Balance : votre horoscope de la semaine

Horoscopes des semaines précédentes

Semaine du 28 septembre

C’est la saison de votre anniversaire, et cela vous va à ravir. Entre la dernière pleine lune et l’élan que procure l’automne, vous traversez une période rare où vous appréciez votre vie et cela se voit. Profitez de cette énergie pour vous investir dans un projet à long terme. L’objectif que vous aviez relégué à la catégorie « un jour peut-être » gagnerait à être lancé dès cette semaine, ne serait-ce qu’en s’attaquant à la première tâche administrative, aussi peu intéressante soit-elle.

Semaine du 21 septembre

La saison de votre anniversaire est arrivée, et elle s’annonce placée sous le signe de l’amour. Quels que soient les plans de Cupidon, vous serez heureuse d’avoir répondu présente. Si vous êtes en couple, c’est peut-être le moment idéal pour franchir une nouvelle étape. Célibataire? Voyez cela comme un signe qu’il est temps de vous ouvrir aux rencontres. Une personne avec qui une relation durable est possible fait son entrée dans votre vie; ne laissez pas la timidité vous freiner.

Semaine du 14 septembre

Cette semaine, Mars vous pousse de l’avant avec la force d’un bulldozer et rien ne semble pouvoir vous ralentir. Vous avez les idées claires, vos objectifs sont en place et vous êtes prête à prouver à votre patron, ainsi qu’à vous-même, que cette promotion est pour vous. Si le travail vous épuise plus qu’il ne vous stimule ces temps-ci, prenez-le comme un signe: commencez à chercher un nouvel emploi ou canalisez plutôt cette énergie dans un projet qui vous appartient vraiment.

Semaine du 7 septembre

Les choses s’apaisent un peu cette semaine, et alors que votre saison approche à grands pas, le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Profitez de ce rythme plus calme pour faire le bilan de votre année et commencer à réfléchir à ce que vous souhaitez pour la suivante. Si vous envisagez de faire appel à un coach de vie, c’est le moment parfait pour trouver la personne qui vous correspond.

Semaine du 31 août

Rien de tel que septembre pour vous donner envie de rayer des tâches de votre liste, et cette semaine, Mars vous place devant les bonnes personnes, au bon moment. Ne vous contentez pas de cette dynamique pour vous faire remarquer. Si vous nourrissez des doutes quant à votre trajectoire actuelle, laissez-les remonter à la surface. Êtes-vous réellement épanouie au travail? Si vous pouviez bâtir quelque chose en partant de zéro, que choisiriez-vous de créer?

Semaine du 24 août

Préparez-vous à du changement. L’éclipse lunaire de cette semaine bouscule la donne sur le plan professionnel, et votre talent pour attirer les bonnes personnes pourrait s’avérer particulièrement précieux. Vous pourriez enfin décrocher un projet qui vous passionne vraiment, celui qui vous redonne le plaisir de travailler. Peu importe ce qui se présente, investissez-y tout votre cœur et regardez-le prendre de l’ampleur, peut-être bien au-delà de ce que vous aviez imaginé.

Semaine du 17 août

Vous rêvez secrètement d’un changement de carrière? Si vous avez l’impression de stagner au travail, Mars vous invite à trouver le courage, cette semaine, d’imaginer la suite. Grâce à votre aisance naturelle avec les gens, toutes les portes vous sont ouvertes. Quel que soit votre objectif, il pourrait être à votre portée plus tôt que vous ne le pensez. Rêvez grand, puis passez à l’action.

Semaine du 10 août

Difficile d’effacer ce sourire de votre visage! Cette semaine, la vie vous sourit à son tour et vous êtes prête à accueillir tout ce qu’elle a à vous offrir. Que vous rayonniez d’amour ou que vous profitiez de l’élan d’une nouvelle opportunité professionnelle, le bonheur semble venir tout naturellement à vous en ce moment. Vous pourriez également avoir l’occasion de demander une faveur susceptible de vous rapprocher d’un rêve de longue date. N’ayez pas peur de faire le premier pas.

Semaine du 3 août

L’été bat son plein, tout comme votre vie amoureuse. Célibataire? Cette semaine pourrait bien vous réserver une belle rencontre avec une personne qui a tout pour vous plaire. En couple? Attendez-vous à ce que les astres vous réservent des rendez-vous romantiques mémorables, voire même une demande en mariage. Quelle que soit votre situation, l’amour est définitivement dans l’air cette semaine.

