que vous avez mis en place; établir un budget, redoubler d’efforts, ou une bonne dose de discipline, vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Si les astres s’alignent, vous pourriez même avoir l’heureuse surprise de voir une rentrée d’argent inattendue, comme un cadeau tombé du ciel. Et même si cela ne se produit pas, vous restez en excellente position pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir une base solide sur le long terme.

Semaine du 27 juillet

La pleine lune de cette semaine met vos finances à l’avant-plan, et les nouvelles sont bonnes. Que vous respectiez un budget ou que de nouvelles rentrées d’argent proviennent de votre travail ou de votre partenaire, c’est une bonne période pour votre compte de banque. La chance semble être de votre côté si vous vous sentez audacieuse. Tenter votre chance avec un billet de loterie pourrait être amusant (en jouant toujours de manière responsable), mais le véritable gain réside dans la dynamique financière que vous êtes déjà en train de bâtir.

Semaine du 20 juillet

La semaine démarre sur les chapeaux de roues avec une charge de travail importante et des projets qui s’accumulent; heureusement, ces efforts portent leurs fruits. À mesure que le rythme ralentit, votre énergie se tourne vers votre monde intérieur, et vous n’êtes pas du genre à fuir les réflexions profondes. Que ce soit pour bâtir quelque chose en coulisses ou pour revisiter d’anciens projets, c’est à travers cette introspection que vous pourrez évoluer.

Semaine du 13 juillet

Une nouvelle lune se lève dans votre signe cette semaine, Cancer, vous rapprochant un peu plus de la vie dont vous rêvez. Que vous ayez discrètement travaillé a atteindre une étape importante ou que vous ayez laissé germer l’idée d’un tout nouveau projet, vous avez le feu vert cosmique pour passer à l’action. Ce que vous entreprenez aujourd’hui avec passion est appelé à durer; attendez-vous donc à voir le tout s’épanouir magnifiquement d’ici l’hiver.

Semaine du 6 juillet

Non, ce n’est pas la période la plus mouvementée de votre année. La rétrogradation de Mercure a tendance à ralentir le rythme, mais une opportunité financière est à votre portée si vous êtes prête à faire un pas vers elle. Toutefois, elle ne viendra pas frapper toute seule à votre porte. Allez vers les autres et investissez votre énergie dans ce qui vous passionne. Quand vous faites ce que vous aimez, il y a fort à parier que quelqu’un finira par le remarquer.

Semaine du 29 juin

Il faut être deux pour danser le tango, cher Cancer. Même si vous chérissez vos moments de solitude, vous vous épanouissez pleinement en couple, en amour et au travail. Cette semaine met à l’honneur ces relations et vous offre l’occasion de faire le point sur vos sentiments envers une personne qui compte pour vous. Si vous vous sentez sous-estimée, c’est le moment de dire la vérité. Croyez-nous, vous ne le regretterez pas.

Semaine du 22 juin

Votre agenda social déborde, et ce n’est pas sans raison! Avec Jupiter dans votre signe, vous dégagez un magnétisme irrésistible, attirant des invitations et des opportunités qui semblent presque trop belles pour être vraies. Profitez-en! Cette énergie débordante ne durera pas éternellement. Jupiter entre bientôt en Lion, alors saisissez cette opportunité pour attirer exactement ce que vous souhaitez voir se concrétiser.

Semaine du 15 juin

Le soleil brille et les conversations de groupe sont animées. Vous êtes exactement là où vous voulez être: chez vous, à votre rythme. Aucune peur de passer à côté de quelque chose, aucune excuse. Cette semaine, offrez-vous une pause bien méritée pour vous ressourcer pleinement, que ce soit en revenant à un journal intime délaissé, en vous accordant un moment de calme ou tout simplement en ne faisant rien. Préservez votre sérénité comme si c’était votre priorité absolue.

Semaine du 8 juin

Tout ce que vous avez patiemment construit est sur le point de se concrétiser. Le changement que vous attendiez avec impatience? Il est bien réel, et il vous appartient de l’accueillir comme il se doit. Cessez de vous préparer et commencez à incarner la version de vous-même que vous avez toujours voulu devenir. La chance est de votre côté et la fenêtre est désormais ouverte: agissez avec détermination. Cancer, votre vision se transforme en réalité.

Semaine du 1er juin

Un bouleversement professionnel pourrait être plus proche que vous ne le pensez: un nouveau client, une réorientation de carrière ou un grand changement inattendu. Si tout se déroule bien au travail, canalisez cette énergie dans votre routine sportive. Quoi qu’il arrive, vous êtes prête pour un nouveau départ. Accueillez cette évolution, Cancer. Faire du surplace n’a jamais été votre style.