Semaine du 27 juillet

L’amour flotte dans l’air cette semaine. Si vous êtes en couple, c’est peut-être le moment où votre relation franchira une étape importante. Célibataire? Les astres laissent présager une rencontre digne d’un scénario de film. Et si la relation que vous vivez ne vous apporte plus de joie, voyez ceci comme une permission de tourner la page. Mettre fin à un chapitre peut aussi être une belle histoire d’amour en soi.

Semaine du 20 juillet

Un nouveau chapitre s’ouvre, et la chance vous accompagne dans cette aventure. Cette envie d’essayer quelque chose de nouveau mérite d’être suivie cette semaine. Inscrivez-vous à ce cours qui vous fait de l’œil ou réservez ce voyage à l’étranger que vous voulez faire depuis un moment. Tout ce que vous entreprendrez maintenant a un réel potentiel pour devenir quelque chose de spectaculaire et il y a de fortes chances que ce soit une réussite.

Semaine du 13 juillet

Si votre carrière semble stagner depuis quelque temps, Balance, cette semaine pourrait tout changer. La nouvelle lune en Cancer illumine votre secteur professionnel et pourrait bien vous apporter une opportunité inédite, qu’il s’agisse d’un changement d’orientation radical ou d’une étape majeure dans votre parcours actuel. Le moment venu, faites preuve de stratégie: prenez le temps d’évaluer ce qui correspond à votre vision à long terme avant de vous lancer.

Semaine du 6 juillet

L’été est arrivé, apportant avec lui ce rythme délicieusement lent que vous savez si bien adopter. En maître de l’art de prendre son temps, vous vous sentirez parfaitement à l’aise dans l’énergie de cette semaine. Réunissez vos proches et célébrez les douces soirées estivales tant qu’elles sont là. Laissez-vous porter par cette saison propice à la lenteur, car des opportunités pourraient faire leur apparition et vous entraîner vers quelque chose de plus audacieux.

Semaine du 29 juin

Une semaine riche en émotions vous attend. Laissez vos sentiments s’emparer de vous sans chercher à les comprendre pleinement. De grands changements de vie pourraient se préparer, comme un déménagement ou l’arrivée d’une nouvelle personne dans votre vie. Il est donc tout à fait normal de se sentir plus sensible en ce moment. Entre deux boîtes, prenez un moment pour vous recentrer et vous ressourcer.

Semaine du 22 juin

Les efforts que vous investissez dans votre carrière ne sont pas passés inaperçus; les bonnes personnes y prêtent attention, même si la reconnaissance que vous attendiez ne s’est pas encore manifestée. Quelques retards pourraient mettre votre patience à l’épreuve dans les semaines à venir, mais ne confondez pas un rythme plus lent avec une absence de progression. Vous êtes sur la bonne voie. Restez concentré et laissez votre travail parler de lui-même.

Semaine du 15 juin

Voici un signe du destin pour bousculer vos habitudes. Changez votre routine sportive, empruntez un nouveau chemin et osez l’inconnu. L’univers a tendance à récompenser ceux qui osent sortir des sentiers battus. Plus vous vous ouvrirez à de nouvelles expériences cette semaine, plus la vie vous semblera riche et épanouissante. La croissance se trouve juste en dehors de votre zone de confort.

Semaine du 8 juin

Un changement s’opère dans votre carrière, et il vous est favorable. Si vous attendiez une promotion importante, cette semaine pourrait bien être la bonne. Par contre, si votre poste actuel ne vous convient plus, faites confiance à votre intuition; l’univers vous offre l’opportunité de faire un saut dans le vide. Restez fidèle à vous-même, Balance, et observez les opportunités qui s’offrent à vous.

Semaine du 1er juin

Le beau temps et une grande ouverture d’esprit font du mois de juin le moment idéal pour vous. Cette semaine, l’univers met sur votre chemin des opportunités de croissance, que ce soit une pile de nouveaux livres trouvés dans votre librairie préférée ou l’inscription à ce cours qui vous fait de l’œil depuis si longtemps. Dites oui, Balance! Votre prochaine grande idée n’attend que vous.

Semaine du 25 mai

Un changement se profile et votre esprit y est préparé. Cette curiosité intellectuelle que vous avez jusqu’ici discrètement ignorée est prête à être explorée. Inscrivez-vous à un nouveau cours, approfondissez le sujet qui vous trotte dans la tête, ou nourrissez simplement votre curiosité avec intention. Vous avez toujours eu le sens de l’esthétique, mais cette semaine, c’est votre intellect qui mérite d’être cultivé.