Semaine du 25 mai

Considérez ceci comme une invitation à bousculer vos habitudes. Un nouveau projet ou un client pourrait bien se présenter cette semaine, insufflant une énergie nouvelle à votre quotidien. Votre corps a lui aussi besoin de se ressourcer: pourquoi ne pas essayer ce cours de pilates qui vous fait de l’œil depuis longtemps ou simplement varier votre routine sportive? Cancer, sortez des sentiers battus! La monotonie n’a jamais vraiment été votre style.

Semaine du 18 mai

Une énergie chaleureuse vous invite à sortir de votre coquille cette semaine. Vous pourriez avoir envie de renouer avec des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps ou simplement d’être plus présente pour vos proches. Mais cette énergie sociale ne s’arrête pas là. Vous pourriez aussi ressentir un attrait inattendu pour votre communauté, par exemple en faisant du bénévolat ou en vous impliquant dans une cause locale. Dites oui aux invitations et n’ayez pas peur de sortir un peu de votre zone de confort.

Semaine du 11 mai

Cette semaine, cher Cancer, l’univers vous soutient professionnellement et vous offre de belles perspectives. C’est le moment idéal pour foncer et aller chercher ce que vous désirez. Que ce soit présenter l’idée que vous avez en tête depuis longtemps, accepter un poste plus important ou essayer quelque chose de complètement nouveau, les astres ne se contentent pas de vous y autoriser, ils vous poussent dans cette direction. Saisissez l’opportunité!

Semaine du 4 mai

Votre vie amoureuse est en pleine mutation, et cette semaine pourrait bien être celle qui vous permettra d’y voir plus clair. Si vous étiez sur un petit nuage, attendez-vous à ce que votre relation prenne une tournure encore plus authentique et significative. En revanche, si le doute s’est insidieusement installé, il est important de vous demander si vous et votre partenaire construisez réellement le même avenir. Quoi qu’il en soit, faites confiance au processus. L’univers est de votre côté.

Semaine du 27 avril

Avez-vous fait des rêves intenses ces derniers temps? Ne les ignorez pas. Votre subconscient essaie de vous dire quelque chose. Ces visions nocturnes vous guident discrètement vers ce que votre âme désire. Avec Mars qui stimule votre énergie, c’est le moment de transformer ces intuitions en actions concrètes. Présentez votre idée, lancez la conversation, partagez-la avec le monde. L’univers est à l’écoute.

Semaine du 20 avril

Toujours aussi intuitive, votre voix intérieure se fait plus forte cette semaine. Vous ressentirez peut-être une connexion encore plus profonde avec votre monde intérieur; faites-lui confiance et laissez-vous guider. Vous entrez dans une phase où vos rêves et vos intuitions vous offrent des repères précieux pour la suite de votre chemin. Plus vous les écouterez, plus tout deviendra clair.

Semaine du 13 avril

Une avancée professionnelle pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Que vous ayez travaillé d’arrache-pied ou que vous vous sentiez un peu détachée de votre travail, cette semaine apporte un changement qui pourrait ouvrir des portes inattendues. La nouvelle lune dynamise vos ambitions; vous êtes invitée à voir plus grand et à viser plus haut. N’ayez pas peur d’oser!

Semaine du 6 avril

Avez-vous été attirée par des personnes qui sortent de votre cercle habituel? Il y a de fortes chances que de nouvelles rencontres vous poussent à voir plus grand, différemment et avec un peu plus d’audace – et c’est précisément le but recherché. Cette semaine est placée sous le signe de l’épanouissement dans ces nouvelles relations. Plus vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, plus votre monde s’élargit.

Semaine du 30 mars

La pleine lune pourrait influencer l’énergie de votre semaine, attirant soudainement votre attention sur une question familiale ou une situation personnelle. Si vous vous occupez d’un proche, ayez confiance: l’univers vous soutient avec la patience et l’empathie nécessaires pour traverser cette épreuve. Quoi qu’il arrive, prenez le temps de faire une pause, de respirer profondément et de faire confiance à votre intuition. Elle vous guidera vers le bon chemin.

Semaine du 23 mars

L’équinoxe de printemps ravive l’étincelle que vous attendiez, vous incitant à vous renouveler. Vous pourriez ressentir l’envie de revoir la façon dont vous vous présentez au monde. Après quelques semaines plus calmes, l’énergie se transforme, apportant une nouvelle dose de motivation. Profitez-en pour revisiter vos idées et vos projets. Les graines que vous semez maintenant pourraient façonner le prochain chapitre qui commence déjà à se dévoiler.

Semaine du 16 mars

L’hiver a été long, mais l’équinoxe de printemps approche enfin. Cette semaine marque non seulement le début d’une nouvelle saison, mais aussi l’occasion de déployer vos ailes et d’atteindre de nouveaux sommets. N’ayez pas peur d’explorer au-delà de votre routine; vous pourriez trouver les plus belles récompenses là où vous vous y attendez le moins.

Semaine du 9 mars

Avec Jupiter dans votre signe jusqu’en juin, vous bénéficiez de tout le soutien cosmique nécessaire pour réécrire votre histoire. Cette semaine, le brouillard se dissipe enfin, vous offrant une vision plus claire de ce à quoi pourrait ressembler votre prochain chapitre. Les progrès n’ont pas besoin d’être spectaculaires; l’important est de commencer. Concentrez-vous sur un petit geste significatif qui vous mènera vers la vie que vous êtes prête à construire.

Semaine du 2 mars

Votre univers s’élargit et ce changement est loin d’être anodin. Une vision plus ambitieuse de votre vie se précise et vous pousse vers une nouvelle ère. Que ce soit pour passer au niveau supérieur professionnellement ou pour faire l’acquisition d’une nouvelle compétence, c’est le moment de vous engager pleinement. Dites oui à la croissance. Votre zone de confort sera toujours là si vous voulez y revenir.

Semaine du 23 février

Si vous avez tendance à tout remettre en question ces derniers temps, sachez que cette réflexion a un but. Mercure qui rétrograde ralentit le rythme, l’intensité s’apaise et vous offre l’espace nécessaire pour assimiler les choses. Vous avez peut-être l’impression d’avoir les idées un peu confuses, mais c’est justement le moment de faire une pause plutôt que de paniquer. Une petite dose de procrastination peut s’avérer productive. Voyez cela comme une invitation à avancer avec douceur et à prendre votre temps.

Semaine du 16 février

Une puissante éclipse solaire débute cette semaine et les changements qu’elle apporte pourraient être étonnamment bénéfiques. Pour vous, cela signifie une évolution dans votre vision des partenariats et des relations intimes. Vous pourriez commencer à percevoir des déséquilibres, ce qui vous incitera à vous questionner sur ce qui est juste et ce qui ne l’est pas dans une relation bien précise. Voyez cela comme une opportunité de rééquilibrer les partages.

Semaine du 9 février

Même le foyer le plus douillet ou la tempête de neige la plus folle ne suffiront pas à vous retenir cette semaine. Vous êtes très sollicitée, et soudain, tout le monde réclame un peu de votre temps et de votre énergie. De nouveaux contacts se créent, apportant une vague d’inspiration et de possibilités dans votre monde. En suivant vos passions, vous redessinez discrètement le paysage de vos amitiés. Des portes s’ouvrent là où vous ne l’aviez jamais imaginé, et le moment semble tout à fait parfait.

Semaine du 2 février

Vous n’avez pas ressenti une telle énergie depuis longtemps, et cela se voit. Cette semaine vous apporte une puissante vague d’optimisme qui vous rappelle qu’un rêve de longue date est peut-être enfin à portée de main. Qu’il s’agisse de lancer votre propre entreprise ou de transformer votre espace de vie, c’est le moment idéal pour commencer à concrétiser votre vision en un plan tangible et réalisable.

Semaine du 26 janvier

Alors que le mois de janvier touche à sa fin, vous êtes invitée à porter un regard plus attentif sur votre vie professionnelle. Êtes-vous pleinement satisfaite de votre travail? Si oui, vous pourriez ressentir l’envie de progresser et de viser plus haut. Dans le cas contraire, il est peut-être temps de revoir vos aspirations et de vous réorienter vers une carrière qui a plus de sens et vous apporte un réel épanouissement.

Semaine du 19 janvier

Vous vivez encore au rythme de l’euphorie du week-end? Vous pouvez remercier la douce nouvelle lune du 18 janvier. Conjuguée à l’influence de Mars, cette énergie insuffle un changement qui vous fait le plus grand bien. Que ce soit à la maison ou au travail, vous pourriez entamer un nouveau chapitre, en consolidant une collaboration épanouissante ou en choisissant de vous séparer pour trouver quelque chose de plus harmonieux. Faites confiance aux changements qui se mettent en branle.

Semaine du 12 janvier

Cher Cancer, vous pourriez commencer la semaine en vous concentrant sur la gestion de vos finances, ce qui donnera le ton pour 2026. Mais lorsque la fin de la semaine arrivera, votre attention se portera sur une relation importante. Que ce soit au travail ou à la maison, vous approfondirez un lien précieux ou ferez enfin le choix de vous éloigner d’une relation qui ne vous convient plus.

Semaine du 5 janvier

Rien n’accueille la nouvelle année avec autant d’éclat cosmique qu’une pleine lune dans votre signe. Si vous n’avez pas senti l’univers vous pousser à réaliser ce rêve de longue date, c’est que vous ignorez les signes. Cette semaine, vous êtes sous le feu des projecteurs, et il est hors de question de retourner dans l’ombre. Allez-y, saisissez l’opportunité qui vous attend. Vous êtes enfin prête à vous y engager pleinement.