Semaine du 18 mai

Un changement important s’amorce dans vos relations les plus proches, avec des évolutions dans la dynamique relationnelle ou un partage des finances qui devraient se manifester au cours des prochaines semaines. Pour un signe qui privilégie souvent l’harmonie à l’honnêteté, les astres vous encouragent à prendre la parole plutôt que de contourner les conversations difficiles. Dites ce qui doit être dit.

Semaine du 11 mai

Il y a quelque chose de lumineux en vous, et cela se ressent. Si vous êtes déjà amoureuse, profitez pleinement de votre relation cette semaine. Et si ce n’est pas le cas? Cela pourrait changer plus vite que vous ne le pensez. La personne que vous allez croiser est quelqu’un de solide; ne vous attendez pas à quelque chose d’anodin. Savourez chaque instant et n’hésitez pas à exprimer vos sentiments.

Semaine du 4 mai

Vos finances seront au cœur de vos préoccupations cette semaine, et c’est une bonne chose. Les changements que vous observez dans votre situation financière sont directement liés à votre environnement professionnel, qui est en pleine évolution. Si le changement peut être déstabilisant, il joue en votre faveur. Perdre un client ou mettre fin à une collaboration peut être difficile à accepter, mais voyez-y un signe que l’univers vous prépare le terrain pour quelque chose de plus en accord avec vos aspirations.

Semaine du 27 avril

Votre regard est tourné vers l’avenir, et quel avenir vous êtes en train de construire! Que ce soit en agrandissant votre famille ou en créant un foyer qui ressemble à un véritable sanctuaire, les astres vous sourient cette semaine. Tout en vous concentrant sur ce qui vous rassure et vous est familier, n’oubliez pas ce qui se trouve juste au-delà de votre zone de confort. Certaines de vos plus belles opportunités se cachent là où vous vous y attendez le moins.

Semaine du 20 avril

Avec Uranus qui bouscule les choses, vous êtes poussée vers une toute nouvelle direction, et la suite ne dépend que de vous. Plus vous sortirez de votre zone de confort, plus vous vous sentirez vivante. Que ce soit quelque chose de concret, comme devenir professeur de yoga, ou d’aussi audacieux que de vous glisser dans la peau de Ryan Gosling dans Project Hail Mary, c’est le moment de vous lancer.

Semaine du 13 avril

Cette semaine, votre énergie se tourne vers un partenariat majeur. Que ce soit pour finaliser une décision importante ou pour discuter de la suite des événements, ce moment est crucial. Un sentiment d’harmonie est à votre portée, mais seulement si vous écoutez votre intuition, et non ce qui semble être la chose à faire. Faites confiance à la direction que prennent les choses et n’ayez pas peur de choisir la voie qui vous correspond vraiment.

Semaine du 6 avril

Si une relation vous semble déséquilibrée, cette semaine vous invite à faire le point. Il n’est pas question de vous effacer pour préserver la paix. Si votre vision ne correspond plus à celle de votre partenaire, il est peut-être temps de penser à vous. Sortir de vos habitudes peut ouvrir la voie à des relations plus harmonieuses et véritablement réciproques.

Semaine du 30 mars

Cette semaine marque une étape importante de votre développement personnel, avec la pleine lune qui illuminera votre signe mercredi. Ayez confiance: toute opportunité ou prise de conscience qui se présente à vous a le pouvoir de vous guider vers le bon chemin. Si elle est en accord avec le travail intérieur que vous avez entrepris, vous êtes exactement là où vous devez être. Dans le cas contraire, considérez le tout comme une invitation à réévaluer ce qui résonne véritablement avec votre moi profond.

Semaine du 23 mars

Le printemps est officiellement arrivé avec une énergie de renouveau, même si votre doudoune d’hiver traîne encore près de la porte. C’est le moment de postuler à ce nouvel emploi qui vous fait de l’œil. Si vous êtes satisfaite de votre poste actuel, pensez à développer de nouvelles compétences pour enrichir votre profil ou à plaider votre cause pour une augmentation. Dans tous les cas, cette saison vous encourage à défendre votre valeur.

Semaine du 16 mars

Cette semaine apporte un vent de fraîcheur avec l’approche de l’équinoxe de printemps. Sous l’influence de la nouvelle lune du 18 mars, il est conseillé de réévaluer votre équilibre vie professionnelle-vie privée. Si quelque chose ne va pas au travail, il est peut-être temps de vous exprimer et de vous assurer que vos efforts, tout comme votre valeur, soient reconnus.

Semaine du 9 mars

L’arrivée du printemps apporte une nouvelle énergie et vous êtes prête à accélérer le rythme. Cependant, cette semaine vous rappelle avec douceur qu’il n’est pas nécessaire d’y aller à fond de train pour progresser. Le travail pourrait sembler plus intense, mais ne négligez pas les bases que vous avez posées durant les périodes plus calmes. Préservez votre équilibre. C’est la clé pour soutenir ce qui vous attend.

Semaine du 2 mars

Mars vous promet une liste de tâches chargée, digne d’un personnage principal. De plus, le travail s’intensifie, peut-être avec un projet de rêve en prime, et la vie à la maison n’est pas non plus de tout repos. L’essentiel est de suivre le rythme. Inutile de tout perfectionner du jour au lendemain. Avancer pas à pas, une étape à la fois, permet de garder le contrôle sur le chaos et de constater les progrès.

Semaine du 23 février

La dernière semaine du mois pourrait révéler une certaine confusion dans votre gestion du temps. Toujours soucieuse de faire plaisir aux autres, vous dites souvent oui à vos proches, même au détriment de vos propres objectifs. Cette semaine vous invite à rééquilibrer vos priorités. Revoyez votre emploi du temps, définissez des limites plus claires et rappelez-vous que prendre soin de vous n’est pas un geste égoïste, mais plutôt une nécessité.

Semaine du 16 février

Vos relations étant actuellement au centre de l’attention, il est essentiel de vous réserver du temps pour vous-même et pour les loisirs qui maintiennent votre équilibre. Votre vie amoureuse prend le devant de la scène; profitez-en pour vous offrir des moments de détente tant que vous le pouvez. Allez-y doucement, écoutez vos besoins et prenez les choses un jour à la fois. Une approche prônant la stabilité vous sera bénéfique tout au long de l’année.

Semaine du 9 février

Un défi se profile à l’horizon, et vous en ressentez peut-être déjà les répercussions, notamment dans vos relations. Cette semaine vous rappelle que tout ce qui est déséquilibré ou trop fragile pour soutenir la prochaine étape de votre vie est sur le point de s’effondrer. Lâcher prise n’est pas un échec; c’est un acte de respect de soi et un pas vers ce qui est réellement fait pour durer.

Semaine du 2 février

Balance, le mois de février met en lumière vos relations. Si quelque chose ou quelqu’un prend trop de place dans votre vie ces derniers temps, il est temps d’en parler. La confrontation n’est peut-être pas votre solution de prédilection, mais une conversation franche pourrait rééquilibrer une relation ou confirmer qu’il est temps de passer à autre chose.

Semaine du 26 janvier

Cette semaine, essayez de ne pas vous laisser emporter par l’influence de Neptune. La planète des rêves et des illusions illumine vos relations, et vous pourriez rencontrer des personnes ou des situations qui vous semblent floues, voire un peu suspectes. Faites confiance à votre intuition; c’est votre meilleur guide. Le discernement est essentiel pour aborder ce nouveau chapitre de votre vie, centré sur la manière (et avec qui) vous choisissez de vous connecter.

Semaine du 19 janvier

Alors que tout le monde attend les sorties avec impatience, vous vous installez confortablement à la maison. Cette semaine vous invite à ralentir le rythme, à annuler quelques projets et à profiter du confort de votre foyer. Si vous avez récemment déménagé ou si vous avez envie de changement, vous pourriez être inspirée pour redécorer et personnaliser votre intérieur.

Semaine du 12 janvier

Cette semaine marque bien plus que le début d’une nouvelle année: c’est le commencement d’un tout nouveau chapitre. Que vous ayez récemment déménagé ou que vous vous prépariez à accueillir un nouveau membre dans votre famille, vous avez de nombreuses raisons d’être reconnaissante à l’aube de cette nouvelle étape. Voyez cela comme un avant-goût de l’histoire qui vous attend.

Semaine du 5 janvier

Êtes-vous prête pour la nouvelle année? 2026 vous regarde droit dans les yeux, Balance. L’univers vous réserve de grands projets pour votre carrière, et cette première semaine de travail donnera le ton. Si vous vous êtes engagée dans une voie professionnelle qui ne vous correspondait pas, vous ressentirez peut-être un léger signe du destin vous incitant à emprunter une meilleure voie. Faites confiance à cette intuition.